Caixa de som amplificada 1000 W: 6 modelos para fazer um festão

A caixa de som pode ser uma maneira prática para os que querem confraternizar com os amigos e fazer um festão em casa. Empresas como Sumay, Amvox e Pulse oferecem modelos de 1000 W, que visam oferecer uma potência amplificada, por valores a partir de R$ 376 , como é o caso da Sumay ‎5579, que possui iluminação em LED, acompanha controle remoto e oferece compatibilidade com diversos dispositivos. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Outro destaque é a Amvox ACA 1005 Titan, que dispõe de dois woofers de 10 polegadas, pode ser conectado via tecnologia Bluetooth e é visto por aproximadamente R$ 1.218. Já a Sumay Thunder X, inclui três microfones para karaokê, possui um display iluminado com luz LED e é vendida por cerca de R$ 1.790. Acompanhe a lista com seis modelos disponíveis no Brasil em 2023.

Caixa de som amplificada 1.000 W: veja seis modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Unsplash/Sergio Capuzzimati

O Sumay ‎5579 é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, esta caixa possui uma potência de 1.000 W, uma frequência de resposta que varia entre 100 Hz e 16 kHz, display de LED e bateria com autonomia de até cinco horas, com o volume em 80%. O produto é visto por valores que se iniciam em R$ 376.

A marca também aponta que o dispositivo pode ser conectado via Bluetooth, mas também é compatível com dispositivos USB e Cartão TF. Além disso, o modelo também pode ser sintonizado em rádios FM.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pode ser básico demais para alguns usuários

Prós: custo-benefício

Contras: pode ser básico demais para alguns usuários

A Pulse SP509 é mais uma opção para quem busca algo mais robusto. Segundo a fabricante, este modelo possui um formato de torre, vem com uma potência de 1.000 W e conta com diversos LEDs distribuídos pela estrutura, que podem proporcionar um show de luzes nas festinhas. O item está disponível a partir de R$ 1.079.

Na parte de conectividade, a caixa oferece duas entradas para microfone, uma entrada P2 de 3,5 mm e portas USB. O dispositivo também pode ser conectado via Bluetooth e também é compatível com rádio FM. Avaliado com 4,1 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam a potência do som. Porém, alguns afirmam que as configurações estão abaixo do que é prometido no anúncio.

Prós: formato torre, que pode ser prático em qualquer situação

formato torre, que pode ser prático em qualquer situação Contras: os compradores alegam que as configurações estão abaixo do prometido

Gostou do produto? Compre aqui 1000 WATTS Pulse SP509 R$ 1.079,90 IR À LOJA

A Amvox ACA 1000 New X SFM é outra escolha para auxiliar nos festões. De acordo com a marca, este modelo dispõe de uma potência amplificada de 1.000 W, possui dois woofers de 12 polegadas, um tweeter de 3 polegadas e conta com estrutura iluminada em LED. O equipamento também oferece conectores para microfones e instrumentos musicais. O item pode ser adquirido por cerca de R$ 1.149.

A fabricante reforça que a caixa também vem com entradas USB, pode ser conectado via tecnologia Bluetooth e é compatível com notebooks, tablets e celulares. Além disso, o menu oferece a função pasta, que permite organizar a ordem das músicas.

Prós: compatível com notebooks, tablets e celulares

compatível com notebooks, tablets e celulares Contras: poucas mudanças se comparado com o modelo anterior

Prós: compatível com notebooks, tablets e celulares

Contras: poucas mudanças se comparado com o modelo anterior

A Pulse SP359 é mais uma alternativa com potência amplificada de 1.000 W. Segundo as especificações da fabricante, este item conta com duas entradas para microfone, uma para TF Card e uma porta USB. Outra característica, é que os woofers possuem uma variedade de 10 cores em LED e mais de 10 tipos de padrões. Este produto é comercializado por aproximadamente R$ 1.199.

O dispositivo permite uma frequência entre 100 Hz e 10 kHz, uma sensibilidade de 92dB +- 3dB e também oferece a função gravador. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e a grande maioria dos compradores se mostram satisfeitos com o desempenho da caixa. No entanto, alguns reclamam que a potência deixa a desejar.

Prós: opções variadas de luzes LED

opções variadas de luzes LED Contras: alguns compradores reclamam da potência

Prós: opções variadas de luzes LED

Contras: alguns compradores reclamam da potência

5. Amvox ACA 1005 Titan – a partir de R$ 1.218

A Amvox ACA 1005 Titan é outra opção que pode agradar os usuários. De acordo com a fabricante, este modelo possui 1.000 W de potência, vem equipado com dois woofers de 10 polegadas, um tweeter de seis polegadas, outro tweeter de três polegadas, um equalizador e sistema de iluminação em LED. O item pode ser adquirido por cerca de R$ 1.218.

Esta caixa também conta com conexão Bluetooth, portas USB, entradas para cartão de memória e conectores para instrumentos e microfones. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam a potência e a qualidade do áudio. Contudo, alguns alegam que receberam o dispositivo com defeito nas luzes LED.

Prós: vem com dois tweeters

vem com dois tweeters Contras: os consumidores relatam que receberam a caixa com defeito nas luzes LED

Prós: vem com dois tweeters

Contras: os consumidores relatam que receberam a caixa com defeito nas luzes LED

6. Sumay Thunder X – a partir de R$ 1.790

O Sumay Thunder X é o item mais caro desta lista. Esta caixa possui um design que se assemelha a uma mala e conta com uma alça, que visa facilitar o manuseio. Segundo a fabricante, este modelo permite uma potência de 1.000 W, vem com um alto-falante de 15 polegadas e um tweeter de cinco polegadas. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.790.

As especificações apontam que este modelo é compatível com cartão de memória TF e SD, Bluetooth, Rádio FM, USB e Microfone. A bateria promete uma autonomia de até seis horas, com o volume em 80%. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente a qualidade da caixa.

Prós: bateria com autonomia de até seis horas

bateria com autonomia de até seis horas Contras: preço elevado

Prós: bateria com autonomia de até seis horas

Contras: preço elevado

