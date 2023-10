App de inteligência artificial para Android: 7 opções para você baixar

Apps de inteligência artificial para Android elevam a experiência de uso do smartphone já que são capazes de aprender, resolver problemas, compreender linguagem natural e reconhecer padrões dos usuários. O Google Assistente , por exemplo, gerencia funções no seu celular por meio de comando de voz, já o Wysa, ajuda no alívio do estresse e da ansiedade como um amigo virtual. O app Wau, permite colocar em prática um talento musical e artístico, enquanto o Poe, que proporciona conversas avançadas com modelos de IA e ferramentas de autoconhecimento, bem-estar e criatividade. A seguir, conheça melhor estas e outras plataformas de IA para instalar no seu celular.

Conheça alguns apps de inteligência artificial para Android que podem facilitar o seu dia a dia — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Google Assistente

O Google Assistente já vem instalado nos dispositivos Android. O app permite que o usuário gerencie diversas tarefas no celular, o que inclui o envio de mensagens de texto, definição de lembretes, ativação da economia de bateria e verificação de email. Mas não para por aí, essa inteligência artificial ainda permite o controle da música do Youtube, interação em jogos, facilita o registro e localização das fotos, noticia sobre o clima, tráfego, finanças e esportes.

Caso o seu dispositivo seja compatível com equipamentos inteligentes, o assistente virtual do Google ajusta a temperatura, iluminação, liga e desliga lâmpadas remotamente. Para usar, é só clicar e segurar o botão Home (aquele presente no centro do celular). Depois, toque no ícone de microfone e diga “Ok Google” e faça a sua solicitação..

O Google Assistente ajuda a otimizar o uso do celular — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

2. Character.AI

O app Character.AI oferece uma experiência única com chatbots de inteligência artificial. A proposta é permitir que os usuários conversem com personalidades de IA ultrarrealistas, explorando milhões de personagens criados por outros usuários e usando ferramentas avançadas de criação. O aplicativo possibilita a interação com personagens famosos e celebridades como Elon Musk e Albert Einstein, de forma que o usuário pode mergulhar em histórias cativantes e até obter ajuda com o dever de casa ou na hora aprender um novo idioma. Apesar de interface ser em inglês, ela é muito intuitiva. Basta digitar em português no chat para que ele comece a responder usando esse idioma.

Converse com personagens variados e consiga ajuda para as tarefas diárias com o Character AI — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O Replika permite uma experiência de amizade virtual com um chatbot. A ideia é promover uma conexão emocional sem ansiedade social para ajudar pessoas em momentos difíceis, principalmente usuários que sofrem com depressão e ansiedade.

Para que a experiência seja autêntica, o app oferece a criação personalizada do avatar 3D com o qual o usuário irá conversar, bem como o tipo de relacionamento que a inteligência terá com ele — um amigo ou namorada(o) virtual, por exemplo. É possível também deixar que o relacionamento se desenvolva organicamente.

Tenha um amigo ou um namorado virtual com o Replika — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Segundo os desenvolvedores, o Replika é uma app de inteligência artificial para Android que dispõe de um espaço seguro e sem julgamentos para o compartilhamento dos sentimentos. O objetivo , conforme a empresa, é ajudar os usuários a compreender melhor os seus sentimentos e aprender habilidades para trabalhar suas limitações na interação social, a fim de alcançar maior sensação de bem-estar mental.

4. Perplexity

Com o Perplexity você descobre as respostas precisas para as dúvidas que possam surgir em seu dia a dia. Para isso, a ferramenta usa tecnologias avançadas de IA, incluindo o GPT-4 da OpenAI e Claude 2 da Anthropic. Desse modo, com esse app de inteligência artificial para Android, você pode se aprofundar acerca de um assunto, obtendo respostas instantâneas e atualizadas, por meio de perguntas digitadas ou feitas por áudio.

O Perplexity é capaz de fornecer respostas precisas para diversas perguntas devido ao seu poderoso sistema de inteligência artificial — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

A partir do acompanhamento de tópico, o app Perplexity garante a continuidade da conversa em torno de um assunto específico, além de citar fontes para cada resposta, promovendo a confiança nas informações fornecidas pelo aplicativo. No geral, o Perplexity apresenta uma interface intuitiva, registro organizado dos conhecimentos adquiridos e compartilhamento do seu conhecimento em uma comunidade, promovendo a troca saudável e a curiosidade intelectual.

5. AI Art, AI Music, AI Chat: Wau

Utilizando o app de inteligência artificial Ai Art, Music and Chat você irá acessar diversos domínios criativos no celular, incluindo conversas via chat, texto, arte, música, tradução, programação e educação. Isso porque o aplicativo é alimentado com o ChatGPT da OpenAI e o Stable Diffusion da Stability, o que dá a ele a habilidade de realizar múltiplas tarefas.

No quesito texto e Chatbots, a plataforma fornece assistência para escrita diária, brainstorming, redação de e-mails de negócios, criação de postagens de mídia social e interação em sessões interativas de perguntas e respostas.

O app AI Art, AI Music, AI Chat: Wau permite que você explore sua criatividade e consiga respostas precisas em chats inteligentes — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Já no quesito obras de arte, o Wau possibilita que artistas e designers criem papéis de parede e gráficos de interpretações artísticas. Quem gosta de música não fica de fora, já que o app apresenta chaves para uma orquestra infinita, permitindo a criação de música em uma variedade de gêneros, estados de espírito e emoções, abrangendo desde clássicos até eletrônico e hip-hop.

6. Poe — Fast AI Chat

Focado em respostas avançadas para perguntas feitas pelos usuários, o Poe possibilita interações com uma vasta variedade de bots personalizados de IA. O app de inteligência artificial oferece lições para aprender novos idiomas, revisar ensaios, obter notícias e até mesmo ter conversas com representações de celebridades.

O Poe funciona a partir de modelos como GPT-3.5, GPT-4 da OpenAI, Claude 2 da Anthropic, Llama da Meta, PaLM do Google, entre outros; oferecendo uma extensa biblioteca com milhões de chatbots e personagens de IA. Além disso, o usuário ainda pode acessá-lo em diferentes dispositivos, incluindo telefones Android, tablets e via web.

No Poe- Fast AI Chat você consegue respostas completas para muitas questões — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

7. Wysa

Focado em monitoramento da ansiedade, o Wysa oferece suporte emocional e alívio do estresse no seu celular. O app de inteligência artificial compartilha meditação espiritual diária do chatbot, avaliações e testes de saúde mental, técnicas de terapia cognitivo-comportamental (CBT), dialectical behavior therapy (DBT) e yoga.

O Wysa oferece suporte emocional e ajuda a controlar a ansiedade com suas diversas funções — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

No geral, o Wyse proporciona conversas para auxiliar na superação do estresse, ansiedade, depressão e baixa autoestima, permitindo que o usuário possa usar seu bate-papo terapêutico para cultivar hábitos saudáveis e gerir o estresse. Além disso, o Wyse garante a privacidade dos usuários, deixando as conversas e identidade protegidas, e para aqueles que preferem orientação humana, existe a possibilidade de conversar com um cash ou psicólogo qualificado.

