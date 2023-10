Celular 'à prova d'água': veja os 7 modelos para comprar em 2023

Os celulares com resistência à respingos e água são uma ótima pedida para evitar problemas em casos de acidentes. Com as certificações IP67 e IP68 na ficha técnica, smartphones como o Samsung Galaxy A54 , Motorola Edge 40, iPhone 12 e mais contam com uma proteção para evitar danos quando você deixa o aparelho cair dentro de uma bacia com água doce, por exemplo. Nas linhas a seguir, conheça sete modelos de telefones da Apple , Motorola e Samsung com o isolamento à venda no Brasil, com preços entre R$ 1.499 e R$ 6.569 .

Cabe ressaltar que não existe celular à prova d’água, e sim resistente à líquidos. Além disso, o nível da proteção varia de modelo para modelo e geralmente atende apenas água doce. Portanto, leia o manual antes de usar o smartphone em locais onde o risco de molhá-lo e de submersão é maior.

iPhone submerso na água doce — Foto: Luciana Maline/TechTudo

A Samsung levou a resistência à água e poeira para os seus celulares mais simples. O Galaxy A34, por exemplo, vem com certificação IP67, que mantém o aparelho protegido contra água doce em até 1 metro por 30 minutos, segundo a fabricante. O celular, no entanto, não é recomendado para uso na praia ou piscina.

O smartphone ainda se destaca por ter um visual parecido com o Galaxy S23, com a câmera tripla de 48 megapixels na parte de trás em fila, na vertical. Sua ficha técnica intermediária também comporta um processador octa-core de até 2,6 GHz, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ele ainda vem com bateria de longa duração de 5.000 mAh. Na Amazon, o celular está à venda por R$ 1.499.

Galaxy A34 — Foto: Divulgação/Samsung

2. Galaxy A54 - a partir de R$ 1.949

O Galaxy A54 também conta com certificação IP67. Assim como o Galaxy A34, o smartphone é resistente à água doce com base em condições de teste de laboratório para submersão em até 1 metro por até 30 minutos. O uso na piscina ou na praia também não é recomendado pela fabricante.

Modelo intermediário mais encorpado da Samsung em 2023, o smartphone possui câmera tripla de 50 MP e tela Super AMOLED de 6,4 polegadas com frequência de 120 Hz. A ficha técnica comporta o processador Exynos 1380, a memória RAM de 8 GB e a bateria de 5.000 mAh. O celular da Samsung está à venda na Amazon por R$ 1.949.

Galaxy A54 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

3. Motorola Edge 40 - a partir de R$ 2.999

O Motorola Edge 40 possui certificação IP68. De acordo com a Motorola, com a classificação, o smartphone traz resistência à poeira, sujeira, areia e protege contra água doce a 1,5 metro de profundidade por até 30 minutos. “O dispositivo não foi projetado para funcionar quando estiver submerso”, alertou a fabricante.

Além da proteção, o telefone chama a atenção pela câmera dupla de 50 MP e a ficha técnica avançada, com o processador MediaTek Dimensity 8020, que trabalha com 8 GB de RAM. O modelo ainda conta com tela pOLED de 6,55 polegadas com frequência 144 Hz e bateria de 4.400 mAh com recarga de 68 watts. Quanto ao armazenamento, há duas versões: 128 GB e 256 GB. O Motorola Edge 40 está à venda na Amazon por R$ 2.999.

Magenta, a cor do ano da Pantone, está presente no Motorola Edge 40 — Foto: Divulgação/Motorola

4. iPhone 12 - a partir de R$ 3.799

A Apple passou a oferecer resistência à água e poeira em todos os seus celulares nos últimos anos. Entre eles está o iPhone 12, que foi lançado em 2020 e traz a certificação IP68. Segundo a empresa, o celular tem resistência à água com profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos — bem superior ao que é prometido ao iPhone SE, por exemplo.

iPhone 12 roxo — Foto: Divulgação/Apple

5. iPhone SE - a partir de R$ 4.126

O iPhone SE de 3ª geração está entre os celulares da Apple com resistência à água e poeira. Lançado em 2022, o modelo possui certificação IP67, com profundidade máxima de até 1 metro por 30 minutos. A empresa, entretanto, alerta em seu site: “não tente recarregar um iPhone molhado”, ressaltaram.

Modelo mais acessível, o iPhone SE segue o mesmo visual do iPhone 8, com tela de 4,7 polegadas e botão Home. O smartphone, porém, tem um hardware poderoso, com o Apple A15 Bionic, o mesmo processador do iPhone 13. O modelo também pode ser atualizado para o iOS 17. A Amazon está vendendo o iPhone SE com 64 GB de armazenamento por R$ 4.126.

iPhone SE 2022 — Foto: Divulgação/Apple

6. Galaxy S23 - a partir de R$ 4.649

Um dos celulares mais avançados da Samsung de 2023, o Galaxy S23 é outro modelo com certificação IP68. A fabricante informa que o selo veio a partir de testes laboratoriais para submersão em até 1,5 metro de água doce por até 30 minutos. Mas, assim como ocorre com os modelos mais acessíveis, a companhia não recomenda o uso em praias e piscinas.

O celular se destaca pela ficha técnica avançada com o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, a memória RAM de 8 GB e bateria de 3.900 mAh. O aparelho ainda conta com câmera tripla de até 50 MP. É possível encontrar o Galaxy S23 com 128 GB de armazenamento por R$ 4.649 na Amazon.

Galaxy S23 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Assim como o iPhone 12, o recém-lançado iPhone 15 possui certificação IP68 com resistência a profundidade de até seis metros por até 30 minutos. Seguindo as diretrizes de outras fabricantes, a Apple ressalta que a proteção “não é uma condição permanente” e que “pode diminuir com o tempo”.

Geração mais recente, o iPhone 15 se aproximou da edição Pro ao deixar o notch de lado para adotar a Dynamic Island. O smartphone ainda conta com câmera dupla de 48 megapixels e ficha técnica avançada. Na Amazon, o a unidade do smartphone de 128 GB está à venda por R$ 6.569,10.

iPhone 15 — Foto: Divulgação/Apple

Com informações de Samsung (1, 2 e 3), Apple (1, 2 e 3) e Motorola

