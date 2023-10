Apps para descobrir eventos: 6 opções para baixar antes de sair de casa

Os aplicativos de eventos garantem a descoberta de passeios, museus, parques e outros espaços para diversão em várias cidades do Brasil. O usuário recebe recomendações personalizadas que abrangem opções pagas e gratuitas. O Eventbrite , por exemplo, facilita a descoberta de uma variada gama de atrações. Já o Guedder, destaca-se como uma plataforma inclusiva de ingressos, permitindo a criação e gestão de eventos diretamente no aplicativo. Outra sugestão é o Meetup , que conecta pessoas com interesses comuns, promovendo a participação em grupos e eventos locais. Até mesmo o Spotify e o Facebook possuem ferramentas de pesquisa de eventos que você pode acessar antes de sair de casa. A seguir, veja como cada um deles funciona!

Confira uma lista com apps para descobrir eventos antes de sair de casa — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Eventbrite

Disponível para o Android e Iphone (iOS), o Eventbrite é um aplicativo que reúne ferramentas úteis para a descoberta, planejamento e a participação do usuário em eventos. Com ele, é possível encontrar shows, festivais, aulas de ioga e eventos profissionais, com base na localização, data e preferências do usuário. Além de se manter atualizado, o usuário também pode comprar ingressos diretamente pelo app.

Encontre eventos perto de você com o app Eventbrite — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O Facebook, disponível para Android e iPhone (iOS), tem uma seção de eventos que apresenta sugestões personalizadas para o usuário, com base em suas interações passadas, interesses e conexões. Além disso, o app categoriza os eventos por tipo, data e localização, facilitando a navegação.

A função de pesquisa possibilita encontrar eventos específicos, cada um deles com uma página detalhada. Desse modo, os usuários podem expressar interesse, confirmar presença, declinar convites e interagir com outros convidados. O Facebook envia notificações sobre eventos próximos, e as atividades relacionadas à programação podem ser compartilhadas no feed, promovendo uma experiência mais social.

A aba de Eventos do Facebook permite que você filtre os próximos eventos de acordo com a sua preferência — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O app Sympla permite aos usuários a descoberta, compra e organização de eventos, ajudando a promover atividades culturais e sociais no país. Com acesso liberado no Android e iPhone (iOS), o Sympla mostra uma variedade de eventos, incluindo festas, shows, passeios turísticos, baladas, festivais, workshops, museus, eventos gastronômicos e eventos infantis.

A plataforma oferece reserva de ingressos pagos e gratuitos e ainda permite encontrar eventos próximos e em outras cidades do país. O app também permite filtrar pesquisas por tipo, data e localização, armazena os ingressos offline e envia notificações acerca de eventos próximos.

O app Sympla mostra eventos de todos os tipos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. Meetup

O Meetup permite descobrir eventos e formar grupos com base em seus interesses, que vão desde de clubes de leitura a aulas gratuitas de ioga. Liberado para Android e iPhone (iOS), o aplicativo envia sugestões de eventos e permite que você forme o seu próprio grupo, personalizando e agendando atividades a qualquer momento.

No geral, o usuário do Meetup pode pesquisar eventos do seu interesse por categoria, palavra-chave ou popularidade na sua localidade. O app também permite salvar as opções de seu interesse, conversar com pessoas que conheceu em eventos ou grupos, mudar a localização para encontrar eventos independentemente de onde esteja e compartilhá-los nas redes sociais, aumentando assim a visibilidade da atividade.

Descubra eventos e forme grupos de acordo com os seus interesses no Meetup — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

5. Guedder

Voltado para o público LGBTQIAP+, o app Guedder é uma plataforma de ingressos mais inclusiva Tanto usuários do Android quanto do iPhone (iOS) podem baixar o app e se manter atualizados sobre eventos próximos, como festas, shows, Réveillon, bloquinhos de Carnaval e mais. Ainda no app, é possível comprar ingressos, adicionais favoritos, realizar buscas, compartilhar com os amigos e criar o próprio evento. Com uma interface amigável, o Guedder oferece ferramentas de gerenciamento importantes, com informações em tempo real a respeito do saldo, check-in, número de participantes e muito mais.

Encontre eventos voltados para o público LGBTQIAP+ no Guedder — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

6. Spotify

O Spotify, disponível para iPhone e Android (iOS), é um streaming de música com versão paga e gratuita. A plataforma apresenta uma função adicional útil para quem procura novidades, a aba “Eventos ao Vivo”. Com ela, o usuário descobre shows prestes a acontecer em sua região, baseados em seu gosto e preferências musicais.

No geral, a aba “Eventos ao Vivo" possibilita a visualização da agenda completa de shows de um artista ou banda, ainda que aconteçam em locais distantes. Além disso, direciona para sites de compras de ingressos, como Ticketmaster, Eventbrite e See Tickets.

Com o Spotify você descobre quais serão os próximos shows baseado em suas preferências musicais — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

