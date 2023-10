Black Friday 2023: veja 8 dicas para economizar nas compras

Falta pouco tempo para a Black Friday 2023 e, por isso, os consumidores já precisam pesquisar dicas para economizar nas compras e encontrar as melhores ofertas. Em 2023, o evento anual de promoções acontece em 24 de novembro e promete descontos em lojas físicas e virtuais, como Mercado Livre , Amazon , Americanas e Magazine Luiza (Magalu). Para se dar bem no dia, é recomendado pesquisar o histórico de preço dos produtos — para fugir das promoções que oferecem "metade do dobro do valor" — e verificar se as lojas são confiáveis — para evitar cair em golpes online, que crescem na data.

O TechTudo preparou uma lista com oito dicas que vão ajudar os consumidores a se preparem para a data. A seguir, veja tudo que você precisa saber para economizar na Black Friday 2023 e garantir os melhores produtos do ano.

Black Friday 2023 acontece no dia 24 de novembro; confira 8 dicas para aproveitar a sexta-feira de descontos — Foto: Reprodução/Getty Images

1. Faça uma lista de compras

Para aproveitar a Black Friday e evitar gastos desnecessários ou compras impulsivas, é importante fazer uma lista de compras com antecedência. O procedimento ajuda a avaliar as reais necessidades e os desejos que cabem no bolso, definindo um orçamento realista para as aquisições. Além disso, criar uma relação dos itens desejados otimiza as buscas por descontos e diminui o risco de esquecer algo importante. Vale lembrar, também, que algumas oportunidades só estarão disponíveis por 24 horas, então, ter uma lista bem definida pode poupar o seu tempo e te ajudar a se dar bem na Black Friday.

Fazer uma lista de compras com antecedência é importante para aproveitar melhor a Black Friday — Foto: Reprodução/Canva

2. Pesquise sobre os produtos

Antes de comprar na Black Friday, é aconselhável pesquisar com atenção as mercadorias desejadas. Além de buscar os menores preços, deve-se analisar a ficha técnica dos produtos, avaliando se os itens atendem às necessidades e expectativas ou se apresentam limitações importantes. Também pode ser útil buscar reviews e comparativos na Internet, que ajudam a identificar pontos fortes e fracos dos produtos, além de trazer experiências reais de outros consumidores. No TechTudo, é possível encontrar reviews de celulares, notebooks, TVs e jogos, com testes completos dos nossos especialistas.

Procurar informações e reviews sobre os produtos desejados auxilia o consumidor compras melhores — Foto: Reprodução/Canva

3. Faça o cadastro nas lojas com antecedência

Uma dica pouco conhecida na Black Friday é fazer o cadastro nas lojas com antecedência. Isso porque muitos varejistas oferecem benefícios exclusivos, descontos antecipados e promoções especiais para clientes que se registram na plataforma. Além disso, ao se registrar antecipadamente, o usuário evita possíveis atrasos ou problemas técnicos que podem ocorrer durante o período de pico das promoções. O cadastro prévio ainda agiliza o processo de finalização de compras, permitindo que o consumidor conclua as transações de maneira mais eficiente, garantindo que os itens desejados não esgotem rapidamente.

Consumidores devem se cadastrar com antecedência para aproveitar as melhores ofertas da Black Friday — Foto: Reprodução/Canva

4. Confira o histórico de preços dos produtos

Uma estratégia comum dos comerciantes na Black Friday é oferecer ofertas falsas, anunciando um produto com preço original superfaturado. A famosa “black fraude” – ou as promoções que oferecem metade do dobro do valor – já são bastante conhecidas pelos consumidores virtuais, mas muitos usuários ainda são enganados pelo golpe. Para não cair nessa cilada, é recomendável acompanhar a variação de valores de produtos desejados e checar o histórico dos preços nos principais sites de e-commerce.

Também pode ser útil comparar os custo dos itens desejados em diferentes plataformas, buscando referências mais precisas e encontrando os melhores valores disponíveis online. Há diversas ferramentas gratuitas que ajudam o usuário nessa tarefa de pesquisa, como o Compare TechTudo, por exemplo.

Acompanhar o histórico de preços do produto desejado é importante para não cair na "black fraude" — Foto: Reprodução/Canva

5. Verifique se a loja é confiável

Criminosos costumam aproveitar grandes eventos como a Black Friday para aplicar golpes e lesar os consumidores. Como as fraudes online estão cada vez mais complexas, é fundamental ter atenção redobrada para fazer compras online de forma segura e evitar fraudes financeiras. Sites falsos e páginas clonadas são apenas alguns dos golpes mais comuns nessa época do ano. Para se prevenir, é recomendável checar a reputação das lojas em plataformas como o Reclame Aqui e conferir se o CNPJ da empresa está ativo na Receita Federal. Também vale checar se existem reclamações de outros compradores nas redes sociais.

Checar a segurança das lojas virtuais é fundamental para evitar golpes — Foto: Reprodução/Canva

6. Priorize o cartão de crédito, especialmente o virtual

Os cartões de crédito oferecem diversos benefícios, como a possibilidade de parcelar compras sem juros e acumular pontos em programas de recompensas e cashback. Além disso, eles oferecem uma proteção adicional ao consumidor em caso de arrependimento ou problemas com as compras. Uma forma de diminuir os riscos de golpes é optar por cartões de crédito virtuais ou digitais. Os serviços funcionam em aplicativos para celulares Android e iPhone (iOS) e já estão disponíveis em diversos bancos, como Nubank, Itaú e Banco do Brasil. O diferencial do recurso é a possibilidade de "trocar o número" do cartão esporadicamente e, assim, diminuir o risco de fraudes.

Comprar com cartão de crédito na Black Friday pode ser mais seguro e vantajoso — Foto: Reprodução/Canva

7. Aproveite cupons e cashback

Outra dica para economizar ainda mais no Black Friday é garimpar cupons de descontos. Sites como Cuponomia, Méliuz e Cupons TechTudo disponibilizam códigos promocionais em lojas online que diminuem o preço da conta. Basta copiar o código e aplicá-lo no carrinho antes do pagamento para conseguir a redução no valor da aquisição.

Também é válido recorrer a lojas e cartões de crédito que ofereçam cashback. Em programas de recompensas como o Ame e o Méliuz, por exemplo, os clientes recebem de volta uma porcentagem do valor gasto em compras feitas em lojas parceiras. Além disso, sites como Mercado Livre, Lojas Americanas e Submarino são algumas das plataformas que utilizam essas vantagens. Bancos como Nubank, Itaú e Banco do Brasil também contam com seus próprios programas de cashback.

Cupom de desconto no site da Amazon — Foto: Reprodução/TechTudo

8. Use a aba anônima

Navegar na Internet e interagir nas redes sociais sempre deixa rastros das atividades e interesses do usuário. É por meio dessas informações que as empresas conseguem mapear seus hábitos e preferências e direcionar anúncios e resultados personalizados. A boa notícia é que possível fugir das propagandas indesejadas e dos preços superfaturados com a janela anônima. Ao utilizar o navegador no modo privado, o consumidor evita resultados tendenciosos, baseados em seu histórico online. Assim, compradores conseguem explorar ofertas de maneira mais imparcial, encontrando preços mais competitivos, sem a influência das pesquisas passadas.

A maioria dos navegadores atuais conta com um modo anônimo — Foto: Flickr/Lee Hiếu

