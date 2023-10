Caiu a Internet? 7 jogos de PC para jogar off-line e aguentar o tédio

Starfield é um RPG futurista cujo enredo se passa em 2330 — Foto: Reprodução/Steam

Baldur's Gate 3 é um RPG desenvolvido pela Larian Studios situado no universo de Dungeons & Dragons. O game segue a fórmula clássica de batalha por turnos e oferece a opção de jogar em modo cooperativo local, mas também pode ser aproveitado sozinho. Além disso, sua duração é de aproximadamente 100 horas, sendo uma escolha certeira para quem procura os melhores jogos do gênero para PC.

A trama coloca os jogadores no mundo de Faerûn, local que está sobre uma ameaça alienígena. Os usuários precisam criar seu personagem e formar um grupo de aliados para combater os inimigos. Também é importante se atentar às tomadas de decisão, já que elas podem impactar no destino final da história.

Embora tenha multiplayer, Baldur's Gate 3 é uma grande aventura que pode ser jogada solo ou no multiplayer local — Foto: Reprodução/Steam

2. Hades - PS4, PS5, XB, XBSX/S, SW, PC, Mac

Hades é um roguelike de ação no qual os jogadores encarnam Zagreu, o príncipe do Submundo que está no meio de uma emocionante fuga. O título da SuperGiant Games chama atenção pela gameplay dinâmica e seu sistema de permadeath, em que cada morte contribui para a narrativa e se torna parte integrante da história. Cada derrota proporciona conhecimento e melhorias que auxiliam na superação dos desafios subsequentes. Por isso, Hades é uma ótima opção para os jogadores que gostam de ficar horas lidando com diferentes inimigos.

Hades é um popular game de ação estilo Rogue no qual jogadores morrem várias vezes e ficam mais fortes a cada tentativa — Foto: Reprodução/Steam

3. Elden Ring - PS4, PS5, XB, XBSX/S, PC

Elden Ring é um RPG "soulslike" da From Software que chama atenção pelo seu vasto mundo aberto. Cada canto do seu mapa guarda diversos segredos que podem ser explorados, como itens, armas e até chefões escondidos. Além disso, sua narrativa foi criada com a ajuda de George R.R. Martin, conhecido por escrever As Crônicas de Gelo e Fogo (ou Game of Thrones). O game lançado em 2022 se tornou o mais premiado da história, destacando-se por sua jogabilidade desafiadora e elementos que fazem valer a pena ficar horas desvendando seus mistérios.

Elden Ring é um dos jogos soulslike de maior relevância no cenário — Foto: Divulgação/Bandai Namco Entertainment

Marvel's Spider-Man oferece uma experiência de super-herói genuinamente extraída das páginas dos quadrinhos da Marvel. O jogador assume o papel de Peter Parker, o icônico Homem-Aranha, para enfrentar vilões e proteger a cidade. Mesmo que sua história seja satisfatória, a principal qualidade do game é a movimentação do protagonista, seja na hora de balançar com teias em Manhattan ou combater múltiplos inimigos ao mesmo tempo.

O jogo garante muito tempo de diversão, uma vez que a conclusão da campanha principal requer aproximadamente 17 horas, de acordo com o site How Long to Beat. Se você estiver tentando platinar o game, esse desafio pode se estender por aproximadamente 34 horas.

Marvel's Spider-Man traz um belo jogo de ação em mundo aberto com participação de uma versão de Miles Morales da animação Aranhaverso — Foto: Reprodução/Steam

5. Starfield - XBSX/S, PC

Starfield é um RPG de ação da Bethesda ambientado no espaço. Os jogadores fazem parte da organização Constelação, que tem como objetivo encontrar artefatos misteriosos espalhados pelo universo. Assim, você precisa voar com a sua nave e descobrir os centenas de planetas exploráveis, cada um com missões ou paisagens para admirar. A jogabilidade de Starfield permite escolher entre focar em combate, missões ou na construção de naves espaciais, sendo uma boa opção para os mais diferentes estilos de players.

Starfield é um RPG de proporções épicas no estilo dos jogos da Bethesda — Foto: Reprodução/Steam

6. God of War (2018) - PS4, PS5, PC

God of War apresenta Kratos em uma nova mitologia e um estilo de combate diferente. O protagonista agora se encontra em Terras Nórdicas junto com Atreus, seu filho, que ainda busca amadurecer em todos os sentidos. Da mesma forma que os jogos anteriores da franquia, ambientados na Grécia Antiga, os usuários precisam lidar com diferentes deuses extremamente poderosos, como Thor, Odin e Baldur.

A narrativa em terceira pessoa segue a dupla na sua missão de espalhar as cinzas da esposa de Kratos e mãe de Atreus, além de explorar o laço entre os dois. Sem modos multiplayer, God of War oferece uma experiência singleplayer rica em conteúdo e polimento.

God of War, de 2018, mostra um Kratos mais velho e muito mais humano — Foto: Reprodução/Steam

The Witcher 3 revolucionou os jogos de mundo aberto com sua trama envolvente, personagens memoráveis e um mundo imersivo que o consagraram como um dos melhores games de todos os tempos. O protagonista é Geralt de Rívia, um bruxo altamente treinado e caçador de monstros, que precisa proteger sua filha adotiva, Ciri, das forças do mal. O game é ambientado em um mundo de fantasia medieval profundo e repleto de histórias secundárias para descobrir, algo que consegue tornar dispensável a presença de um modo online dentro do game.

The Witcher 3: Wild Hunt é um game de mundo aberto, com narrativa não linear e jogado em terceira pessoa — Foto: Divulgação/Xbox

