Canal do WhatsApp: veja 4 sugestões para criar e aproveitar o recurso

Os canais são uma novidade recente do WhatsApp , mensageiro disponível para Android e iPhone ( iOS ). A novidade está sendo implementada aos poucos para os usuários do mundo inteiro, sendo um dos focos do update 23.20.76, lançado no último domingo (8) pela Meta . O novo recurso possibilita receber, de forma privada, atualizações de diversas fontes, como celebridades, times esportivos, artistas, criadores e líderes inovadores, a partir do mensageiro. Gratuito, para ter acesso ao recurso, basta manter o app atualizado. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto e, também, algumas sugestões para criar os seus canais.

Canais do WhatsApp: veja sugestões para usar o recurso do mensageiro — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝WhatsApp: qual função ainda falta no app? Colabore no Fórum do TechTudo

O que são os canais do WhatsApp?

Os canais do WhatsApp são uma nova funcionalidade implementada pela Meta que oferece aos usuários uma maneira privada de receber atualizações interessantes de diversas fontes. O conteúdo inclui informações sobre celebridades, criadores de conteúdo, equipes esportivas, líderes inovadores e artistas. Ao aderir a esses canais, os usuários podem seguir diretamente essas personalidades ou organizações, recebendo assim transmissões unilaterais que incluem textos, fotos, vídeos, adesivos e enquetes.

Os canais do WhatsApp incluem um diretório aprimorado, reações com emojis, encaminhamento com link para o canal e opções de controle de privacidade, como o armazenamento do histórico por até 30 dias, além da capacidade de bloquear capturas de tela e encaminhamentos.

canais do WhatsApp oferecem aos usuários uma maneira privada de receber atualizações interessantes de diversas fontes — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Para que servem os canais no WhatsApp?

A ideia por trás dos canais do WhatsApp é oferecer aos usuários uma maneira de se manterem atualizados sobre tópicos de interesse, além de permitir que criadores de conteúdo e empresas se conectem diretamente com seus seguidores. Ao receber a atualização, qualquer usuário poderá criar o seu próprio canal para compartilhar assuntos de seu interesse. Por isso, é possível criar canais para lidar com tópicos como:

Grupos de estudos

Estudantes e entusiastas podem seguir diretamente o seu canal para receber atualizações sobre estratégias de estudo, materiais de leitura, datas de exames e colaborar de maneira mais eficiente em projetos acadêmicos. Essa funcionalidade promove uma comunicação mais direta e organizada para facilitar o compartilhamento de recursos educacionais.

Administração de negócios

Para profissionais e empreendedores, a criação de Canais do WhatsApp pode ser altamente benéfica. Esses canais podem oferecer atualizações sobre tendências de mercado, notícias relevantes, dicas de gestão e oportunidades de networking. Sob esta perspectiva, empresários e interessados podem seguir canais para receber informações valiosas que os ajudarão na tomada de decisões e no desenvolvimento de suas atividades comerciais.

Recados para turmas

A criação de Canais do WhatsApp destinados a recados para turmas proporciona uma plataforma centralizada para disseminar informações importantes entre os membros. Desse modo, os professores, coordenadores ou representantes podem utilizar o canal para compartilhar comunicados, anúncios de eventos escolares, datas de provas e outros avisos relevantes. Isso facilita a comunicação eficiente e mantém todos os membros da turma informados.

Grupos de condomínio

Para a administração de condomínios, os Canais do WhatsApp oferecem uma solução prática e organizada. A criação de canais para grupos de condomínio pode ser utilizada para comunicar moradores sobre manutenções programadas, reuniões, alertas de segurança e outros assuntos relacionados à vida comunitária. No geral, o grupo melhora a comunicação interna e mantém os residentes atualizados sobre eventos e atividades no condomínio.

Como seguir um canal no WhatsApp?

Na tela inicial do seu WhatsApp, selecione a opção “Atualizações” no Menu Superior, role a tela até o fim da página e selecione o botão “Encontrar canais”. Após ler a mensagem de confirmação, clique no botão “Aceitar e Continuar”. Use a lupa presente no canto superior direito para pesquisar pelo canal ou criador de sua escolha. Você também pode rolar a lista dos canais que aparecem automaticamente e clicar no botão de “+”, ao lado do canal, para começar a segui-lo. Uma vez que você tenha seguido um canal, ele será exibido na guia “Atualizações”.

Basta tocar no botão "seguir" para acompanhar as novidades de um canal — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Como criar um canal no WhatsApp?

Inicie o WhatsApp no seu telefone e navegue até a aba "Atualizações", role para baixo até a seção "Canais", clique no ícone de adição "+", leia a mensagem de aviso e toque em continuar. Insira o nome do canal, uma breve descrição do que ele irá tratar e escolha uma foto para o perfil. Por fim, selecione o botão “Criar canal”.

Em poucos passos é possível criar um canal no WhatsApp — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Veja mais: canal do WhatsApp: tudo sobre a nova função