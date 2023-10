Alfred Hitchcock: veja os 15 melhores filmes do mestre do suspense

O universo do suspense no cinema deve muito à Alfred Hitchcock (1899 - 1980). O cineasta inglês é autor de obras atemporais da sétima arte como Psicose (1960), Os Pássaros (1963), Um Corpo que Cai (1958) e Festim Diabólico (1948). Esses e outros títulos podem ser maratonados no streaming em plataformas como HBO Max , Looke , Oldflix e NetMovies .

Para conhecer mais sobre a obra de Hitchcock, você confere a seguir 15 grandes produções do mestre do suspense que não podem faltar na lista de qualquer cinéfilo, acompanhadas de informações sobre elenco, enredo e notas no IMDb e Rotten Tomatoes.

Psicose: cena de assassinato no banheiro se tornou conhecida mundialmente — Foto: Reprodução/Universal Pictures

1. O Homem que Sabia Demais (1956)

Hitchcock investe na espionagem em O Homem que Sabia Demais, título que é uma espécie de "reboot" de outro filme lançado pelo diretor em 1934. A nova versão da trama é estrelada por James Stewart (A Felicidade Não Se Compra), Doris Day (Ardida Como Pimenta), Bernard Miles (O Pior dos Pecados), Brenda de Banzie (O Anfitrião) e Ralph Truman (Sonhos do Destino). O longa está disponível no Oldflix.

O médico Benjamin (Stewart) e sua esposa Jo McKenna (Day) estão em uma viagem de férias no Marrocos. Inesperadamente, a família McKenna se vê envolvida num complô internacional de espionagem. No meio da intriga, o filho do casal é sequestrado e eles farão de tudo para reencontrar a criança. Entre o público, o longa possui nota 7,4 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 88% (Certificado Fresco).

Doris Day e James Stewart interpretam um casal americano envolvido num complô internacional no Marrocos — Foto: Reprodução/JustWatch

2. Frenesi (1972)

Ainda que a carreira de Hitchcock seja mais lembrada pelos filmes lançados entre as décadas de 1940 e 1960, o cineasta teve uma produção expressiva na década de 1970. Exemplo disso é o suspense Frenesi, estrelado por Jon Finch (Macbeth), Barry Foster (A Cinco Passos da Morte), Barbara Leigh-Hunt (Legado de um Herói), Anna Massey (A Tortura do Medo) e Alec McCowen (Serviços Íntimos). Frenesi está no catálogo do Oldflix.

A população de Londres está apavorada com os estupros e assassinatos cometidos por um criminoso conhecido como "O Assassino da Gravata", que utiliza o adereço para estrangular suas vítimas. No meio do pânico, um homem considerado suspeito tenta provar que não é o assassino depois de ter sua esposa morta pelo mesmo modus operandi. As médias do filme são 7,4 no IMDb e 91% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Em Frenesi, um homem suspeito de assassinato e estupro decide agir contra a lei para provar sua inocência — Foto: Reprodução/IMDb

3. Trama Macabra (1976)

Ainda nos anos 1970, outro título popular de Hitchcock é Trama Macabra, sua última produção nos cinemas. O longa é protagonizado por Barbara Harris (O Inimigo Oculto), Bruce Dern (Os Oito Odiados), Karen Black (O Grande Gatsby), William Devane (A Outra Face da Violência) e Ed Lauter (Desejo de Matar 3). O longa pode ser visto no Oldflix.

O taxista George Lumley (Dern) e a falsa médium "Madame" Blanche Tyler (Harris) são um casal unidos no amor e na picaretagem. Eles são contratados pela ricaça Julia Rainbird (Cathleen Nesbitt) para manter contato com um sobrinho desaparecido. Mas a vigarice de Lumley e Tyler acaba se cruzando com um outro casal, Arthur (Devane) e Fran (Black), que ganha a vida sequestrando magnatas. Frenesi possui nota 6,8 no IMDb e aprovação de 93% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Um casal de vigaristas cruza o caminho de outros criminosos mais perigosos que os dois — Foto: Reprodução/IMDb

4. Disque M para Matar (1954)

Disque M para Matar é um dos últimos filmes da atriz Grace Kelly (Janela Indiscreta), conhecida por deixar a carreira no cinema após seu casamento com o Príncipe Rainier III de Mônaco. Além de Kelly, o elenco também conta com Ray Milland (O Homem dos Olhos de Raio-X), Robert Cummings (Sabotador), John Williams (Ladrão de Casaca), Anthony Dawson (Aliança Mortal) e Leo Britt (O Monstro Magnético). O longa está disponível no Oldflix.

Tony Wendice (Ray Milland) é um ex-tenista profissional inglês casado com a socialite Margot (Kelly). Quando ele descobre que sua esposa já teve um caso com um escritor americano anos antes, Tony arquiteta um plano de assassinato não somente pela vingança, mas também para receber a fortuna de Margot. A obra possui 90% de aprovação no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco) e nota 8,2 no IMDb.

Em Disque M Para Matar, Hitchcock narra um crime quase perfeito cometido por um marido interesseiro — Foto: Reprodução/JustWatch

5. Correspondente Estrangeiro (1940)

Outra trama de espionagem internacional realizada por Hitchcock é Correspondente Estrangeiro, clássico do suspense estrelado por Joel McCrea (Mulher de Verdade), Laraine Day (Minha Secretária Favorita), Herbert Marshall (A Carta), George Sanders (A Malvada) e Albert Bassermann (Miss Else). Este é mais um título do mestre do suspense disponível no Oldflix.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o jornalista Johnny Jones (McCrea) trabalha como correspondente internacional. Em uma viagem à Amsterdã, ele presencia o assassinato do diplomata holandês Van Meer (Bassermann). Mas quando Jones descobre que tudo não passou de uma farsa para encobrir um sequestro do diplomata, o jornalista é perseguido por agentes misteriosos. A produção apresenta nota 7,4 no IMDb e aprovação de 95% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

O jornalista Johnny Jones passa a ser perseguido quando descobre que um diplomata holandês foi sequestrado após ser dado como morto — Foto: Reprodução/JustWatch

6. Interlúdio (1946)

Interlúdio tornou-se famoso no Brasil por ter como cenário o Rio de Janeiro dos anos 1940. O longa de romance e suspense está disponível nas plataformas Looke, NetMovies e Pluto.tv. Estão no elenco do filme Ingrid Bergman (Casablanca), Cary Grant (Levada da Breca), Claude Rains (O Homem Invisível), Louis Calhern (O Filho Pródigo) e a atriz de teatro Leopoldine Konstantin.

A vida de Alicia Huberman (Bergman) cai em desgraça quando seu pai é preso por espionar a serviço dos nazistas. Em uma noite de bebedeira, ela conhece o agente americano T.R. Devlin (Grant), que lhe oferece uma chance de ser espiã no Rio de Janeiro para desmascarar antigos aliados alemães de seu pai. Logo, Alicia está dividida entre sua missão de espiã e a paixão por Devlin. As notas do filme são de 7,9 no IMDb e aprovação de 96% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Interlúdio une romance e suspense numa trama que se passa no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/JustWatch

7. Suspeita (1941)

Suspeita é um romance cheio de suspense baseado no livro Before the Fact, do autor Anthony Berkeley Cox. A trama é protagonizada por Cary Grant (Intriga Internacional) e Joan Fontaine (O Bígamo), cujo desempenho no longa lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz. Neste filme, disponível no Looke, NetMovies e Belas Artes à La Carte, ainda tem no elenco Cedric Hardwicke (Na Corte do Rei Arthur), Nigel Bruce (As Aventuras de Sherlock Holmes) e May Whitty (A Dama Oculta).

A tímida Lina Mclaidlaw (Fontaine) é casada com Johnny Aysgarth (Grant), um ex-apostador de caráter questionável. As reais intenções de Johnny são motivo de dúvida para Lina quando um amigo do marido morre misteriosamente - e ela teme ser a próxima. Suspeita tem nota 7,3 no IMDb e aprovação de 97% no Rotten Tomatoes.

Em Suspeita, uma mulher rica passa a desconfiar das reais intenções do marido — Foto: Reprodução/JustWatch

8. Pacto Sinistro (1951)

Outra adaptação literária na filmografia de Alfred Hitchcock é Pacto Sinistro, baseado no romance homônimo da autora Patricia Highsmith. A trama pode ser vista no HBO Max e Belas Artes à La Carte. No elenco, estão presentes Farley Granger (Festim Diabólico), Robert Walker (O Ponteiro da Saudade), Ruth Roman (O Bebê), Leo G. Carroll (Tarântula) e Pat Hitchcock (Pavor nos Bastidores), filha única do mestre do suspense.

Em uma viagem de trem, o jogador de tênis Guy Haines (Granger) faz amizade com Bruno Antony (Walker), um jovem mimado. Quando Bruno revela seus conflitos com o pai, e Antony compartilha que está se passando por um divórcio complicado, surge entre a dupla uma ideia macabra: eles devem "acabar" com o problema um do outro por meio do assassinato. Pacto Sinistro apresenta nota 7,9 no IMDb e aprovação de 98% no Rotten Tomatoes(Certificado Fresco).

Outra adaptação literária na filmografia de Alfred Hitchcock é Pacto Sinistro, de 1951 — Foto: Reprodução/IMDb

9. Rebecca - A Mulher Inesquecível (1940)

Rebecca é um dos filmes com maiores indicações ao Oscar na carreira de Hitchcock, sendo 11 nomeações e duas vitórias - Melhor Filme e Fotografia. A trama, baseada no romance homônimo de Daphne du Maurier, pode ser vista no Looke, NetMovies e Oldflix. Estão no elenco Laurence Olivier (Spartacus), Joan Fontaine (As Mulheres), George Sanders (Romance na Itália), Judith Anderson (A Casa Vermelha) e Nigel Bruce (Noite Tenebrosa).

Uma jovem muito pobre (Fontaine) se casa com o nobre inglês Maximilian "Maxim" de Winter (Olivier). Ao se mudar para a mansão do marido, a Sra. de Winter sente-se assombrada pelas lembranças de Rebecca, primeira esposa de Maxim. Aos poucos, a protagonista descobre que a mansão guarda segredos nada agradáveis do nobre. A adaptação apresenta nota 8,1 no IMDb e aprovação de 98% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Rebecca, a Mulher Inesquecível conquistou duas estatuetas do Oscar, sendo indicado a onze categorias — Foto: Reprodução/IMDb

10. Festim Diabólico (1948)

Ainda que baseado numa peça teatral homônima do dramaturgo inglês Patrick Hamilton, Festim Diabólico é quase uma obra "true crime" de Hitchcock, uma vez que a peça é inspirada no assassinato real do adolescente Bobby Franks, cometido por dois amigos da vítima. O longa está disponível no Oldflix e Belas Artes à La Carte. Integram o elenco James Stewart (Harvey), John Dall (Spartacus), Farley Granger (Side Street) e Edith Evanson (A Vida de Um Sonho).

Por um motivo banal, dois amigos resolvem matar estrangulado um terceiro colega. Após a excitação de cometer o crime, a dupla resolve fazer uma festa com convidados. O mais mórbido do plano é que todos estarão reunidos no mesmo local onde o cadáver está escondido. Aclamado pela crítica, Festim Diabólico possui nota 7,9 no IMDb e aprovação de 93% no Rotten Tomatoes.

Uma dupla de amigos decide matar e esconder o corpo de um colega, para depois escondê-lo e dar uma festa em comemoração — Foto: Reprodução/JustWatch

11. Um Corpo que Cai (1958)

Um Corpo que Cai é um dos filmes mais lembrados de Hitchcock pelo público. Adaptação do romance Vertigo, da dupla de autores Pierre Boileau e Thomas Narcejac, o longa está na lista dos principais filmes de suspense do American Film Institute. Disponível para aluguel no Apple TV+ e Google Play Filmes, a obra tem no elenco James Stewart, Kim Novak (Férias de Amor), Barbara Bel Geddes (Dallas) e Tom Helmore (Teu Nome é Mulher).

Scottie (Stewart) é um ex-detetive afastado da polícia por conta de seus problemas com vertigem. Quando seu amigo Gavin Elster (Helmore) o contrata para vigiar sua esposa, a atormentada Madeleine (Novak), Scottie precisa deixar seus medos de lado, pois a mulher possui um desejo suicida de saltar de um prédio. Entre a crítica, Um Corpo que Cai tem aprovação de 92% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco). Já entre o público, a nota é de 8,3 no IMDb.

Um Corpo que Cai é uma das obras mais lembradas de Hitchcock — Foto: Reprodução/JustWatch

12. Os Pássaros (1963)

Deixando de lado o mistério e entrando no terreno do terror, Os Pássaros é outro filme de Hitchcock facilmente reconhecido pelos amantes do cinema. Atualmente o filme está disponível no Telecine (via Globoplay). Estão no elenco Tippi Hedren (A Condessa de Hong Kong), Rod Taylor (Os Mercenários), Veronica Cartwright (Alien, O Oitavo Passageiro), Jessica Tandy (Tomates Verdes Fritos) e Suzanne Pleshette (Latigo, o Pistoleiro).

Na cidade costeira de Bodega Bay, a recém-chegada Melanie Daniels passa a conquistar Mitch Brenner (Rod Taylor), um solteiro local cobiçado. Entretanto, ela é atacada por uma gaivota. Gradualmente, outras aves começam a agredir inexplicavelmente as pessoas da região, transformando a vida dos moradores numa luta pela sobrevivência.

Uma cidade é atacada inexplicavelmente por gaivotas em Os Pássaros — Foto: Reprodução/IMDb

13. Janela Indiscreta (1954)

Considerado pela crítica como um dos melhores filmes de Hicthcock, Janela Indiscreta revela os problemas da invasão de privacidade e a perseguição obsessiva de forma bastante atual. O título está disponível no Oldflix. Estão no elenco James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter (Anjo do Mal), Raymond Burr (Perry Mason) e Wendell Corey (A Dominadora).

Jeff Jeffries (Stewart) é um fotógrafo profissional que entra em um profundo tédio em sua recuperação domiciliar. Sentindo-se preso em casa e usando cadeira de rodas, resta a ele espionar a vida dos moradores de um prédio ao lado. As espiadas se tornam cada vez mais perigosas quando Jeff desconfia ter presenciado um assassinato. As médias de Janela Indiscreta são de 8,5 no IMDb e aprovação de 98% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Janela Indiscreta aborda os problemas de invasão de privacidade — Foto: Reprodução/JustWatch

14. A Sombra de Uma Dúvida (1943)

No ranking de filmes de Alfred Hitchcock no Rotten Tomatoes, A Sombra de Uma Dúvida permanece em primeiro lugar, com 100% de aprovação, além do Certificado Fresco. A obra consagrada pode ser vista no Looke e NetMovies. Estão no elenco Teresa Wright (Ídolo, Amante e Herói), Joseph Cotten (Cidadão Kane), Macdonald Carey (Terra Selvagem) e Henry Travers (Rosa da Esperança).

A adolescente Charlie Newton (Wright) vive de forma pacata em uma casa no interior junto com seus pais. Um dia, ela recebe a visita de seu tio Charles Oakley (Cotten). A felicidade de Charlie com a chegada de Oakley muda quando a jovem descobre segredos pertubadores de seu tio. Entre o público, a obra possui nota 7,8 no IMDb.

A Sombra de Uma Dúvida é o filme de Hitchcock mais bem avaliado no Rotten Tomatoes — Foto: Reprodução/JustWatch

15. Psicose (1960)

Psicose é, por excelência, a obra mais conhecida e influente de Alfred Hitchcock, lembrada não apenas pelo enredo, como também pela trilha sonora marcante e o desempenho do ator Anthony Perkins (O Processo) na pele do vilão Norman Bates. Disponível no Telecine (via Globoplay) e Oldflix, a obra ainda tem no elenco Janet Leigh (A Bruma Assassina), Vera Miles (O Homem Errado), John Gavin (Imitação da Vida), Martin Balsam (Círculo do Medo) e John McIntire (Caravana).

Depois de roubar 40 mil dólares de sua firma, a ex-secretária Marion Crane (Janet Leigh) parte em fuga e vai parar em um pequeno hotel comandado por Norman Bates. Crane chega a simpatizar com anfitrião, mas a estranha relação que o rapaz nutre pela mãe pode deixar a protagonista numa situação arriscada. No IMDb, a avaliação do público é de nota 8,5. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica está em 97% (Certificado Fresco).

Anthony Perkins como Norman Bates em Psicose — Foto: Reprodução/IMDb

Com informações de IMDb e Rotten Tomatoes

