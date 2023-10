Ainda que celulareWord, Android e iPhone ( iOS ) tenham o Google Drive e o iCloud , respectivamente, para fazer backup, outros serviços podem ajudar a guardar cópias de segurança de informações importantes. É o caso do OneDrive , Dropbox , Box e Proton Drive, por exemplo, que permitem o armazenamento de arquivos na nuvem tanto em celulares e tablets quanto em computadores com Linux , macOS e Windows . A seguir, conheça seis aplicativos para guardar suas fotos, vídeos, músicas, documentos e afins e ainda liberar a memória do seu celular.

Backup em nuvem: 6 aplicativos para guardar arquivos do celular — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. OneDrive

O OneDrive é o serviço de armazenamento na nuvem da Microsoft que possui apps para computadores (Windows e Mac), celulares e tablets (Android e iPhone). Através do serviço, os usuários podem guardar tanto os documentos da suíte Microsoft 365, como o Word, Excel e PowerPoint, quanto fotos, músicas, vídeos e outros tipos de arquivos.

No plano gratuito, os usuários têm direito a 5 GB de armazenamento na nuvem. Mas é possível expandir o espaço para 100 GB, ao contratar o Microsoft 365 Basic por R$ 12 ao mês, ou para 1 TB com o Microsoft 365 Personal, com mensalidade de R$ 36. No segundo caso, os usuários também ganham acesso à versão desktop e móvel do Word, Excel, PowerPoint e afins.

Microsoft OneDrive tem versões pagas e gratuita, com recursos que variam conforme o plano — Foto: Divulgação/Microsoft

2. Dropbox

O Dropbox é focado em armazenamento de arquivos. No plano gratuito, os usuários têm direito a apenas 2 GB para armazenar e compartilhar arquivos. Mas é possível expandir o espaço para 2 TB ao contratar o plano Plus, que custa US$ 11,99 ao mês (cerca de R$ 60 em conversão direta). A plataforma oferece outros planos com armazenamento maior.

Dropbox — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

3. Box

O Box é mais uma alternativa para quem deseja guardar arquivos na nuvem. Além dos aplicativos para Android e iPhone, a plataforma oferece suporte ao Windows e Mac. Assim, você pode acessar seus aplicativos de qualquer lugar e em dispositivos diferentes.

O plano gratuito é generoso, com 10 GB de armazenamento. Porém, os usuários só podem subir arquivos de até 250 MB. Para aumentar o limite para 5 GB, é preciso assinar o plano Personal Pro, que custa US$ 16 (cerca de R$ 80) ao mês e garante 100 GB de armazenamento.

Box — Foto: Divulgação/Box

4. Proton Drive

Com foco em segurança, o Proton Drive é mais um serviço para guardar arquivos na nuvem. A plataforma segue o mesmo preceito do Proton Mail para armazenar documentos, fotos, vídeos e afins na nuvem com proteção máxima. O serviço também conta com apps para Android, iPhone (iOS), Windows e Mac.

O plano gratuito oferece 1 GB de armazenamento e criptografia de ponta a ponta. Para expandir o espaço, os usuários precisam assinar o Drive Plus, que custa 2,99 euros por mês (cerca de R$ 15) e garante 200 GB de espaço. Já o Proton Unlimited, que sai por 9,99 euros ao mês (R$ 55) tem 500 GB de espaço e acesso aos recursos pagos de outros serviços, como o Proton Mail.

Proton Drive — Foto: Divulgação/Proton

5. pCloud

Também com um espaço generoso no plano gratuito (10 GB), o pCloud garante mais um espaço para guardar arquivos na nuvem. O diferencial do serviço fica pela assinatura Lifetime, que expande o armazenamento na nuvem com um pagamento único. A plataforma também possui apps para Windows, macOS, Linux, iOS e Android.

Para expandir o armazenamento, o plano Premium 500 GB custa US$ 199 (cerca de R$ 1.000) caso seja adquirido em parcela única (Lifetime). Na assinatura anual, a mesma modalidade sai por US$ 49,99 ao ano (R$ 260).

pCloud — Foto: Reprodução/pCloud

6. iDrive

Com foco em backup, o iDrive possui aplicativos tanto para celulares e tablets (Android e iPhone) quanto para computadores (Windows e Mac). Além de garantir o acesso dos arquivos em qualquer lugar, a plataforma guarda cópias de segurança do computador e outros serviços para evitar perda de dados importantes.

O plano gratuito oferece 10 GB aos usuários. Mas os usuários podem aumentar o armazenamento para 5 TB ao contratar o iDrive Personal por US$ 9,95 ao mês. A plataforma também disponibiliza planos para empresas.

Com informações de Microsoft, Dropbox, Box, Proton, pCloud e iDrive.

