A Black Friday 2023 será realizada no dia 24 de novembro e promete trazer ofertas em diversas categorias. Para quem costuma transportar o laptop e busca economizar, a mochila para notebook pode ser uma alternativa para proteger o dispositivo e é recomendada para aqueles que viajam com frequência. Empresas como Dell, Targus e Stern oferecem opções que prometem bastante espaço e são interessantes para ficar de olho na Black Friday para aproveitar descontos. O modelo mais barato da lista a seguir é o Stern Outback, que comporta aparelhos de até 17 polegadas e vem com alça ajustável por preços a partir de R$ 104 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já a Targus TSB966, é confeccionada em tecido Poliéster, conta com diversos compartimentos e pode ser adquirida por cerca de R$ 200. Outra opção é a Dell Essential, que vem equipada com zíperes ocultos, promete ser resistente a água é pode ser adquirida por aproximadamente R$ 246. Veja a seguir quatro mochilas de notebook para ficar de olho na Black Friday.

Black Friday: 4 mochilas de notebook para ficar de olho no evento — Foto: Unsplash/Fernando Hernandez

Quais são os melhores notebooks? Veja no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Stern Outback – a partir de R$ 104

A mochila Outback, da Stern, é o item mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo vem com fechamento a zíper, conta com base emborrachada, ilhós de metal e é confeccionada com dupla camada de poliéster. O item está disponível na cor preta por preços a partir de R$ 104.

A marca aponta que a mochila oferece três compartimentos internos, seis externos, oferece uma alça ajustável e pode comportar notebooks de até 17 polegadas.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não há

A mochila Outback, da Stern, é confeccionada com dupla camada de poliéster — Foto: Divulgação/Stern

A Targus Geolite Essential é outra alternativa para os que querem proteger o laptop. Segundo a fabricante, este modelo vem com compartimento externo frontal e mais um no interior da mochila. Outras características apontam que o item oferece 47 cm de altura, 30 cm de largura e 12,5 cm de profundidade. O produto pode ser obtido por valores que partem de R$ 115.

Esta mochila conta com um design minimalista, confeccionado em poliéster, que promete durabilidade e também conforto. No site da Americanas, o acessório é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a qualidade do material e afirmam que o item atende as necessidades. Mas, alguns relatam que o produto poderia vir com mais bolsos.

Prós: cumpre com o que promete

cumpre com o que promete Contras: alguns compradores indicam que a mochila possui poucos bolsos

A Targus Geolite Essential vem com compartimento externo frontal — Foto: Divulgação/Targus

3. Targus TSB966 – a partir de R$ 200

A Targus TSB966 é mais uma escolha que pode agradar os usuários. De acordo com a fabricante, este modelo conta com um bolso frontal na parte externa da mochila. Já o compartimento principal oferece um fechamento por meio de dois zíperes. Outro destaque é que a parte traseira possui uma malha de ar, que promete garantir o conforto. Este item é comercializado por cerca de R$ 200.

Além disso, a mochila conta com uma confecção em tecido poliéster e também vem com resistência à água, o que pode ser ideal para dias chuvosos.

Prós: atende as expectativas

atende as expectativas Contras: não vem com bolsos laterais

A Targus TSB966 vem com resistência à água — Foto: Divulgação/Targus

4. Dell Essential – a partir de R$ 246

A Dell Essential é o item mais caro desta lista. Segundo as especificações da marca, este modelo vem equipado com um bolso frontal com zíper e outros dois bolsos laterais, que permitem armazenar garrafas de água ou guarda-chuvas. Além disso, a mochila é compatível com notebooks de até 15 polegadas. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 246.

A fabricante reforça que este modelo é resistente à água, possui uma impressão gráfica reflexiva, que visa garantir a visibilidade em locais escuros e conta com zíperes que podem ser ocultados por baixo da alça da mochila. Avaliado com 3,9 de 5 estrelas no site da Americanas, os compradores destacam o conforto proporcionado pelo produto. Por outro lado, alguns consideram que ela poderia ser maior.

Prós: vem com dois bolsos laterais

vem com dois bolsos laterais Contras: preço elevado

A Dell Essential é compatível com notebooks de até 15 polegadas — Foto: Divulgação/Dell

[Unboxing] Asus Zenbook S 13, o notebook mais fino do mundo!