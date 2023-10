Calendário de Outubro 2023 com feriados: veja apps e sites para conferir

O calendário de outubro de 2023, com seus feriados e datas comemorativas, pode ser consultado facilmente por meio de sites e aplicativos gratuitos na Internet. Plataformas como Google Agenda , o portal Calendário Sazonal e até mesmo o site de design Canva oferecem uma lista com os eventos importantes previsto para o ano todo. O décimo mês de 2023 conta com um feriado: Dia de Nossa Senhora Aparecida (12), que cairá em uma quinta-feira. Na mesma data, é celebrado também o Dia das Crianças. Já em 15 de outubro, os homenageados serão os professores e professoras, mas esse dia não é feriado para todos os profissionais.

Outubro também marca outros momentos de celebração, como o Dia do Vendedor (01), Dia Mundial dos Animais (04), Dia da Democracia (25), Dia do Servidor Público (28) e Dia Nacional do Livro (29). Confira, a seguir, as principais celebrações de outubro de 2023 e conheça quatro sites e aplicativos de calendário gratuitos.

Lista reúne 4 sites e apps de calendário gratuitos para se organizar em outubro — Foto: Reprodução/Canva

1. Canva

Na plataforma de design Canva (canva.com) usuários podem acessar vários templates de calendários editáveis e atualizados. Muitos desses modelos têm registros de feriados e datas comemorativas, sendo úteis na organização das agendas pessoais e profissionais. As artes ainda podem ser customizadas e impressas por meio do próprio site ou aplicativo, disponível para para iPhone (iOS) e Android.

Basta digitar as palavras-chave "calendário", "outubro" e "feriado" na caixa de busca do Canva para encontrar diversas sugestões, com cores, fontes e layouts variados. Para utilizar os recursos gratuitos da plataforma, é necessário se cadastrar no site ou no aplicativo, utilizando endereço de e-mail ou conta Google.

Canva oferece templates de calendário gratuitos, com feriados e datas comemorativas — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

2. Calendarr

O site Calendarr (calendarr.com/brasil/calendario-2023) exibe datas especiais, utilizando diferentes cores para indicar recessos e dias comemorativos. A ferramenta também disponibiliza informações sobre as diferentes fases da Lua durante cada período. Com uma interface intuitiva e simples, o site permite personalizar a visualização dos calendários, selecionando, por exemplo, filtros de feriados, pontos facultativos, datas comemorativas ou fases da Lua.

Além disso, datas importantes aparecem como links clicáveis, redirecionando o usuário para páginas com mais informações. O Calendarr também indica os dias úteis de cada mês e oferece uma calculadora que indica quanto tempo falta para cada estação do ano ou eventos especiais, como Natal e Ano Novo.

No site Calendarr, é possível consultar datas comemorativas e fases da lua — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

3. Calendário Sazonal

O Calendário Sazonal (datascomemorativas.me) é uma plataforma online que permite navegar por diferentes meses e anos, visualizando tanto datas futuras quanto passadas. De uso intuitivo, o site está disponível em diversos idiomas e não requer nenhum tipo de cadastro para ser utilizado. O diferencial da ferramenta em comparação com outras páginas de calendários é a possibilidade de procurar datas específicas por meio de uma busca interna. Usuários que optarem por se registrar também podem solicitar lembretes de datas especificas por e-mail.

O site Calendário Sazonal possui funcionalidades como pesquisa de datas e lembretes por e-mail — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

4. Google Agenda

O Google Agenda, disponível em versões para dispositivos móveis e para a web (calendar.google.com), é uma ferramenta gratuita e personalizável, que pode ser acessada por usuários de contas Google. O calendário pode ser integrado a outros serviços da marca, como o Gmail e o Google Meet, o que facilita o compartilhamento de eventos e a realização de reuniões.

Por meio da plataforma, é possível inserir compromissos, acrescentar informações e catalogar eventos com cores diferentes. O usuário também pode acionar lembretes pelo app ou por e-mail. A agenda do Google ainda permite visualizar feriados e celebrações nacionais. Basta clicar na opção "Feriados no Brasil", no menu lateral esquerdo, para que as informações apareçam automaticamente, na cor verde.

Google Agenda indica feriados e datas comemorativas automaticamente — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

