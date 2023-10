App para editar PDF: veja 6 opções para o Android e iPhone

Editar arquivos PDF no celular pode ser uma tarefa simples com a ajuda de alguns aplicativos, disponíveis para dispositivos Android e iPhone ( iOS ). As ferramentas permitem tanto ajustes simples, como avançados. O UPDF, por exemplo, tem recursos de inteligência artificial para efetuar buscas e ajustes nos documentos, enquanto o PDF Pro consegue agrupar arquivos de acordo com o interesse do usuário, além de oferecer a opção de assinaturas digitais. Além dessas opções, o iPhone oferece uma ferramenta de edição para PDF de forma nativa, o que evita a ação de baixar um aplicativo de terceiros. A seguir, confira seis opções de apps para editar PDF no celular.

Aplicativo para fazer currículo no celular: conheça 9 opções grátis

Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Diversos aplicativos estão disponíveis para a realização de edições de PDF em celulares — Foto: Luciana Maline/TechTudo

📝Como converter documento PDF em Word? Veja no Fórum do TechTudo

1. UPDF

O aplicativo UPDF, disponível para dispositivos Android e iPhone, faz edições em arquivos PDF de forma simplificada. Ele se diferencia pelo uso de inteligência artificial nas edições, como, por exemplo, a geração de resumo de textos. Além disso, o app conta com recursos de anotação, conversão, compressão e descompressão do documento e compartilhamento. A versão paga do aplicativo, que custa R$ 39,90 mensais, ou o pagamento único de R$ 219,90, libera o uso da ferramenta em outras plataformas e mais recursos, como identificação de textos escaneados em até 38 idiomas diferentes. Para realizar edições no UPDF, é possível usar diretamente a sua IA no campo “Buscar” e selecionar o documento, ou clicar no ícone de “+” na parte inferior da tela e criar um novo arquivo ou fazer modificações em algum existente.

PDFs criados no aplicativo UPDF podem ter folhas customizadas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. PDF

O aplicativo PDF, disponível de forma exclusiva para dispositivos iPhone, permite que usuários façam inserções de texto no PDF, comentários e pesquisa por palavras. Além disso, ele entrega os recursos de escaneamento, ajuste de cores, abertura rápida e combinação de arquivos e importação deles para o iCloud. O app oferece uma versão Pro, que fornece todos os seus recursos ilimitadamente no valor mensal de R$ 49,90, e anual de R$ 204,90. Entre as funções estão a assinatura em documentos, conversão para PDF e impressão com o AirPrint. Para fazer edições, na tela inicial do app selecione uma das opções disponíveis, ou pressione a aba “Arquivos” e, em seguida, em “+” para importá-los do celular.

Novos arquivos PDF podem ser criados ou exportados do celular para o app PDF — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O PDF Expert, que também é exclusivo para aparelhos iPhone, é especializado em assinatura de PDFs e permite, além disso, fazer edições de texto, marcações e anotações, reduzir o tamanho e combinar arquivos, preenchimento e assinatura, organização de páginas e conversão para outros arquivos, como Word, Excel e PPT. A versão paga da plataforma disponibiliza mais recursos de edição, como correção gramatical, gerenciamento avançado de arquivos, barra de recursos favoritos, assinatura legalmente reconhecida, proteção de senhas, entre outros, no valor anual de R$ 174,90. Para efetuar as edições, escolha o arquivo diretamente entre uma das opções de salvamento na tela inicial, como o iCloud, ou clique no sinal de “+”, localizado no canto inferior direito da tela, e importe de pastas do celular.

Aplicativo PDF Expert disponibiliza assinaturas em arquivos e escaneamento — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. PDF Pro

O PDF Pro, disponível apenas em dispositivos iPhone, permite diversas edições em arquivos neste formato. Os principais deles são aplicação de destaques em textos, redação de notas diretamente no documento, busca de textos salvos na biblioteca do aplicativo, suporte para assinaturas e agrupamento de PDFS em pastas etiquetadas.

Além disso, o PDF Pro possui um modo noturno que auxilia no descanso da visão para os casos de leituras prolongadas. A assinatura premium do app disponibiliza todos os recursos disponíveis, como, por exemplo, edição de formulários em PDF, abertura de vários documentos em guias do app e busca completa de textos no valor mensal de R$ 8,50 e, anual, de R$ 89,90. Para entrar na área de edição de PDFs, basta clicar na opção “Adicionar PDFs”, localizada na tela inicial do app. Logo em seguida, outros campos, como os de criação e importação de arquivos, serão apresentados ao usuário para edição.

Aplicativo PDF Pro tem abertura de documentos simplificada na tela inicial — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Adobe Acrobat Reader: Edit PDF

Já o Adobe Acrobat Reader: Edit PDF está disponível para dispositivos Android e iPhone e tem recursos de conversão, digitalização de arquivos para PDF, edição de documentos armazenados na nuvem do celular, impressão, anotações, assim como compartilhamento e uso de PDFS no modo compartilhado. A versão paga do app entrega edição em textos, conversão de imagens e documentos para PDF, exportação de arquivos para formatos como Word e Excel e compactação, além de definição de senhas para evitar o acesso de terceiros a documentos pessoais, no valor mensal de R$ 16,90, ou anual de R$ 124,90. Para editar algum PDF, clique no campo “Arquivos”, localizado na parte inferior da tela inicial, ou no sinal de “+” para selecionar algum salvo no dispositivo.

Aplicativo Adobe Acrobat Reader: Edit PDF tem digitalização para PDF e importação da nuvem — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Arquivos do iPhone

Através do aplicativo Arquivos, nativo para dispositivos iPhone, usuários também conseguem fazer edições em arquivos PDF. A ferramenta permite a assinatura simplificada de documentos, exclusão de páginas, inserção de marcações e desenhos para destacar a parte do texto desejada. Para usar os recursos de edição, abra o aplicativo Arquivos e pesquise por um documento no campo “Explorar”. Em seguida, será possível começar a edição, como inserções de textos, busca por palavras específicas no documento ou mesmo remoção de páginas.

Aplicativo Arquivos do iPhone permite a edição de textos em documentos PDF — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Veja também: como traduzir PDF online sem instalar nada