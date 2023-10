App de gravidez? 6 aplicativos duvidosos e divertidos para testar

Alguns aplicativos da Google Play Store e Apple Store prometem funcionalidades bizarras nada funcionais, mas engraçadas. É o caso de apps que prometem realizar testes de gravidez, plataformas que simulam uma vela acesa ou simulam um ventilador. Para aqueles que suspeitam de atividades paranormais em casa, existe até uma simulador que promete detectar entidades paranormais nas proximidades. Com um tom divertido, os usuários costumam usar essas plataformas para dar boas risadas e brincar com amigos. A seguir, veja uma lista completa com alguns deles.

Apps de gravidez digital estão disponpíveis para celulares, mas evidentemente eles não substituem o usual — Foto: Divulgação/Pexels

1. App de teste de gravidez

Disponível para Android, o app “Como Saber se Estou Grávida” promete ajudar as mulheres a identificar de maneira rápido se estão esperando um filho. Para isso, ele fornece uma lista de sinais que indicariam uma gestação e compartilha orientação sobre como diferenciar sintomas da menstruação e gravidez. Além disso, o app dá conselhos sobre o que fazer caso a mulher esteja realmente esperando um bebê.

O app "Como saber se estou grávida" oferece dicas nesse sentido — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

No mesmo sentido, o app “Teste de gravidez online” para iPhone (iOS), dispõe de uma série de perguntas relacionadas aos sintomas de gravidez, e promete definir se a usuária está ou não grávida. Posteriormente, dá dicas para uma gravidez saudável e segura.

Nenhum desses apps é eficaz, pois para confirmar uma gravidez é necessário realizar exames seguros, como os testes de farmácias e de sangue, sendo o último deles o mais preciso. Infelizmente ou felizmente, ainda não existe um aplicativo capaz de confirmar uma gravidez.

2. App de Raio-X

Já imaginou realizar um exame de Raio-x direto pelo celular? Isso não é possível, mas existem aplicativos que usam filtros para simular o exame e que, muitas vezes, são capazes de enganar os usuários.

No caso do app “Raio-X Scanner Simulador” do iPhone (iOS), existe um aviso já na descrição da aplicação escurecendo que se trata de um simulador projetado para divertir os usuários. A plataforma utiliza a inclinação do telefone sobre a mão e a rotação da imagem do raio-X para criar a ilusão. Desse modo, sugere que os usuários pratiquem algumas vezes para aprimorar a habilidade de realizar a simulação de forma convincente.

O Android não fica de fora e permite a instalação do app “Xray scan filter cam” que transforma fotos e imagens da câmera em simulações de raio-X. Ele apresenta uma interface fácil de usar para que os usuários possam aplicar o filtro de maneira simples e rápida e oferece a opção de salvar as imagens editadas na galeria do dispositivo para acesso posterior.

App Xray Scan Filter Cam tenta simular um raio-x — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

3. App da vela

Mesmo em um mundo no qual existe lanterna no celular, são criados aplicativos que simulam uma vela. No Android, a ferramenta permite aos usuários segurar uma vela brilhante sem o risco de gotejamento de cera e chama real. Segundo o app, o objetivo é iluminar páginas de um romance gótico, encontrar chaves no escuro, criar atmosfera para uma cerimônia de Natal à luz de velas, entre outra utilidades.

O simulador de velas oferece uma opção de iluminação sem riscos, mas não é muito funcional — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Com uma proposta um pouco mais nobre, mas ainda sim esquisita, o app “Vela de Luto”, disponível para iPhone (iOS), foi criado para que os usuários expressem suas despedidas e criem memórias para entes queridos ou animais de estimação falecidos. Isso porque ele permite acender velas virtuais em homenagem ao falecido, proporcionando uma maneira simbólica de expressar sentimentos de luto e respeito. Funcionando como uma rede social, ele cria uma página memorial pessoal para cada indivíduo ou animal, servindo como um espaço dedicado para compartilhar memórias.

4. App de ventilador

Você não leu errado, existe um app de ventilador para Android chamado “Ventoinha”! Criada com a intenção de ser uma brincadeira e não um ventilador de verdade, a aplicação não faz absolutamente nada contra o calor, apenas traz uma imagem de um ventilador que pode ser acionado e ainda possui três velocidades. Apesar disso, a ferramenta tem milhares de downloads e avaliações engraçadas na Google Play Store, do tipo “liguei o ventilador e ele congelou a minha cidade” ou “usei para me refrescar e aqui até nevou”.

O app Ventoinha, disponível para Android, simula um ventilador — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

5. App para encontrar fantasmas

Você acredita em fantasmas? Pois os apps Ghost Detector Radar Simulator e o Detector de Fantasmas, ambos disponíveis para Android, prometem mostrar as entidades mais próximas. Com um escopo de radar, os usuários podem visualizar a direção e a distância dos supostos seres detectados e até usar o recurso de fazer perguntas aos fantasmas. Além disso, o aplicativo compartilha histórias de terror de fantasmas atualizadas diariamente, integração de gravador de energia PKE, EMF e EVP, imagens realistas e efeitos sonoros assustadores, proporcionando uma simulação envolvente e próxima à realidade.

O Ghost Detector promete ajudar na busca por fantasmas em sua casa — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Já o app “Detector de Fantasmas” garante a captura de evidências de atividade paranormal, detectando a presença de fantasmas e outras entidades por meio de seu radar de fantasmas e câmera integrada. Com uma narrativa envolvente de caça aos fantasmas, os usuários embarcam em missões, explorando ambientes misteriosos, como cemitérios, usando a câmera de visão noturna.

6. App de tradução animal

Pensados para o Android, o Human to Dog translator e o MeowTalk afirmam que são capazes de ajudar traduzir a linguagem de pets para os donos. Nesse sentido, o Human to Dog Translator promete a tradução instantânea dos latidos dos cães em palavras compreensíveis pelos humanos. Além disso, apresenta um "Modo Husky" especial para donos dessa raça, bem como jogos de latidos para diversão interativa, um simulador para entender o processo de tradução e a capacidade de interpretar sons de cães agressivos.

Já o MeowTalk é apresentado como o primeiro aplicativo de tradução de gatos do mundo, alimentado por inteligência artificial. O objetivo é ajudar os donos de gatos a compreenderem as necessidades dos felinos, proporcionando uma comunicação mais profunda entre eles. Embora seja uma ideia intrigante, não há evidências de que esse tipo de app seja funcional.

O MeowTalk promete ajudar o usuário a entender a linguagem dos gatos. Mas será que funciona? — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves