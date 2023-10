Acabou o hype? 8 memes 'recentes' de que ninguém se lembra mais

Lista relembra 8 memes recentes que fizeram sucesso nas redes sociais — Foto: Reprodução/Canva

📝 Qual seu meme favorito? Participe no Fórum do TechTudo

1. Xurrasco

A música “Lovezinho”, da cantora Treyce (que criou uma versão brasileira do refrão de "Say It Right", de Nelly Furtado), foi um dos hits do carnaval de 2023. E foi ao som dessa canção que Gabriel Luiz de Souza Andrade, mais conhecido como Xurrasco, se tornou um sucesso na internet. A coreografia inventada pelo jovem carioca viralizou no TikTok e sua marca registrada, a chamada "dança carrossel", ficou famosa. O movimento consiste em girar enquanto executa os passos de dança. Além disso, o estilo de Xurrasco – com seu corte de cabelo característico, aparelho nos dentes, camisa apertada, corrente e óculos escuros – também se tornou uma característica marcante do influenciador.

Xurrasco, virou meme com sua coreografia para a música "Lovezinho" — Foto: Reprodução/Gustavo Wanderley/g1

A alcunha curiosa de Gabriel tem origem em um jogo de futebol, quando ainda era pequeno. O tiktoker foi bater uma falta e um dos torcedores que estava no local prometeu que lhe daria um espetinho de churrasco caso fizesse um gol. O carioca foi bem sucedido e a torcida começou a comemorar gritando "churrasco!". Foi o suficiente para o apelido pegar de vez.

2. Nego Ney

"Cabelin na régua, bigodin fininho. Tô solteiro. Nego Ney!” Foi cantando essas palavras e dançando na rua que o menino Arthur Ferreira da Silva viralizou na web em 2019. O sucesso foi tão grande que a criança acabou se tornando conhecida no meio do futebol. Flamenguista, Arthur caiu nas graças do jogador Gabigol, que chegou a entrar com ele em campo e imitar sua dança ao comemorar um gol. Na época, Nego Ney também chegou a receber uma chamada de vídeo de Neymar. O influenciador, que atualmente tem 11 anos, acabou virando ator e chegou a participar da novela "Vai na Fé", da TV Globo.

Nego Ney viralizou com sua dança e carisma quando tinha apenas 7 anos — Foto: Reprodução/X (Twitter)

3. Você tem sangue de Maria Bonita

Quem acompanhou o Big Brother Brasil em 2023 sabe que o Dr. Fred Nicácio era conhecido por tentar animar seus aliados no programa com frases motivacionais. O médico acabou sendo protagonista de diversos memes, como quando tentou animar Aline Wirley recitando Lulu Santos. Mas um dos maiores bordões que surgiu no BBB veio de uma conversa entre Nicácio e a maquiadora nordestina Marília. Ao tentar consolar a colega de reality, que estava chorando, Fred segurou seu queixo e disparou a frase "você tem sangue de Maria Bonita!". A referência à esposa do cangaceiro Lampião virou meme e gerou muitas piadas e adaptações nas redes sociais. Na realidade, foi a própria Marília que inventou a definição, mas foi na voz de Fred que a máxima se tornou conhecida.

Frase motivacional de Fred Nicácio no BBB virou meme nas redes sociais — Foto: Reprodução/X (Twitter)

4. Bora Bill

"Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Ali a mulher do Bill". As frases despretensiosas foram ditas por um narrador de futebol amador durante uma transmissão realizada pela TV 100 Futuro de Betânia, no Ceará. Mas o registro se tornou viral no X (então Twitter), virou tema de funk e foi repetido a exaustão nas redes, nas transmissões de jogos de futebol e até nas ruas. O alvo da provocação era Bill Morais, técnico de um dos times que disputava a partida. Prova do sucesso desse episódio é que "Bora, Bill" foi o meme mais procurado no Google Brasil em 2022.

Meme "Bora Bill" surgiu no YouTube, mas se espalhou por várias redes sociais — Foto: Reprodução/YouTube/@Tv 100 Futuro de Betânia - CE

5. Acorda, Pedrinho

O hit "Acorda, Pedrinho" trouxe fama instantânea à banda curitibana Jovem Dionisio após virar trend no TikTok e no Instagram em 2022. A canção chegou a ocupar o primeiro lugar nessas plataformas e figurou entre as cinco músicas mais ouvidas no Spotify nacional por alguns dias. De acordo com os músicos, a letra faz referência a um amigo e frequentador do Bar do Dionisio, que deu origem ao nome do conjunto. Pedrinho tem o hábito de tirar sonecas no local e, na história cantada, tentam acordá-lo para participar de um campeonato de sinuca.

Música da banda Jovem Dionísio virou sucesso nas redes sociais — Foto: Reprodução/Instagram @jovemdionisio

6. Attenzione pickpocket

A expressão "attenzione pickpocket" viralizou no X e no TikTok por meio de vídeos que mostram uma mulher italiana tentando alertar turistas sobre o risco de assaltos em ruas de Veneza. A frase, na realidade, é um alerta e significa "atenção, batedores de carteira", em livre tradução. As imagens, compartilhadas inicialmente pela tiktoker Cittadini Non Distratti, mostram suspeitos fugindo e outras pessoas correndo na direção contrária. A protagonista dos vídeos é a vereadora de extrema direita Monica Poli, que ironicamente também foi roubada na cidade turística. A aposta da imprensa local é de que o furto tenha sido uma retaliação à parlamentar. Com o sucesso do bordão, diversos usuários fizeram versões próprias do meme nas redes sociais.

A frase "attenzione pickpocket" virou meme após vídeo viral no TikTok — Foto: Reprodução/TikTok

7. Travou, Maitê

A socialite Narcisa Tamborindeguy, autora do bordão "ai, que loucura!", já protagonizou muitos memes na Internet com seu jeito espontâneo. Recentemente, um de seus momentos mais icônicos foi o desencontro durante uma live no Instagram com a atriz Maitê Proença em 2021. A conexão da atriz caiu e Narcisa seguiu falando sozinha, pedindo que a interlocutora contasse um episódio envolvendo sua filha, Catharina Tamborindeguy. Logo, as frases "travou, Maitê!" e "conta da Catharina", ditas com o timbre de voz característico da entrevistadora, geraram muitas piadas e imitações na web.

Confusão de Narcisa Tamborindeguy em live virou piada nas redes sociais — Foto: Reprodução/YouTube

8. Pedro Pascal e Nicolas Cage

Outro meme que fez bastante sucesso nas redes sociais foi uma cena do filme "O Peso do Talento" ("The Unbearable Weight of Massive Talent", na versão original), com os atores Pedro Pascal e Nicolas Cage – que interpreta a si próprio. No trecho do longa de 2022, ambos aparecem em um carro em movimento. Cage, com uma expressão séria, encara Pascal, que ri exageradamente. A troca de olhares acontece ao som da música "Make Your Own Kind of Music", de Cass Eliot. O comportamento contraditório da dupla acontece porque ambos estão sob efeito de LSD. As imagens logo viraram piada na web, sendo utilizadas para indicar humores diferentes em diversas situações. Quem quiser resgatar a brincadeira pode fazer sua própria versão do meme.

Cena de Pedro Pascal e Nicolas Cage em ‘’O peso do Talento" virou meme — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Com informações de G1 (1 e 2)

Veja também: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI