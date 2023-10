Cadê o GTA 6? Semana tem rumores quentes e memes; veja melhores momentos

Contudo, apesar de dados publicados nas redes sociais e alguns supostos vazamentos, nada foi dito sobre o anúncio de GTA 6. Os últimos dias de outubro reservaram comentários, memes e indicações do que pode vir aí, deixando fãs ansiosos até mesmo por um possível anúncio nos últimos dias 24 e 26 do mês, que acabou não acontecendo. Confira, a seguir, um resumo com os melhores momentos.

GTA 6 já está confirmado mas nada foi revelado oficialmente sobre o jogo ainda — Foto: Divulgação/Rockstar Games

1. Publicação misteriosa

O ator Ned Luke, que dá voz ao personagem Michael em GTA 5, fez uma publicação enigmática em seu Instagram no dial 25 de outubro. Nela, o ator dizia estar dirigindo até o aeroporto de Los Angeles, informando que havia muito a ser feito – mas não disse “o que”. Além disso, inicialmente, Luke marcou Shawn Fontero, o Franklin de GTA 5, na mesma publicação, mas a marcação foi removida horas depois.

Mais recentemente, nesta sexta (27), Luke também publicou que já estava voltando e que tinha “muita coisa para fazer”, acompanhado de cinco estrelas. Quem joga GTA sabe que as “cinco estrelas” indicam uma perseguição policial de alto índice, com muitas viaturas atrás do jogador. Os fãs apontam que podem ser sinais de que eles estão trabalhando na divulgação do novo game da série.

Ned Luke fez publicações misteriosas no Instagram — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

2. Página no Metacritic

Uma página foi criada para GTA 6 no Metacritic, famoso site que é conhecido por agregar notas de análises de jogos, publicadas por diversos veículos de imprensa no mundo todo. A página mostrava o game registrado para o PS5, mas não indicava quem havia criado ou por qual motivo mais específico.

No momento em que este texto é produzido, a página ainda está no ar, também listando o jogo para o Xbox Series X. Contudo, não há qualquer outra informação além da marca da série estampada – nem mesmo previsão de lançamento ou comentários. Serviu apenas para reforçar que uma revelação pode ser iminente.

Página de GTA 6 surgiu no Metacritic — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

3. Classificação na Austrália

Um órgão de classificação etária na Austrália teria listado GTA 6 em suas páginas, sem nenhuma informação adicional. Normalmente os jogos aparecem neste tipo de organização quando estão prestes a serem anunciados. Em diversos países, é necessário submeter produtos aos órgãos governamentais que classificam o entretenimento por faixa etária, por isso, é costume que algumas informações vazem antes de serem anunciadas.

A listagem prévia no órgão australiano acendeu o radar dos fãs. Contudo, a organização emitiu um comunicado pouco tempo depois, informando que a página era falsa e não constava que GTA 6 estava em sua base de dados.

Página de GTA 6 na Austrália era falsa — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

4. Anúncio em dias certos

Um perfil não-oficial no X (antigo Twitter), chamado GTA6Plus, mencionou que GTA 6 seria revelado oficialmente em 24 de outubro, uma terça-feira. A conta justificou informando que a Rockstar Games tem como tradição anunciar novidades grandes às terças, durante os meses de outubro. Porém, isso não se concretizou.

Além disso, outro rumor sobre datas veio do “insider” Chris Marx, ou seja, alguém com supostas informações sigilosas da indústria de jogos. Chris alegou que o anúncio oficial da revelação seria feito em 26 de outubro, com lançamento revelado para consoles e PC ao mesmo tempo. Esse rumor também não aconteceu.

Anúncio de GTA 6 apareceu no horizonte... e sumiu — Foto: Divulgação/Rockstar Games

6. Só em 2024?

Outro insider, chamado Tez2, comentou que o GTA 6 seria revelado apenas no próximo ano. Segundo ele, um lançamento viria apenas no final de 2024. Porém, o jogo pode atrasar para 2025 ou 2026, já que se trata de uma produção de enorme porte e que pode apresentar vários problemas de desenvolvimento.

Acontece que Tez2 tem um histórico positivo de revelar informações adiantadas, especialmente de conteúdos que envolvem a Rockstar Games, como jogos, DLC, atualizações e outros planos. Por ora, porém, é preciso ter cautela com rumores e esperar a concretização de novas informações.

Insider aponta possível lançamento em 2024 para GTA 6 — Foto: Divulgação/Rockstar

7. Trailer vazado?

No Reddit, um homem afirmou ser casado com uma funcionária da Rockstar Games e alegou que já sabia informações do GTA 6. Ele disse que um trailer estava pronto e dizia ainda sobre alguns detalhes a respeito dos protagonistas.

O usuário do Reddit comentou que o trailer usaria a música "That's All", da banda Genesis, e também teria revelado que os personagens principais da prévia se chamariam Jason e Lucia. O tópico foi logo apagado, pois a moderação das comunidades do Reddit, normalmente, não permitem a publicação de rumores sem provas ou sem fontes mais específicas - como insiders confiáveis.

Possível trailer de GTA 6 teria sido visto por usuário do Reddit — Foto: Reprodução/Reddit

8. Memes e mais memes

É claro que a expectativa pela revelação oficial de GTA 6, e a frustração que veio logo em seguida, rendeu uma série de memes, especialmente no X (antigo Twitter). Vários fãs e jogadores de todos os tipos brincaram com a demora para que a Rockstar Games revele as primeiras imagens e informações sobre seu próximo título. Alguns posts podem ser vistos abaixo:

Com informações de PCGames, Metacritic

