A cadeira gamer é um acessório ideal para dar mais conforto para quem fica longas horas em frente ao computador e alguns modelos oferecem diferentes efeitos RGB, o que deve agradar o público gamer. Esta lista reúne modelos de marcas como Fox, Draxen, Racer X e Kross por valores a partir de R$ 828 , como é o caso da Fox Racer RGB Rosa, que possibilita configurar o RGB por controle remoto e acompanha um mecanismo no formato borboleta. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Outro destaque é a Hype Com Led Racer X, que permite ser reclinada em até 180°, possui estrutura confeccionada em metal e está acessível por aproximadamente R$ 1.143. Já a Kross Racing RGB Preta KE-GC39 permite um ajuste de altura de 100 mm, vem equipada com um pistão de classe 3 e pode ser obtida por cerca de R$ 1.529. Veja a seguir cinco cadeiras gamer com RGB para comprar no Brasil.

Cadeira gamer: 5 modelos com RGB para dar estilo ao setup — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach)

Qual cadeira gamer comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Fox Racer RGB Rosa – a partir de R$ 828

A Fox Racer RGB Rosa é a opção mais em conta desta lista e pode agradar o público feminino. De acordo com as especificações do fabricante, este modelo conta com uma faixa LED RGB nas laterais, composta pelas cores azul, vermelha, amarela, verde, violeta e pink, que podem ser configuradas por controle remoto, seja exibindo uma única cor ou uma mistura de todas. O item está disponível a partir de R$ 828.

A marca destaca que a cadeira conta com uma estrutura confeccionada em aço e base de alumínio; possui um ângulo de inclinação de até 180°, promete suportar até 130 kg e acompanha almofadas para pescoço e lombar. Avaliada com 5 de 5 estrelas no site da Americanas, o produto não dispõe de comentários positivos ou negativos por parte dos compradores até a data de publicação desta matéria.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: o LED RGB pode ser muito discreto para a preferência de alguns usuários

A Fox Racer RGB Rosa possui um ângulo de inclinação de até 180° — Foto: Reprodução/Americanas

2. Fox Racer RGB Preta – a partir de R$ 858

A Fox Racer RGB Preta é uma indicação para o público o masculino. Assim como o item anterior, este também possui uma faixa de LED RGB localizada nas laterais da cadeira, que permitem configurações via controle remoto. As cores disponíveis são: azul, vermelha, amarela, verde, violeta, pink, que podem ser exibidas individualmente ou misturadas. O produto é visto por valores que se iniciam em R$ 858.

Outra característica é que este modelo permite uma inclinação de até 180°, vem com almofadas removíveis para o pescoço e lombar, suporta até 130 kg, conta com pistão de classe 3 e possui uma estrutura confeccionada de aço e alumínio. No site da Americanas, a cadeira é avaliada com 3,8 de 5 estrelas e, os compradores exaltam positivamente a qualidade do material. Porém, alguns reclamam que o produto faz barulho durante o uso.

Prós: oferece uma variedade satisfatória de cores RGB

oferece uma variedade satisfatória de cores RGB Contras: alguns compradores reclamam que a cadeira faz barulho

A Fox Racer RGB Preta permite configurar os LEDs via controle remoto — Foto: Reprodução/Americanas

3. Draxen DN1 – a partir de R$ 899

A Draxen DN1 é mais uma escolha para compor o setup. Segundo as especificações da marca, este modelo vem com uma fita LED RGB na lateral, que pode ser controlado de acordo com a vontade do usuário e permite gerar diferentes efeitos em transmissões ao vivo. O item é alimentado por cabo USB, que não vem incluso na compra. Esta cadeira pode ser adquirida por cerca de R$ 899.

A fabricante reforça que este item possui uma estrutura metálica, com revestimento em tecido. Já a superfície de apoio, conta com um preenchimento em espuma. O modelo também permite uma inclinação máxima de 180° e vem equipada com apoio para as mãos, ajustável em até seis posições. Na Americanas, a cadeira é avaliada com 5 de 5 estrelas e, os compradores elogiam o conforto e a resistência. No entanto, alguns relatam que a almofada da lombar veio sem o elástico.

Prós: permite até seis posições para o apoio de mão

permite até seis posições para o apoio de mão Contras: alguns compradores reclamam que a almofada para lombar não acompanhou o elástico de ajuste

A Draxen DN1 permite até seis posições para o apoio de mão — Foto: Reprodução/Americanas

4. Hype Com Led Racer X – a partir de R$ 1.143

A Hype Com Led Racer X é outra alternativa que pode agradar os usuários. De acordo com a fabricante, este modelo possui linhas de LEDs RGB, que podem ser configuradas de acordo com o setup do usuário e possuem alimentação via cabo USB. Além disso, a cadeira também acompanha almofadas para o pescoço e lombar. O item é vendido por aproximadamente R$ 1.143.

O objeto conta com uma estrutura de metal e preenchimento em espuma, tanto no assento, quanto no encosto. A cadeira permite ser reclinada em até 180° e promete suportar um peso máximo de 145 kg. O produto é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Americanas e os compradores se mostram satisfeitos com os efeitos RGB.

Prós: suporta até 145 kg

suporta até 145 kg Contras: poucas mudanças em relação aos itens anteriores

A Hype Com Led Racer X vem com almofadas para o pescoço e lombar — Foto: Reprodução/Americanas

5. Kross Racing RGB Preta KE-GC397 – a partir de R$ 1.529

A Kross Racing RGB Preta KE-GC397 é o item mais caro desta lista. Assim como os itens anteriores, este também vem com linhas de LEDs RGB nas laterais, que podem ajudar a oferecer estilo no setup gamer. A cadeira permite um ajuste de altura de 100 mm e vem equipada com um pistão de classe 3. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 1.529.

Esta cadeira possui um encosto reclinável, acompanha almofadas para lombar e pescoço e vem com apoio de braços fixados, que não permitem ajustes. O modelo dispõe de 60 cm de comprimento, 127 cm de altura, 66 cm de largura e conta com um peso de 19 kg.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: não permite ajuste no apoio para os braços

A Kross Racing RGB Preta KE-GC397 permite um ajuste de altura de 100 mm — Foto: Reprodução/Americanas

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart