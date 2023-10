7 mitos que te contaram sobre o ChatGPT e você acreditou

Embora o ChatGPT , chatbot com inteligência artificial (IA) da OpenAI , já tenha se popularizado na web, boatos sobre a plataforma seguem circulando na Internet. Como a tecnologia é relativamente recente, ainda há dúvidas sobre suas funcionalidades, capacidades e usos futuros. Alguns acreditam, por exemplo, que a ferramenta é infalível e gera apenas respostas imparciais; outros temem pelos seus empregos, com receio de que humanos sejam substituídos pelos assistentes virtuais. Existem, inclusive, teorias da conspiração que questionam se o robô pode ter sentimentos ou se existem humanos por trás da ferramenta, elaborando as respostas.

Vai exterminar o mundo? Veja 6 mitos comuns sobre inteligência artificial

Embora existam preocupações legítimas em relação às pesquisas e aplicações da inteligência artificial, nem todas as histórias propagadas online correspondem à realidade. A seguir, confira sete mentiras sobre o ChatGPT nas quais você provavelmente já acreditou e entenda porque esses mitos são falsos.

Lista reúne mentiras sobre o ChatGPT que já confundiram muitos usuários — Foto: Reprodução/Mojahid Mottakin/Unsplash

1. O ChatGPT é infalível

Apesar de se tratar de uma tecnologia avançada, o ChatGPT não está livre de cometer erros ou gerar respostas imprecisas e incorretas. Os chamados chatbots de IA generativa, como o robô da OpenAI, geram suas respostas a partir dos bancos de dados com os quais foram treinados. Em outras palavras, essas ferramentas estão limitados ao conteúdo disponível nesses modelos. Se o acervo de informações possuir algum erro factual ou estiver desatualizado, essas falhas poderão aparecer nas respostas fornecidas pelo chatbot.

Respostas do ChatGPT sáo geradas a partir de banco de dados de origens diversas — Foto: Divulgação/OpenAI

Mesmo a versão paga do ChatGPT, que está conectada à Internet, sofre com a mesma limitação, já que nem toda informação disponível na web é confiável. Em casos extremos, bots de IA podem simplesmente inventar afirmações só para não deixar o usuário sem resposta, um fenômeno popularmente conhecido como alucinação.

2. O conteúdo do ChatGPT não é enviesado

Um dos maiores problemas éticos envolvendo ferramentas de inteligência artificial é a geração de conteúdo discriminatório, que pode, por exemplo, reproduzir perspectivas sexistas, racistas e LGBTfóbicas. Mais uma vez, isso se deve ao banco de dados da plataforma, que é formado com informações de diversas fontes, e, por isso, pode conter discursos e imagens preconceituosas. O ChatGPT, assim como outros bots de IA, não é capaz de realizar uma filtragem das informações a partir de critérios humanos, como bom senso e empatia.

Dados utilizados por ferramentas de IA não são imparciais e podem conter discriminações como sexismo, racismo, xenofobia — Foto: Reprodução/Canva

3. O ChatGPT vai substituir todos os trabalhos

Há muitos motivos pelos quais os robôs ainda não são capazes de roubar nossos empregos. Embora consigam automatizar processos e substituir tarefas mais simples, a tendência é que ferramentas de IA se consolidem como assistentes virtuais, agilizando o trabalho humano em vez de simplesmente substituí-lo. Além disso, chatbots dependem da programação de desenvolvedores para interpretar dados de forma consistente e não conseguem reproduzir a adaptabilidade, criatividade e empatia de profissionais de carne e osso.

Inevitavelmente, algumas funções mais simples serão assumidas por inteligência artificial e mudanças no mercado de trabalho parecem irreversíveis. No entanto, novas frentes de atuação serão criadas e a inteligência humana continuará sendo fundamental na maioria dos setores.

Ferrramentas de IA ainda não substituem humanos em tarefas que exigem criatividade e subjetividade — Foto: Reprodução/Canva

4. ChatGPT tem sentimentos

Devido à capacidade de imitação das respostas humanas, o relacionamento entre usuários e ferramentas de inteligência artificial tende a ser cada vez mais complexo. Aplicativos que permitem que o usuário converse com avatares virtuais, por exemplo, já estiveram envolvidos em controversas na web. Entre os casos mais polêmicos, está a história da norte-americana que abandonou o namorado para se casar com um chatbot e os debates em um fórum no Reddit sobre traição, no qual um usuário contou que sua esposa estava trocando mensagens sexuais com uma IA. Ambos os robôs haviam sido criados no aplicativo Replika.

Ferramentas de IA ainda não são capazes de sentir ou simular emoções — Foto: Reprodução/Freepik

Mas, apesar de serem capazes de simular feedbacks afetivo e sexual, os chatbots de IA generativa evidentemente não sentem afeto ou desejo. Essas ferramentas apenas utilizam grandes bancos de dados de texto e imagens para criar respostas que imitam as reações de pessoas reais. Ao perguntar se o ChatGPT era capaz de simular emoções humanas, a resposta do robô da OpenAI foi taxativa. "Não [...] Embora eu possa gerar texto que pareça estar relacionado a emoções ou expressar empatia de uma maneira lógica e contextual, eu não tenho sentimentos, consciência, nem experiência emocional. Minhas respostas são geradas com base em padrões linguísticos e informações presentes nos dados com os quais fui treinado, mas não tenho a capacidade de sentir ou simular emoções humanas genuínas".

5. O chatbot, na verdade, é uma pessoa respondendo às perguntas

Um dos mitos mais absurdos em torno de chatbots inteligentes é de que essas ferramentas, na realidade, são operadas por pessoas reais. Há teorias da conspiração que questionam se há inteligência humana por trás das respostas geradas nessas plataformas — mas essa suspeita não faz sentido. Além de existirem diversos registros dos bastidores desses serviços e muitas informações públicas sobre o funcionamento dos bots de IA, pessoas de carne e osso simplesmente não conseguiriam pesquisar informações ou oferecer um feedback extenso em poucos segundos. A varredura em enormes bancos de dados e a formulação de respostas adequadas só poderiam ser feitas com essa rapidez de forma automatizada.

6. O ChatGPT foi o primeiro chatbot

Apesar de só terem se popularizado recentemente, robôs interativos como o ChatGPT não são novidade. A história dessas ferramentas começa na década de 1960, com a criação de ELIZA, um programa de computador que simulava conversas com um terapeuta. Desde então, os chatbots evoluíram bastante e passaram a ser utilizados em diversas áreas, como atendimento ao cliente, educação e entretenimento. No começo, essas ferramentas eram baseadas em regras simples e, portanto, tinham uma capacidade limitada para desenvolver conversas fluídas. Mas, com o desenvolvimento de tecnologias de IA, o potencial e o impacto social dessas plataformas se tornou muito maior.

A Siri, assistente virtual da Apple, lançada em 2011, foi um dos primeiros chatbots a ser amplamente adotados pelo público. O Assistente do Google, que surgiu em 2016, também é um exemplo dos robôs que passaram a fazer parte da rotina dos usuários.

Eliza foi o primeiro chatbot disponibilizado na web — Foto: Reprodução/Onlim.com/Wikipedia

7. O ChatGPT consegue fazer qualquer tarefa

Embora os chatbots pareçam capazes de nos auxiliar em diversas tarefas, sua base de informações é limitada. Logo, é inevitável que existam tarefas que eles não saibam realizar. Além disso, prompts mais complexos podem gerar alucinações ou respostas insuficientes. Questionar bots, como o ChatGPT, sobre ferramentas rivais também tende a ser uma empreitada frustrante, já que não há dados suficientes disponíveis em seus repositórios. Por fim, solicitar uma comparação entre esses serviços também pode não ser uma boa ideia, já que dificilmente haverá uma análise imparcial.

Apesar de utilizarem tecnologia avançada, chatbots têm limitações — Foto: Reprodução/Canva

Com informações de Make Use Of e Onlim.com

