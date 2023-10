Aplicativo que empresta dinheiro: 5 opções que oferecem crédito

Aplicativos disponíveis para Android e iPhone ( iOS ) podem ser alternativas para conseguir diferentes opções de crédito. Os usuários conseguem realizar facilmente solicitações de empréstimos para o pagamento de despesas mensais, compras de mercadorias para empresas ou conseguir fazer uma viagem. O Creditas, por exemplo, possui modalidades de empréstimo com garantias de imóveis e carros, enquanto o Zippi disponibiliza rapidamente o dinheiro para usuários efetuarem pagamentos. É válido ressaltar que, antes de fechar qualquer proposta, é importante pesquisar as taxas de juros e outras condições de contratação relacionadas à solicitação do empréstimo. A seguir, confira cinco aplicativos de crédito para você testar.

Aplicativos auxiliam usuários a obter empréstimos para pagar despesas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Creditas

O Creditas é um aplicativo que empresta dinheiro com opções de crédito que usa imóveis ou carros como garantia, bem como consignados e antecipação de saque de salários. A modalidade de consignado para pessoas que trabalham em empresas previamente cadastradas na plataforma, enquanto os empréstimos com garantia podem ser acessados tanto por pessoas físicas, como jurídicas. É possível obter até 60% do valor do imóvel colocado como garantia, e, para os carros, entre 90% e 100%. Os valores finais, porém, podem passar por análise prévia.

As taxas de juros no Creditas dependem do score de cada cliente interessado, mas é possível iniciar uma simulação com taxas a partir de 1,49% ao mês. Para solicitar um empréstimo, é preciso acessar o aplicativo e realizar uma simulação. Caso o usuário esteja apto, ele receberá uma proposta direcionada para o seu perfil de crédito.

Aplicativo Creditas oferece empréstimos com carros de usuários como garantia — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O Jeitto também é uma plataforma de crédito digital, com aplicativo disponível exclusivamente para Android. O app funciona para pessoas físicas, oferecendo limites e opções de empréstimo para pagamento de contas do mês sem a necessidade de abertura de uma nova conta.

Para obter crédito nesse aplicativo que empresta dinheiro, é necessário fazer um cadastro na plataforma através de CPF, o que possibilita que o perfil do usuário seja avaliado individualmente. Caso aprovada a solicitação, é possível receber um limite de crédito liberado em até 24 horas. Os valores repassados também dependem da análise feita pela instituição de pagamento. As taxas de juros negociadas também são disponibilizadas apenas antes da contração do crédito no aplicativo e adicionadas ao número de parcelas escolhidas pelos usuários.

Aplicativo Jeitto fornece dicas para que usuários saibam como aumentar limite de crédito — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. NoVerde

O NoVerde é um correspondente bancário que atua completamente de forma digital, com aplicativo disponível exclusivamente para aparelhos Android. A plataforma opera com opções de crédito para pessoas físicas e jurídicas. É possível obter empréstimos de R$ 500 até R$ 8.000 com taxas de juros que variam de 7,9% a 18,9% ao mês. A solicitação desses valores pode ser feita diretamente no aplicativo para emprestar dinheiro a partir de um cadastro preenchido com informações pessoais, como nome e documento de identificação com foto. Após a entrega dos dados, é realizada uma análise para possível aprovação. Caso aprovado, o recebimento será na conta bancária também cadastrada pelo usuário.

Aplicativo NoVerde faz simulação de empréstimo para usuários em poucos passos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O RecargaPay é um serviço de pagamento online com aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS). O processo de obtenção de crédito na plataforma é bastante simples. Basta fazer um cadastro pessoal no aplicativo e, depois, efetuar movimentações bancárias, como compras e pagamentos com certa frequência. Caso o usuário tenha uma linha de crédito disponível, a opção "Você tem um Empréstimo Pré-aprovado" será apresentada para a finalização do procedimento.

Os valores no aplicativo que empresta dinheiro dependem da quantidade e valor das movimentações que o usuário faz na plataforma. Quanto mais operações realizadas, maiores os limites oferecidos. As taxas do aplicativo são informadas apenas no momento da contratação do crédito, pois são avaliadas a partir do perfil de cada usuário contratante e podem ser visualizadas no histórico de transações do app.

Aplicativo RecargaPay possui regras específicas para liberação de empréstimo para usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Zippi

O Zippi é uma plataforma de crédito disponível para aparelhos Android e iPhone e permite que usuários utilizem o limite de crédito como pagamentos via Pix. A taxa de juros usada pela plataforma é de 3% por semana. O valor é exigido após a realização do procedimento de empréstimo e relativo ao período de operação do fechamento da fatura. O total disponibilizado pelo Zippi é também é variável, pois depende do perfil individual do usuário.

Aplicativo Zippi utilizado dados pessoais de usuários, como CPF, para analisar proposta de empréstimo — Foto: Reprodução/Gisele Souza

