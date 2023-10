Cashback Nubank: como ganhar dinheiro de volta no app

O cashback Nubank é um programa de recompensas que permite receber parte do valor investido de volta tanto pelo app do banco quando usando cartões. No aplicativo, disponível para Android e iPhone ( iOS ), o benefício pode ser por aqueles que exploram a aba Shopping, que mostra diversas lojas parceiras do banco. O cartão de crédito Ultravioleta também dá acesso à possibilidade, bastando que o usuário o utilize em compras para receber o retorno. A seguir, entenda mais sobre o programa de Nubank e descubra a melhor forma de economizar nas compras.

Nubank oferece cashback em compras em lojas parceiras — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝Nubank tem conta conjunta? Como abrir? Veja no Fórum do TechTudo

O que é cashback e como funciona?

O cashback é um programa de recompensa que devolve parte do valor de uma compra para o consumidor. Por isso, em tradução literal do inglês, cashback significa "dinheiro de volta". Com a modernidade, empresas como o Nubank começaram a oferecer cashback no uso do cartão de crédito e nas compras em lojas parceiras. Além disso, o dinheiro pode ser usado para adquirir milhas aéreas, fazer investimentos, usar na compra de outros produtos, pagar contas e muito mais.

As porcentagens de retorno quando um cliente adere ao cashback variam. Além disso, diferentemente do que acontece com os descontos, quando o cliente paga o valor do produto reduzido, no cashback é preciso pagar o valor integral para, posteriormente, ter acesso ao dinheiro de volta.

Shopee é um dos apps que geram casback no Nubank — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Como ganhar cashback do Nubank?

Você pode ganhar cashback no app do banco digital, disponível para Android e iPhone (iOS) realizando compras por meio de lojas parceiras ou usando o cartão de crédito na modalidade Ultravioleta. Para cada uma dessas opções, existem regras especiais a serem seguidas que irão garantir o dinheiro de volta. Conheça cada uma delas a seguir:

Cartão ultravioleta

Clientes que usam o cartão Ultravioleta do Nubank, na função crédito, ganham automaticamente cashback de 1% sobre o valor da compra. Este valor passa a render 200% do CDI ao ano e não expira. Com uso liberado para que o cliente gaste como desejar, o cashback do cartão ultravioleta pode ser resgatado para a conta do Nubank, em forma de milhas Smiles, aplicado em investimentos ou ser apenas deixado acumulando.

É importante frisar que o cashback do Nubank Ultravioleta é válido para todas as compras feitas com o cartão na função crédito. Caso o cliente realize uma compra pelo Shopping do Nubank, usando a função crédito do cartão Nubank Ultravioleta, as duas modalidades de cashback (do Shopping e do Ultravioleta) serão aplicadas.

Ultravioleta é o cartão de crédito premium lançado pela Nubank — Foto: Divulgação/ Nubank

Shopping Nubank

O Shopping Nubank é uma área dentro do aplicativo que reúne lojas parceiras, dispostas a oferecer dinheiro de volta por compras realizadas em colaboração com a instituição financeira. Para ganhar cashback no Shopping do Nubank o usuário precisa ter uma conta ativa e ser maior de 18 anos.

Para usar o serviço, basta acessar o app no celular, clicar no ícone de “sacola” no menu inferior, escolher a loja que fará a compra, ler com atenção as instruções na tela para ficar ciente das regras específicas de cashback da loja, clicar na opção “Ativar Cashback e ir para a loja”. Ao fazer isso, você será redirecionado para o site oficial da marca parceira do Nubank. A partir daí, basta escolher os produtos de seu interesse e finalizar a compra diretamente no site da loja, respeitando as condições especificadas por ela e descritas nas regras.

Ao ser liberado o valor de cashback, você poderá usá-lo para vários fins, seja para pagar uma conta, fazer compras ou investir. Lembrando que a porcentagem de retorno pode variar, dependendo da loja parceira. Você pode encontrar a porcentagem de Cashback abaixo do logotipo da marca, no Shopping do Nubank, ou ao clicar sobre o produto.

Seção “Shopping” do Nubank disponibiliza ofertas e cashback em compras de diversas marcas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Onde e quando recebo o cashback Nubank?

Após confirmar o pagamento, o valor de volta será retornado na aba “Meu Cashback” em até 72 horas. Assim, ficará disponível para o resgate num prazo de até 90 dias posteriores ao pagamento pela loja. Para transferir o cashback para a conta do Nubank, você deve ir até a área de cashback e clicar em "Usar cashback", selecionar "Resgatar para a conta", digitar o valor desejado, confirmar e inserir a senha de 4 dígitos.

No caso da transformação em milhas da Smiles você precisa, na área de cashback, clicar em "trocar por milhas", digitar a quantidade de milhas desejada, confirmar e informar a senha de 4 dígitos. Já para fazer um investimento na NuInvest, você deverá acessar a área de cashback e optar por "usar cashback". Depois, selecionar a modalidade "enviar para a NuInvest", digitar o valor desejado e confirmar. Por fim, basta colocar a senha de 4 dígitos.

Com informações de Nubank (1, 2 e 3)

Veja também: Nubank, Inter, Neon e mais: saiba tudo sobre bancos digitais