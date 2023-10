Black Friday 2023: 7 comparadores de preço para encontrar promoções

Comparadores de preço são ferramentas úteis para quem quer encontrar as melhores ofertas na Black Friday 2023 , que acontece em 24 de novembro. Com esses sites, os consumidores podem verificar o valor do mesmo produto em diferentes e-commerces e encontrar a melhor oferta. Algumas das plataformas, como o BondFaro , são mais simples e apenas fornecem a opção de comparar os preços rapidamente. Já sites como o Promobit são mais completos, e também informam sobre avaliações e fichas técnicas dos produtos, assim como seu histórico de preços detalhado.

Para comprar os melhores produtos do ano pelo melhor preço, é preciso se planejar. Por isso, começar a usar os comparadores de antecipadamente é uma ótima forma de acompanhar a variação de valor dos produtos que deseja comprar e evitar cair em promoções falsas na data. A seguir, conheça sete sites comparadores de preço que vão te ajudar a verificar as ofertas da Black Friday 2023.

1. Compare TechTudo

O Compare TechTudo (compare.techtudo.com.br), é o serviço de comparação de preços do TechTudo. Na plataforma, que tem foco em eletrônicos e artigos de informática, os usuários podem comparar os valores de uma ampla variedade de produtos, incluindo celulares, televisores, jogos e notebooks. Para facilitar a busca e a seleção, os consumidores têm à disposição várias opções de navegação. É possível, por exemplo, buscar por categorias, escrever um item na barra e pesquisa e até ativar filtros úteis que podem ser encontrados na barra lateral.

Logo ao acessar a página inicial, é possível encontrar produtos que tiveram seus preços reduzidos recentemente e alguns itens em destaque na plataforma. Além de fornecer o valor atual do item em diferentes lojas, o Compare TechTudo também disponibiliza o históricos de preços dos últimos seis meses. Também é possível se cadastrar na plataforma para receber futuras ofertas por e-mail.

2. Zoom

A Zoom (zoom.com.br) é uma plataforma brasileira útil para comparar preços de diferentes categorias de produtos. Um dos seus principais diferenciais é a confiabilidade, já que a plataforma afirma utilizar critérios rigorosos para determinar a confiança de uma loja antes de indicá-la ao usuário. Atualmente, a o site está em "Aquecimento Black Friday" e encoraja os usuários a criar alertas de preços dos seus produtos desejados.

O site permite a comparação de preços em várias categorias, abrangendo eletrônicos, eletrodomésticos, brinquedos, produtos de beleza e mais. Os usuários ainda podem verificar o histórico de valores de um item de até um ano atrás e acessar suas informações técnicas detalhadas.

O Zoom também oferece cashback para compras em lojas como Girafa e Amazon e reúne diversos cupons de desconto. A plataforma está disponível na versão web, em app para Android e iPhone (iOS) e ainda conta com uma extensão para navegador.

O Buscapé (buscape.com.br) é um comparador de preços ideal para quem deseja comprar eletrônicos ou eletrodomésticos — apesar de reunir categorias diversas, como roupas e calçados. Assim como o Zoom, o site também oferece uma extensão de navegador, alertas e histórico de preços, cashbacks em diferentes e-commerces e cupons de desconto. O comparador de preços ainda fornece listas e análises escritas por especialistas para orientar os consumidores na escolha dos produtos. Esses recursos são reunidos no blog "Dicas do Busca".

O consumidor pode filtrar por categorias de produtos e por marcas, ou digitar uma busca. Na página inicial, os visitantes também encontram os melhores preços da semana e os produtos mais buscados na plataforma. Ao clicar em um produto, o usuário visualiza, além das informações sobre preço, uma seção com os prós e contras do item e respostas para as principais dúvidas de outros consumidores sobre ele. O Buscapé está disponível como aplicativo para dispositivos Android e iPhone (iOS) e já apresenta uma seção dedicada a descontos exclusivos para a Black Friday de 2023.

4. BondFaro

O BondFaro (bondfaro.com.br) é uma opção para quem busca um comparador de preços com um vasto catálogo de produtos. A plataforma apresenta as categorias mais usuais, como casa, automóveis, coisas para bebês e brinquedos, e também atende a nichos mais específicos, como equipamentos industriais, tabacaria e joalheria. Logo na tela inicial, o usuário pode conferir os produtos mais populares no momento e navegar entre as diferentes categorias presentes no site.

Ao analisar um produto no BondFaro, é possível conferir seu preço em diferentes lojas e também uma linha do tempo com a variação de valor do item no período de até um ano. Além disso, o usuário também pode conferir a ficha técnica detalhada do item selecionado.

O Google Shopping (shopping.google.com.br) é o comparador de preços oficial do Google. O site seleciona e divulga diferentes produtos de lojas online e compara os valores entre elas, exibindo as melhores ofertas para o consumidor. É possível encontrar diversas categorias de itens e opções de marcas para escolher, além da variedade de lojas comparadas pelo site.

Na página inicial, o site reúne diferentes opções de eletrônicos, decorações, produtos para cozinha e outros em destaque. Ao acessar uma mercadoria, o usuário pode conferir o valor do item nos principais e-commerces brasileiros e informações detalhadas, como tamanho, descrição, ficha técnica e recomendações feitas pelo fabricante. O site também exibe as avaliações dos usuários e, em alguns produtos, um gráfico que informa o preço médio daquele item na Internet.

6. Promobit

O principal diferencial do comparador de preços do Promobit (promobit.com.br) é o fato de que a plataforma funciona como uma rede social. Por meio do site, os usuários podem compartilhar promoções de produtos ao redor da Internet e avaliar as promoções divulgadas por outros com curtidas e comentários. Além da versão web, o serviço também conta com um aplicativo para Android e iPhone (IOS), além de uma extensão para navegador que ajuda a encontrar cupons.

Logo na tela inicial, é possível encontrar diferentes promoções publicadas por outros usuários. Para fazer uma busca, o consumidor pode navegar por categorias, lojas ou ainda escolher entre visualizar os produtos em destaque, os mais recentes, os que estão em alta entre os usuários do site e os que estão com os menores preços. Ao abrir um produto, o site exibe o valor da oferta e a loja em que a promoção está ocorrendo, uma descrição do item e uma régua de preços — que informa se o preço está bom ou não de acordo com o histórico.

A plataforma ainda reúne, na aba "Blog" artigos que podem ajudar o consumidor na sua escolha, com listas sobre temas e categorias variadas. Na seção "Cupons", estão reunidos vouchers de desconto em diferentes e-commerces e, em "Fórum", é possível criar e interagir em tópicos de discussão.

7. Escolha segura

EscolhaSegura (escolhasegura.com.br) é um site em formato de blog que compila diferentes produtos e compara, não apenas o preço, mas também a qualidade dos itens. A plataforma é ideal para quem está em dúvida sobre qual marca ou modelo escolher. As comparações são feitas em forma de listas que funcionam como guias, destacando as principais vantagens e desvantagens dos produtos.

Além do site, o EscolhaSegura também conta com uma extensão para o Google Chrome — que também funciona como app no Android — dedicada totalmente à comparação de preços. Uma vez instalado, o plugin, é ativado toda vez que o usuário acessa um e-commerce, informando quais são os melhores produtos do site, se há opções de preços melhores em outros varejistas e quais são os cupons ativos no site.

