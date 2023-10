Calendário da Lua em Outubro 2023: 5 sites para ver as fases lunares do mês

Descobrir as fases da lua durante o mês de outubro de 2023 pela Internet é uma tarefa bem simples. Alguns sites como Calendarr, WeMystic Brasil e Invertexto exibem o calendário da Lua com visões mensais e anuais. O acesso pode ser feito gratuitamente e as plataformas têm design intuitivo e de fácil compreensão. Alguns sites ainda exibem detalhes diários sobre a visibilidade, a distância e outras curiosidades relacionadas ao satélite natural da Terra, além de informações relacionadas aos signos do zodíaco. A seguir, confira a lista que o TechTudo selecionou com cinco sites para ver o calendário da Lua em outubro de 2023 e saiba usá-los.

Calendário da Lua em outubro de 2023: veja 5 sites que exibem as fases lunares gratuitamente — Foto: Vijay Suddala/Reprodução/peekintoeyepiece

1. Invertexto

No site Invertexto (https://www.invertexto.com/calendario-lunar), é possível acessar o calendário lunar do ano de 2023 com as fases da lua e sua visibilidade em cada dia. Basta rolar a tela até outubro para conferir quais serão as fases do astro neste mês, bem como o horário da mudança de fase. Na plataforma, também é possível saber detalhes sobre a Lua em cada dia, na página "Qual é a lua de hoje" (https://www.invertexto.com/fase-lua-hoje). Na seção, é possível saber a visibilidade da Lua, sua distância e idade atual, se ela ainda está crescendo e quanto tempo falta para sua próxima fase.

No site Invertexto, é possível checar o calendário com as fases da lua e ter informações diárias sobre o satélite — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

2. Instituto Nacional de Meteorologia

Outra opção para conferir as fases da lua é o site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que possui um calendário lunar bastante objetivo e simples. A plataforma do INMET (https://portal.inmet.gov.br/paginas/luas) mostra as quatro fases da lua e os respectivos horários e datas de mudança durante o ano de 2023 inteiro — assim, basta procurar pela data mais próxima para determinar a fase atual. Por exemplo, no dia 7 de outubro, a lua será Minguante. Isso porque a mudança mais recente terá ocorrido no dia 6 de outubro. A Lua Nova, fase seguinte, inicia-se apenas em 14 de outubro às 14h55. Vale lembrar que o site ainda exibe diversas informações sobre o clima, a previsão do tempo, outros satélites e dados meteorológicos.

Fases da lua em outubro são exibidas em detalhes no site do Instituto Nacional de Meteorologia — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

3. Calendarr

Mais uma alternativa gratuita e simples para ver o calendário da Lua é o site Calendarr (https://www.calendarr.com/brasil/calendario-lunar-2023/). A plataforma exibe ilustrações da Lua em cada dia do ano, em calendários mensais. Assim, para conferir os dados de outubro, basta rolar a tela até o calendário do décimo mês. Nos dias de mudança, além da ilustração, há o nome da fase que se inicia. Para saber mais detalhes e curiosidades sobre cada ciclo, o usuário também pode acessar páginas dedicadas a cada um deles no final da aba com o calendário lunar anual.

Assim como o Invertexto, o Calendarr também revela detalhes sobre a Lua do dia. Para isso, basta acessar a página "Lua de Hoje" (https://www.calendarr.com/brasil/lua-hoje/), que possui várias informações sobre o satélite, como visibilidade, idade e distância, se ela está crescendo, quanto tempo falta e qual será a próxima fase, bem como qual foi a fase anterior. É possível acessar o calendário lunar anual ou mensal ao rolar a tela para baixo.

Site Calendarr oferece calendário lunar mensal e detalhes diários sobre o satélite — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

4. WeMystic Brasil

O WeMystic Brasil (https://www.wemystic.com.br/fases-da-lua-outubro/) também exibe um calendário com as fases lunares. A página é simples e objetiva: basta rolar a tela para baixo para ver uma pequena tabela com as datas e horários das mudanças de fases, com informações fornecidas pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG-USP). Abaixo, o WeMystic exibe detalhes sobre a relação de cada fase lunar do mês com os signos do zodíaco. Também é possível acessar outros conteúdos sobre astrologia, bem-estar, espiritualidade e esoterismo na plataforma.

WeMystic é uma opção gratuita para conferir as fases da lua de outubro — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

5. Calendário 365

Por fim, o site Calendário 365 (https://www.calendario-365.com.br/lua/fases-da-lua.html) também possui as fases lunares de 2023. Basta descer a tela até o mês de outubro para ver qual será a data e o horário das mudanças de fase, bem como a distância da Lua à Terra naquele momento — a semana atual aparece destacada em vermelho na tabela. Ao clicar na opção "Calendário Lunar 2023", o site exibe um calendário mensal ilustrado com todas as fases da lua, assim como outros sites. Já na opção "Fase atual da Lua", a plataforma traz mais detalhes sobre o satélite naquele momento, informando a visibilidade do astro, sua fase atual, idade e distância.

Veja quais são as fases da Lua em outubro de 2023 no site Calendário 365 — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

