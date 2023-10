Câmeras speed dome são modelos interessantes para usuários que querem monitorar ambientes grandes. Este tipo de dispositivo é indicado para captar imagens com alta qualidade e apresentam zoom óptico. Empresas como Ipega, Ekaza, Ezviz, Hikvision e Intelbras oferecem modelos por preços a partir de R$ 132 , como é o caso da Ipega Wi-Fi Smart, que apresenta visão noturna e função infravermelha. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Outra opção é a Hikvision DS-2AE4215TI-D, que vem com um visor de quatro polegadas, dispõe de uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e pode ser encontrada por aproximadamente R$ 2.590. Já a Intelbras VHD 5225 SD IR oferece recursos inteligentes com alto poder de zoom óptico de 25x e infravermelho de alcance de 100 metros por cerca de R$ 3.179. Confira cinco modelos de câmera speed dome para comprar no Brasil.

Câmera speed dome: 5 modelos para monitorar ambientes grandes — Foto: Divulgação/Philips

1. Ipega Wi-Fi Smart – a partir de R$ 132

A Ipega Wi-Fi Smart possui Auto Track, uma tecnologia que segue os movimentos de quem passa por ela, o que pode ser interessante para quem procura um equipamento para segurança. O periférico conta com visão noturna, tecnologia speed dome, infravermelho, microfone e alto-falante integrantes. Por ser um modelo de abertura, ela pode ser encomendada por preços que partem de R$ 132.

De acordo com as especificações, ela oferece uma rotação de 320 graus na horizontal e 110 graus vertical. Já sua resolução é em HD, com 2 megapixels, sendo 1280 x 960 pixels. Já a lente fica com uma abertura de 3,6 mm. Por ser um modelo smart, ela também oferece remoto pelo celular. Além disso, ela permite gravar direto na nuvem pelo aplicativo CARECAM ou em cartão de memória com suporte para até 128 gb. Avaliado em 4,1 de 5 estrelas, os destaques vão para o custo-benefício e monitoramento pelo celular.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: instalação não é fácil

2. Ekaza Câmera Nuvem Mini Dome – a partir de R$ 207

A Ekaza Câmera Nuvem Mini Dome pode ser interessante para quem procura um modelo mini e compacto. O periférico possui uma lente 3,6 mm 135° (D) 85º (H) com qualidade de 2K e resolução de 2304 x 1296 pixels. Seu ângulo de visão é de 135º graus e uma rotação de 355º. A câmera pode ser instalada em ambientes externos e internos, isso porque ela conta um sistema de IP66, o que a torna resistente a respingos e poeira, além de visão noturna. Interessados precisam investir R$ 207.

Por ser um modelo smart, ela é compatível com Alexa e Google Assistente. Além disso, o comprador pode acompanhar e monitorar as imagens pelo aplicativo da marca. Seu armazenamento máximo é de 128 gb. Já a temperatura de trabalho é de -10° 50°. A Mini Dome também possui microfone bidirecional e alto-falante embutido. Na Amazon, ela foi avaliada com 4 de 5 estrelas, com destaques para a qualidade da gravação e a visão noturna.

Prós: visão noturna e custo-benefício

visão noturna e custo-benefício Contras: possui problemas de conexão com as assistentes virtuais

A Ezviz CS-C8C é um modelo é indicado para área externa. Ela conta com rotação horizontal e vertical, prometendo captar tudo ao arredor. O periférico conta uma rotação horizontal de 352 graus e uma rotação vertical de 95°, sendo capaz de captar melhor o ambiente. Em qualidade, ela oferece uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Um dos destaques fica para a captação de visão noturna colorida e proteção IP67 contra poeira e água. Interessados precisam investir R$ 480.

Ele oferece detecção de pessoas com IA. O algoritmo é integrado e é capaz de captar os movimentos em tempo real. Assim que pessoas entram na sua área de detecção personalizada, o usuário é alertado imediatamente. Além disso, é possível acessar todas as imagens pelo app EZVIZ no seu smartphone ou dispositivo móvel. Seu suporte é para armazenamento em cartão microSD de até 256 GB. O periférico possui uma avaliação de 4,3 de 5 estrelas, com destaques para o custo-benefício e fácil instalação.

Prós: custo-benefício e visão noturna colorida

custo-benefício e visão noturna colorida Contras: não possui microfone

A Hikvision DS-2AE4215TI-D pode ser uma opção para quem busca um equipamento robusto. De acordo com a fabricante, o modelo conta com uma resolução Full HD, de 1920 x 1080 pixels, tecnologia WDR e padrão de proteção IP66, que promete proteção contra água e poeira. Esta câmera possui movimento de inclinação entre -15° e 90°, além de também rotacionar em 360 graus.

Outra característica é que o dispositivo também dispõe de tecnologia infravermelho, que promete um alcance de até 100 m de distância, ideal para monitoramentos noturnos. Até o momento, a câmera não possui avaliações pelos últimos compradores na Amazon. O produto está disponível a partir de R$ 2.590.

Prós: alcance de até 100 metros

alcance de até 100 metros Contras: preço elevado

5. Intelbras VHD 5225 SD IR – a partir de R$ 3.179

A Intelbras VHD 5225 SD IR é o modelo mais caro da lista. A câmera apresenta alta resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O modelo oferece recursos inteligentes da série 5000, da própria marca, com alto poder de zoom óptico de 25x e infravermelho de alcance de 100 metros. O periférico também possui sensibilidade noturna, com tecnologia starlight, um sensor mais avançado, capaz de captar mais luz do ambiente e entregar imagens noturnas coloridas. Ela pode ser comprada por R$ 3.179.

De acordo com as especificações, a câmera acompanha fonte alimentada de corrente contínua de 12V, pode ser controlada através do cabo de vídeo, conta com IP66 promovendo proteção contra resíduos sólidos e poeira. Já a lente possui uma abertura de f=4.8mm (wide) a 120mm (tele), F1.6 a F4.4, um ângulo de visão horizontal de 65.2° 2.7° e vertical: 37.7° com 1.6°, além de LEDS para iluminação noturna. Atualmente, a câmera possui avaliação de 5 de 5 estrelas.

Prós: zoom óptico de 25x

zoom óptico de 25x Contras: preço elevado

