Aplicativo para fazer redação: 4 opções que vão ajudar você a escrever melhor

Aplicativos para fazer redação estão disponíveis de forma gratuitas na Google Play Store e na App Store com recursos que ajudam na construção de bons textos. Há opções com acervos de citações, sugestões de temas e exemplos, enquanto outras oferecem até feedbacks sobre as redações, utilizando a inteligência artificial. Com essas ferramentas, os usuários têm acesso a diferentes áreas do conhecimento e se preparam para trabalhos sobre qualquer tema, além de praticarem a escrita até chegar a um resultado positivo. Na lista a seguir, confira quatro opções de aplicativos que estão disponíveis para Android e iPhone ( iOS ) e que vão te ajudar a escrever melhor.

Lista reúne 4 plataformas gratuitas que ajudam a construir as melhores redações; veja a seguir — Foto: Reprodução/Unsplash/Unseen Studio

1. Citaí: Repertórios e Propostas

Disponível para Android e iPhone (iOS), o aplicativo “Citaí: Repertórios e Propostas” tem o objetivo de reunir informações sobre diferentes campos do conhecimento, ajudando os usuários a construírem boas redações. Logo na página inicial da plataforma, é possível visualizar a seção “Repertórios”, com as opções “Citações” e “Pops” em “Citações”. Há frases relacionadas a áreas como Cultura, Meio ambiente e Política, todas elas são acompanhadas pelo nome do autor ou autora, além de sua ocupação. Em Pops, por sua vez, há diversos resumos sobre filmes, livros e séries, incluindo o contexto das obras e as reflexões que elas apresentam.

O app também conta com a seção Propostas, onde são disponibilizadas duas propostas de redação por semana; elas envolvem temáticas que podem ser abordadas em futuras provas, preparando os candidatos os temas. Outro benefício do Citaí é a opção Correções, onde os usuários podem enviar seus textos e receber um feedback através de inteligência artificial.

Aplicativo “Citaí” possui recursos focados na construção de boas redações, como propostas de temas e feedbacks sobre os textos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Com o Dicionário Informal, disponível gratuitamente para Android, os usuários podem buscar definições de palavras, além de descobrir novos termos que enriquecerão suas redações. O aplicativo também apresenta diferentes dicionários, como Dicionário de sinônimos, Dicionário de antônimos e Dicionário de relacionadas. Dessa maneira, ao construir texto, é possível fazer consultas no aplicativo para garantir que ele seja coerente e bem escrito. A plataforma ainda apresenta outros recursos, como caça-palavras, para encontrar termos com até 40 letras, e Top 20, para visualizar as definições mais buscadas no dia.

“Dicionário Informal”, disponível para Android, permite a busca de definições e ajuda os usuários no enriquecimento do vocabulário, contribuindo para a construção de boas redações — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O aplicativo IA Writer, disponível para Android e iPhone (iOS), tem o objetivo de ajudar os usuários a focarem naquilo que estão escrevendo. Basicamente, a plataforma apresenta uma página com design bem simples para a construção do texto em HTML, sem distrações. As configurações permitem, ainda, que o Modo escuro seja ativado, além do Modo foco, que ressalta apenas o parágrafo que está sendo trabalhado naquele momento. Também existe a opção de ativar a Verificação de estilo, que aponta a existência de clichês, redundâncias e outros problemas no texto.

Além disso, também são permitidos outros ajustes que melhoram a usabilidade do app de acordo com a preferência de cada usuário, como o tamanho do texto e a altura da linha. Ao fim da criação, basta tocar em Visualizar para entender como o documento será exibido. Vale destacar que o arquivo poderá ser exportado como texto simples, HTML, PDF ou Microsoft Word.

IA Writer ajuda os usuários na criação de textos sem distrações, com foco total na escrita — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

4. Redação Expert — Enem 2023

A plataforma Redação Expert – Enem 2023 está disponível para Android e prepara os usuários para o Exame Nacional do Ensino Médio. Logo na página inicial, basta assistir a um anúncio para desbloquear seis cards, incluindo “Conceitos básicos”, “5 competências” e “Dicas extras” – todo o conteúdo tem o objetivo de auxiliar na construção de uma redação perfeita. Além disso, na aba Materiais, há um amplo acervo de alusões, citações, temas e até mesmo exemplos de redações nota 1000. Desse modo, o estudante adquire diferentes tipos de conhecimentos, acumulando uma bagagem teórica que será de grande utilidade no momento da prova. Vale destacar que o app possui três níveis: Iniciante, Intermediário e Expert; o progresso é avaliado de acordo com os cards concluídos.

App “Redação Expert – Enem 2023” busca preparar os usuários para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

