A Frahm é uma empresa que conta com um catálogo diversificado de caixas de som. Os modelos vão desde caixas amplificadoras de 350 Watts até opções portáteis com bateria integrada. Em termos de preços, a faixa também é ampla e começa nos R$ 239 , como é o caso da Frahm Strong One, opção portátil da marca com autonomia para até 15 horas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

O Frahm CM 350, por exemplo, é um modelo com rodinhas e uma alça de metal para auxiliar na locomoção. Além disso, ela é capaz de oferecer uma potência de até 350 Watts por cerca de R$ 499. Já a Frahm MF 300 TWS faz parte de uma linha especial da marca, sendo desenvolvida especialmente para músicos que procuram um produto refinado acusticamente e pode ser encontrada por R$ 804. Confira a seguir seis caixas de som da Frahm para comprar no Brasil.

➡️ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Caixa de som Frahm: 6 modelos por a partir de R$ 239 — Foto: Unsplash/Med Badr Chemmaoui

Qual melhor caixa de som portátil? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Frahm Strong One – a partir de R$ 239

A Frahm disponibiliza caixas de som portáteis em seu catálogo, como é o caso da Strong One. De acordo com as especificações, ela traz proporções de ‎18 x 32 x 19 cm com alça para facilitar o transporte e bateria interna com até 15 horas de autonomia no volume médio. A potência do produto é de 40 Watts com dois falantes de 2,3 polegadas e radiador passivo que incrementam as baixas frequências com graves surpreendentes. O preço do aparelho é de R$ 239.

Para conectar um celular, tablet ou computador, é possível usar a conexão Bluetooth ou, em alguns casos, a entrada P2. A entrada USB, por sua vez, garante acesso a pen drives e outros dispositivos compatíveis, além da MicroSD. Já a tecnologia TWS permite que uma caixa Strong One se sincronize à outra do mesmo modelo via Bluetooth para ampliar a potência.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: potência poderia ser maior

Gostou do produto? Compre aqui FUNÇÃO TWS Frahm Strong One R$ 249,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Frahm Strong One × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FUNÇÃO TWS Frahm Strong One R$ 249,00 IR À LOJA

2. Frahm Darksound One – a partir de R$ 299

A Frahm Darksound One é mais um modelo de caixa de som portátil. De acordo com as especificações, ela conta com proporções de 16 x 30 x 17 cm com alça para facilitar o transporte e bateria interna com até 14 horas de autonomia. A potência do produto é de 22 Watts com dois radiadores passivos de 2,5 polegadas, incrementando potência e baixas frequências com graves mais nítidos. O produto é visto por R$ 299 e com uma avaliação de 3,6 de 5 estrelas.

O sistema de áudio utiliza um processador DSP, função capaz de alterar em tempo real os sinais de áudio, garantindo alta qualidade e baixos níveis de ruído e distorção. Sua conexão é feita por meio do Bluetooth ou, em alguns casos, a entrada P2. Já a entrada USB, por sua vez, garante acesso a pen drives e outros dispositivos compatíveis. O modelo conta com a tecnologia TWS permite que uma caixa Darksound se sincronize à outra do mesmo modelo via Bluetooth para ampliar a potência.

Prós: modelo portátil

modelo portátil Contras: relatam que ela para de funcionar com o tempo

Gostou do produto? Compre aqui PORTÁTIL Frahm Darksound One R$ 299,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de Frahm Darksound One × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PORTÁTIL Frahm Darksound One R$ 299,90 IR À LOJA

3. Frahm CM 200 TWS – a partir de R$ 427

A Frahm CM 200 TWS acompanha uma potência de 200 Watts RMS e funcionalidades que se destacam, como sistema acústico Bass Reflex, função que utiliza o som radiado pela face posterior do alto-falante, invertendo a sua fase e o reproduzindo para frente da caixa, adicionando o ao som diretamente gerado. Ainda em termos de conectividade, o modelo traz Bluetooth, USB, FM, entrada P2 e para P10. O modelo também dispõe de LED que iluminam o falante.

Ela também acompanha a tecnologia TWS, que permite que duas caixas do mesmo modelo se conectem através do Bluetooth. De acordo com as especificações, a caixa também acompanha alto-falante de 8 polegadas. Além de uma bateria interna de lítio 3,6V - 1200mAh, com autonomia média de duração de 6 a 8 horas. Ao todo, suas dimensões são de 34 x 23 x 19,5 cm. Até o momento, ela não possui avaliações. A caixa é vendida por aproximadamente R$ 427.

Prós: tecnologia TWS

tecnologia TWS Contras: bateria poderia durar mais

Gostou do produto? Compre aqui BATERIA LONGA Frahm CM 200 TWS R$ 427,28 IR À LOJA

Todas as ofertas de Frahm CM 200 TWS × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA LONGA Frahm CM 200 TWS R$ 427,28 IR À LOJA

4. Frahm CM 350 – a partir de R$ 499

O Frahm CM 350 é um modelo com rodinhas e uma alça de metal para auxiliar na locomoção. A parte frontal disponibiliza sistema de luz LED em cada lado da caixa, um alto-falante grande de 20 cm, que também conta com iluminação, e um painel com botões para controle do som. O aparelho também pode ser utilizado como amplificador, pois conta com entrada P10 para microfone e uma porta de conexão USB para dispositivos móveis. O periférico também acompanha a função REC, onde é permitido gravar a mídia reproduzida pela caixa em um dispositivo externo.

Ainda, oferece um slot para cartão de memória microSD a fim de ler e tocar as músicas na caixa de som, e a conexão sem fio via Wi-Fi é compatível com dispositivos móveis. A potência é de 350 Watts, a fonte de alimentação bivolt para 100 e 240 Volts, a autonomia de bateria dura até duas horas e oferece rádio FM. As dimensões ficam em 45 cm de altura x 27 cm de largura. Avaliado com nota 4,2 de 5 na Amazon, os compradores destacaram a durabilidade da bateria e também a potência. Interessados precisam investir R$ 499.

Prós: transporte simplificado

transporte simplificado Contras: baixa autonomia de bateria

Gostou do produto? Compre aqui FUNÇÃO REC Frahm CM 350 R$ 499,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de Frahm CM 350 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FUNÇÃO REC Frahm CM 350 R$ 499,90 IR À LOJA

5. Frahm LC250 – a partir de R$ 529

A Frahm LC250 é um modelo compacto e amplificada. A caixa de som possui acabamento retrô vermelho. Além disso, o produto conta com uma potência de 100 Watts de potência e em um alto-falante de 6 polegadas coaxial. O modelo também dispõe da tecnologia bivolt e pode ser encomendado por R$ 529.

Um dos principais destaques do modelo fica pelo aplicativo BT-Link, da própria marca, onde o comprador pode controlar as funções da caixa. Já em conectividade, ela oferece conexão Bluetooth, USB, Cartão MicroSD, FM e P2. Já suas dimensões ficam para 339 x 285 x 208 cm. Avaliada em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacaram o tamanho compacto e qualidade do áudio.

Prós: tamanho compacto

tamanho compacto Contras: só funciona plugada na tomada

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH Frahm LC250 R$ 563,62 IR À LOJA

Todas as ofertas de Frahm LC250 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH Frahm LC250 R$ 563,62 IR À LOJA

6. Frahm MF 300 TWS – a partir de R$ 804

A Frahm MF 300 TWS faz parte de uma linha especial da marca. De acordo com a especificações, ela é desenvolvida especialmente para músicos que procuram um produto refinado acusticamente. Os alto-falantes woofer de 12 polegadas e drivers do periférico possuem uma tecnologia acústica com um alto desempenho e potência de até 300 W. O modelo acompanha conexão Bluetooth, USB, FM, e entrada RCA, podendo ser conectada com qualquer equipamento com saída de sinal de áudio.

Além disso, por ser um modelo TWS, ela permite que duas caixas do mesmo modelo se conectem através da tecnologia sem fio. Os equalizadores de graves e agudos proporcionam ao comprador um fino das frequências, possibilitando personalizar ao gosto do usuário suas músicas e dando ênfase em sua faixa de frequência preferida, sendo elas baixas ou altas. Na Amazon, a MF 300 TWS pode ser encomendada por preços que partem de R$ 804. Atualmente, ela conta com 5 de 5 estrelas. Os destaques vão para a potência e alcance.

Prós: potência e fácil conexão

potência e fácil conexão Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui WOOFER Frahm MF 300 TWS R$ 804,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de Frahm MF 300 TWS × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. WOOFER Frahm MF 300 TWS R$ 804,90 IR À LOJA

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo