AirDrop no Android? Conheça 5 apps parecidos para transferir arquivos

O AirDrop é um recurso presente em dispositivos iOS, como os iPhones, iPads e Macs, que permite a transferência rápida de fotos, vídeos e contatos. Apesar de ser exclusivo para iPhones, é muito desejado pelos usuários do sistema Android, devido a sua eficiência e praticidade. Felizmente, existem aplicativos pensados para substituir essa função no sistema do Google. É o caso do AirDroid, que realiza transferências entre aplicativos de diferentes plataformas, e do Snapdrop, que garante o compartilhamento rápido e seguro de arquivos entre dispositivos independentemente do sistema operacional, com privacidade garantida. A seguir, conheça essas e demais opções para transferir arquivos.