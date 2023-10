Android 14: 6 recursos legais da atualização que você precisa testar

O Android 14, nova versão do sistema operacional do Google, foi liberado ao público nas últimas semanas. Além das novas opções para personalizar a tela de bloqueio, a geração mais recente do sistema também conta com uma ferramenta inédita para criar papéis de parede através de inteligência artificial generativa. A atualização também oferece outras novidades interessantes, como a possibilidade de usar o celular como webcam no computador e as notificações com flash da lanterna. A seguir, conheça seis recursos do sucessor do Android 13 que você não pode perder.