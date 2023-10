Alerta de chuva: 5 plataformas para receber avisos de temporais

É possível saber a previsão do tempo e receber alertas de chuvas fortes por meio de sites e aplicativos. Os serviços de meteorologia são gratuitos e podem ser úteis para quem quer monitorar mudanças no tempo e evitar riscos causados por temporais, ventanias e alagamentos. Por meio de um cadastro, a Defesa Civil, por exemplo, pode notificar os usuários via SMS, WhatsApp ou Telegram quando há previsão de chuva forte. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) conta com um sistema de alertas por e-mail.

Outra alternativa, o site ClimaTempo, além de oferecer a previsão do tempo por e-mail, também permite verificar a estimativa do tempo a médio prazo, o que é ideal para se programar com antecedência e não se molhar. Confira, a seguir, cinco plataformas de clima para se proteger da água.

Sites informam possíveis perigos de temporais e outras condições meteorológicas — Foto: Reprodução/Canva

📝 Notificações de clima no Android em Fahrenheit: como resolver? Descubra no Fórum do TechTudo

Alerta de tempestades: o que significam as cores do INMET

Alerta amarelo: perigo potencial. Provável chuva de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia; Alerta laranja: perigo. Chuva de 100 por dia ou entre 30 e 60 mm por hora. Risco de alagamentos, corte de energia e quedas de árvores. Alerta vermelho: grande perigo. Chuva acima de 60 mm por hora ou mais de 100 mm por dia. Risco de deslizamentos; alagamentos e fortes ventanias. Deve-se desligar aparelhos elétricos e permanecer em local seguro.

1. Instituto Nacional de Meteorologia

O site do INMET (portal.inmet.gov.br) conta com diferentes funcionalidades e tem uma página específica voltada para o acompanhamento de riscos graves. No mapa do Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos (alertas2.inmet.gov.br), o usuário pode visualizar a previsão de eventos como tempestades, granizo, friagens, chuvas e ventos por todo o Brasil. Cada fenômeno é indicado por um símbolo, que pode ser consultado na legenda que fica no rodapé da página. Basta posicionar o cursor no desenho desejado para descobrir seu significado. Já a intensidade das ocorrências são representadas pelas cores amarelo ("perigo potencial"), laranja ("perigo") e vermelho ("grande perigo").

Mapa do Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos monitora condições adversas pelo país — Foto: Reprodução/Carolina Torres

Ao clicar em um dos símbolos de alerta presentes no mapa ou na legenda de cada estado, o usuário tem acesso a informações detalhadas da previsão. São informados o início e o fim do alerta, os riscos potenciais, os municípios e áreas afetadas e ainda instruções sobre como se proteger. Os internautas também podem solicitar informes por e-mail. Basta acessar a página "Avisos Meteorológicos por E-mail" no site do INMET (portal.inmet.gov.br/produtos/emailaviso), digitar o endereço eletrônico desejado, clicar no botão "Entrar" e depois confirmar o cadastro pelo aviso na caixa de entrada.

Além dessas funcionalidades, o INMET ainda permite consultar a previsão do tempo por dia, hora ou período. O endereço também conta com visualização de imagens de satélite, notícias e informes sobre questões climáticas.

2. Plataformas da Defesa Civil

Outra maneira de receber alertas de tempestades pela Internet é se cadastrar para receber notificações da Defesa Civil. Para ser notificado por SMS, basta enviar mensagem para o número 40199, com o CEP da área de interesse. Quem desejar ser informado pelo WhatsApp deve cadastrar o número 61 2034-4611 no seu celular, ou acessar o link do contato da Defesa Civil (wa.me/556120344611) — depois, basta dizer "olá" ao robô e seguir com o cadastro. Usuários do Telegram também têm a opção de buscar o contato “Defesa Civil Alertas” e dar um “olá” para cadastrar suas áreas de interesse.

Defesa Civil conta com serviço gratuito de alertas climáticos — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

3. Site Meteored

A plataforma Meteored é outra fonte confiável de informações meteorológicas e está disponível tanto em versão para web (tempo.com) quanto em aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). As duas modalidades apresentam a aba "Avisos" com alertas meteorológicos, que podem ser consultados por meio de um mapa mundi. As cores indicam fenômenos como tempestades, ondas de calor e baixa umidade, prevendo também a intensidade, o nível de risco e a provável duração de cada ocorrência.

Serviço do Meteored está disponível na web e em apps para Android e iOS — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

O Meteored também disponibiliza a previsão do tempo para as próximas 72 horas, além de informações sobre temperatura, umidade, pressão atmosférica e outras condições meteorológicas. Os usuários ainda podem consultar imagens de satélites e ler notícias e artigos sobre sobre meteorologia, ciência e saúde.

4. Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos

O site do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) (tempo.cptec.inpe.br) não tem um serviço específico de notificações de chuvas fortes, mas oferece previsões de tempo de curta e média duração para todo o Brasil. A plataforma disponibiliza informações sobre temperatura, umidade, precipitação, vento e outras variáveis, com previsões atualizadas diariamente e que podem ser consultadas por cidade, estado ou região. Há também estimativas de condições climáticas a longo prazo, sendo possível monitorar as áreas de interesse por mapas e imagens de satélite.

Site do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos permite consultar previsão do tempo e até qualidade do ar — Foto: Reprodução/Júlia SIlveira

Além do site, o CPTEC também oferece o aplicativo SOS Chuva, que promete mostrar, em tempo real, onde estão ocorrendo chuvas e qual a sua intensidade. No entanto, o mapa do aplicativo cobre apenas a área dos estados de AL, BA, DF, MG, MS, PE, RJ, RN, RS, SC, SP.

5. Climatempo

Por fim, o site Climatempo (climatempo.com.br) é um dos mais populares entre usuários que costumam consultar as condições meteorológicas. O portal disponibiliza a previsão do tempo para até 15 dias em todas as cidades do Brasil, com informações atualizadas diariamente sobre temperatura, umidade, precipitação, vento e condições do céu. Também é possível acessar índices de saúde, como qualidade do ar, intensidade dos raios UV e incidência de resfriados e ressecamento de pele. As informações podem ser verificadas tanto via web quanto por meio de aplicativo, disponível para Android e iOS (iPhone).

Site do Climatempo oferece previsão do tempo detalhada para até 15 dias — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

A plataforma também oferece a previsão do tempo por e-mail, mediante cadastro. Para receber os informes, basta rolar até o rodapé da home do site e clicar na página "Previsão do tempo por e-mail" (climatempo.com.br/previsao-por-email), disponível na seção "Contato", e criar uma conta. No app, também é possível obter informações em tempo real ativando as notificações push do serviço.

O Climatempo ainda oferece o aplicativo Pé D'água. Desenvolvido em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), o app conta com um algoritmo capaz de monitorar diversos radares meteorológicos da capital paulista. Assim, usuários do serviço podem receber alertas bastante detalhados sobre a previsão de temporais, alagamentos e ventanias em diferentes partes da cidade, reunindo seus pontos de interesse em uma lista de favoritos. Há também uma área em que os próprios usuários podem colaborar com os informes. O app está disponível na Apple Store e na Google Play Store.

Com informações de G1

Veja também: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI