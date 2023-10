Aplicativo para ganhar dinheiro com nota fiscal: veja 3 opções

Aplicativos para ganhar dinheiro com nota fiscal oferecem boas oportunidades para economizar ao fazer compras. Plataformas como PicPay , Méliuz e Mimocash permitem que usuários recebam parte do dinheiro gasto ao comprar produtos em supermercados, farmácias e demais estabelecimentos comerciais parceiros. O procedimento é bem simples: basta se inscrever em uma campanha disponível nos apps e ler o QR Code impresso na nota fiscal. A seguir, conheça como funcionam os programas que ajudam a receber cashback com o comprovante de pagamento.

Confira lista de aplicativos para ganhar dinheiro com nota fiscal — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. PicPay

O PicPay garante cashback para a compra de produtos selecionados de acordo com cada marca participante. Dessa forma, ao adquirir itens das campanhas disponíveis, os usuários podem receber parte do dinheiro de volta em até 15 dias úteis. Todo o processo deve ser feito pelo aplicativo da fintech, que está disponível para Android e iPhone (iOS).

Para acessar as ofertas disponíveis, abra o app do PicPay e acesse a área “Promoções e cashback” pela tela inicial. Depois, escolha a opção “Cashback Nota Fiscal” e selecione uma campanha. Confira as regras e, caso tenha um comprovante elegível, aperte o botão “Escanear Nota Fiscal” e leia o QR Code.

Cabe ressaltar que é preciso ler atentamente o regulamento da campanha. Para receber o cashback, a nota fiscal o usuário deve seguir todas as regras. Em uma promoção para a margarina da marca Doriana disponível durante a produção da matéria, por exemplo, era preciso comprar duas unidades de 250 gramas ou 500 gramas para garantir 50% de reembolso. Além disso, o benefício era limitado a R$ 15 por pessoa.

PicPay — Foto: Marcela Franco/TechTudo

2. Méliuz

O Méliuz permite que os usuários recebam cashback de compras ao enviar a nota fiscal. Conhecido como Méliuz Nota Fiscal, o benefício garante parte do dinheiro da compra de volta aos usuários, desde que atendam algumas regras e façam compras em estabelecimentos parceiros com campanhas disponíveis no aplicativo.

As campanhas são apresentadas na seção Nota Fiscal, assim como as suas regras. A área também é utilizada para enviar as notas fiscais através da leitura do QR Code. Ou seja, se você fez uma compra em uma loja que tenha campanha oferta no Méliuz, não se esqueça de enviar o comprovante para receber o cashback!

De acordo com a Méliuz, “o benefício será calculado de acordo com as regras de cada campanha”. Já o cashback é pago em até 15 dias. O aplicativo está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

Além do Méliuz Nota Fiscal, o app lista outras ofertas que também garantem parte do dinheiro de volta. Durante a produção dessa matéria, encontramos campanhas para fazer compras na Amazon com 20% de desconto e 2% de desconto ao utilizar um cupom para comprar produtos selecionados. Já o AliExpress oferecia 2% de reembolso e um voucher de R$ 15 para novos usuários.

Méliuz — Foto: Divulgação/Méliuz

3. Mimocash

Seguindo uma lógica similar, o Mimocash também oferece cashback ao ler o QR Code dos comprovantes. Para usá-lo, é preciso abrir o aplicativo no seu celular Android ou iPhone (iOS) e verificar os produtos disponíveis na sua região com o benefício. Depois, é só comprar e scannear a nota fiscal até 24 horas após a emissão.

O dinheiro pode ser transferido diretamente para a conta bancária dos usuários. De acordo com o site da plataforma, a remessa pode ser feita quando o saldo é de, no mínimo, R$ 20.

“Cada saldo referente a um cashback obtido por você expirará em 730 dias, ou seja, aproximadamente 2 anos, contados da data de confirmação de cada cashback”, diz os termos de uso. “Caso você não efetue o resgate do saldo no app Mimocash dentro deste período, seu saldo de cashback expirará e será zerado, e você não poderá mais adquirir o direito a receber este valor.”

Com informações de Meliuz, Mimocash e PicPay

