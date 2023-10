Cadeiras gamer verdes são ideais para quem busca um acessório que alia conforto e estilo. O produto pode ser interessante para quem passa muito tempo em frente ao computador na jogatina ou mesmo no home office. Empresas como MoobX, Warrior, Mymax, Fortrek Cruiser e ThunderX3 reúnem modelos por preços a partir de R$ 899 como é o caso da MoobX Thunder, que acompanha uma almofada fixa para apoio da nuca e outra para a lombar. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já a Mymax MX5 é uma cadeira gamer ergonômica reclinável em até 180º graus, com revestimento em tecido sintético e almofadas para apoio lombar e de pescoço por cerca de R$ 969. Outra opção é a ThunderX3 TGC12, que conta com espuma de alta densidade e suporta até 125 kg e pode ser comprada por R$ 1.139. Veja a seguir cinco cadeiras gamer verdes para comprar no Brasil.

Cadeira gamer verde: 5 modelos para quem busca conforto ao usar o computador — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach)

1. MoobX Thunder – a partir de R$ 899

A MoobX Thunder é um modelo que acompanha uma almofada fixa para apoio da nuca e outra para a lombar. O produto apresenta duas alavancas: uma para regulagem de altura do assento e outra para inclinação do encosto em até 180 graus. Além disso, o estofamento inclui uma espuma de 50 Kg/m³ nas áreas de contato, que de acordo com a marca, assegura uma experiência confortável para longas horas de uso. Na Amazon, ela pode ser encomendada por preços que partem de R$ 899.

A construção do modelo foi desenvolvida em aço com acolchoamento em tecido sintético e nylon, além de contar com uma cor preta e faixas amarelas. Os braços da cadeira ofertam design curto, mas possibilitam ao usuário a regulação da altura. A MoobX recebeu uma avaliação de 4,2 de 5 estrelas, com destaques para o custo-benefício e pelo revestimento robusto. No entanto, compradores relatam problemas no pistão.

Prós: é resistente, robusta e confortável

é resistente, robusta e confortável Contras: usuários relatam problemas no pistão

2. Warrior GA160 – a partir de R$ 899

A Warrior GA160 é mais um modelo ergonômico da lista. A cadeira promete oferecer conforto para o comprador, isso porque ela possui uma construção densa, mesmo não oferecendo almofadas na região dorsal e lombar. No entanto, os apoios de braço são acolchoados e devem permitir um descanso mais proveitoso e livre, principalmente para quem passa horas na frente do computador. ‎De acordo com as especificações, a cadeira é feita em tecido sintético, plástico, madeira, tecido e poliuretano.

A reclinação pode ir até 15 graus, o que pode apenas ajudar a se posicionar melhor na frente da tela. Além disso, ela acompanha rodas de Nylon 50MM, prometendo não deixar marcas ou arranhões no piso. As avaliações dos compradores é de 4,3 de 5 estrelas e eles destacam as características citadas acima. Porém, alguns consumidores destacaram que o modelo pode ser difícil de montar, não tão confortável e uma base frágil. O produto é vendido por valores que partem de R$ 899.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: peças difíceis para montagem e o tecido esquenta rápido

3. Mymax MX5 – a partir de R$ 969

A Mymax MX5 é uma cadeira gamer ergonômica reclinável em até 180 graus, com revestimento em couro sintético e almofadas para apoio lombar e de pescoço. De acordo com as especificações, os braços possuem regulagem 2D para alteração na altura e direita/esquerda. A cadeira possui dimensões de 127 - 137 x 72 x 72 cm e suporta até 150 kg, o que a torna uma boa opção para gamers que buscam uma cadeira mais robusta.

Atualmente, a cadeira gamer conta com mais de 1.100 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,4 de 5 estrelas. Os comentários de quem comprou a MyMax MX5 destacam seu conforto, facilidade de montagem e bom custo-benefício. Alguns usuários, no entanto, relataram sentir desconforto após longas horas de uso. O modelo é vendido por cerca de R$ 969.

Prós: suporta até 150 kg

suporta até 150 kg Contras: alguns usuários relataram sentir desconforto após muitas horas de uso

A Fortrek Cruiser é um dos destaques da lista para consumidores que procuram investir em ergonomia. Isso porque, além de trazer suporte para os braços, o modelo também permite regular a altura dele, bem como a altura da cadeira em si. O produto traz encosto reclinável, que entrega uma curvatura que varia entre 90º e 155º graus. Em termos de design, o revestimento da cadeira conta com tecido sintético na maior parte e nylon nos detalhes. Vale destacar que o produto acompanha almofadas na região do pescoço e da lombar, de modo a acomodar as costas por completo.

As cores combinam partes em preto e verde ao longo da estrutura, o que pode trazer um visual único e futurístico para a setup. Além disso, o produto reúne avaliações positivas dos consumidores na Amazon, com destaque para a qualidade do acabamento e da facilidade na montagem. Alguns usuários alertam apenas para a rigidez das almofadas, porém, isso não interfere significativamente na classificação, que reserva 4,4 de 5 estrelas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.047 para adquirir o produto.

Prós: fácil de montar

fácil de montar Contras: usuários relatam que ela quebra com facilidade

A ThunderX3 TGC12 é uma cadeira gamer feita com a tecnologia AirTech, um tipo de tecido respirável no assento e encosto. O design em tecido sintético e fibra de carbono proporciona uma aparência mais refinada e futurista. Outro detalhe é o apoio de braços 2D, que permite alteração de altura e com rotação para dentro ou para fora. De acordo com a marca, também é possível posicionar os cotovelos corretamente durante o uso. O modelo também conta com almofadas para pescoço e lombar para garantir maior acomodamento.

O balanço tem movimentação de até 18 graus que pode ser habilitado por meio de uma alavanca abaixo do assento. Em questão de conforto, a cadeira conta com um encosto reclinável de 90º a 135º graus. Além de acompanhar ainda com pistão a gás de nível quatro com suporte para até 120 kg, enquanto seu material é feito em poliuretano, metal, nylon, espuma. As avaliações na Amazon dão nota 4,7 de 5, com elogios para a facilidade de montar e algumas reclamações sobre o produto não ser tão confortável. O modelo pode ser adquirido por valores a partir de 1.139.si

Prós: tecnologia AirTech

tecnologia AirTech Contras: relatos de que não é muito confortável

