Celular com NFC barato: 9 modelos por até R$ 2.000

Para ter um celular com NFC não é preciso gastar muito. Atualmente, há diversos smartphones de entrada e intermediários no mercado com a tecnologia de pagamento por aproximação e suporte a aplicativos como a Carteira do Google e a Samsung Wallet. Os preços variam entre R$ 963 para o Moto G23 e R$ 1.979 para o Galaxy M54 .

Além do NFC, estes modelos contam com boas câmeras com até 108 megapixels, processador eficiente para tarefas do dia a dia e bateria potente para durar um dia inteiro longe da tomada. A seguir, conheça nove modelos de telefones com a tecnologia de pagamento por aproximação.

O que é NFC no celular? Veja como funciona e para que serve a tecnologia.

📝 Qual o melhor celular para se comprar? Participe da discussão no Fórum TechTudo

1. Moto G23 – a partir de R$ 963

Celular de entrada, o Moto G23 traz o NFC em sua ficha técnica. Desta forma, os usuários podem fazer pagamentos com aproximação por meio da Carteira do Google (Google Wallet) com cartões de crédito e débito elegíveis. A ferramenta também disponibiliza o uso de outras funções.

Moto G23 tem câmera principal de 50 megapixels — Foto: Reprodução/Motorola

Entre os destaques do celular, está a câmera de 50 megapixels, que é acompanhada por outras duas de 5 megapixels (ultrawide) e 2 megapixels (macro). O smartphone também conta com chip MediaTek Helio G85, opções com 4 GB ou 8 GB de RAM e 64 GB ou 128 GB de armazenamento. Na Amazon, o smartphone está à venda por R$ 963 na Amazon e R$ 799 no Girafa.

Todas as ofertas de Moto G23 (128 GB) — Azul × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. android 13 Moto G23 (128 GB) — Azul R$ 943,29 IR À LOJA android 13 Moto G23 (128 GB) — Azul R$ 891 IR À LOJA android 13 Moto G23 (128 GB) — Azul R$ 799 IR À LOJA

O Moto G42 segue a mesma linha do Moto G23. Com NFC na lista de especificações, o smartphone também possui câmera tripla com a principal de 50 megapixels. O aparelho sai da caixa com o processador Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento.

Moto G42 tem processador Snapdragon 680 — Foto: Divulgação/Motorola

Além disso, o smartphone conta com tela OLED de 6,4 polegadas, capaz de entregar cores vivas e contraste mais intenso. Já a bateria é de 5.000 mAh. O celular da Motorola está à venda na Amazon por R$ 1.098.

Gostou do produto? Compre aqui 6,4 polegadas Moto G42 (128 GB) — Azul R$ 1.120,00 IR À LOJA R$ 764 IR À LOJA

Todas as ofertas de Moto G42 (128 GB) — Azul × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 6,4 polegadas Moto G42 (128 GB) — Azul R$ 1.120,00 IR À LOJA 6,4 polegadas Moto G42 (128 GB) — Azul R$ 764 IR À LOJA

Um dos modelos mais acessíveis da Samsung, o Galaxy A24 possui NFC para fazer pagamentos por aproximação tanto pelo Samsung Wallet quanto pela Carteira do Google. Além disso, o telefone possui câmera tripla principal de 50 megapixels alocada em uma fileira na vertical, assim como o Galaxy S23.

Samsung Galaxy A24 tem organização de câmeras similar ao S23 — Foto: Divulgação/ Samsung

A ficha técnica comporta especificações intermediárias de entrada, como o processador octa-core Mediatek Helio G99 de até 2,2 GHz, a memória RAM de 4 GB e o armazenamento de 128 GB. Já a bateria de 5.000 mAh promete até 21 horas de uso de internet via 4G. Na Amazon, o smartphone está disponível por R$ 1.129 na Amazon e R$ 1.089 no Girafa.

Todas as ofertas de Galaxy A24 (128 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 4 GB de RAM Galaxy A24 (128 GB) — Preto R$ 1.129,00 IR À LOJA 4 GB de RAM Galaxy A24 (128 GB) — Preto R$ 1.223 IR À LOJA 4 GB de RAM Galaxy A24 (128 GB) — Preto R$ 1.089 IR À LOJA

O Realme C55 é outro smartphone intermediário com NFC. Sua ficha técnica se destaca pela tela de 6,72 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, que entrega gráficos mais fluidos. O smartphone também tem câmera dupla, com a principal com 64 megapixels.

Realme C55 tem câmera dupla, com sensor principal de 64 MP — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

No interior, o celular vem com o MediaTek Helio G88, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. A bateria de 5.000 mAh suporta recarga rápida de 33 W. O smartphone da Realme pode ser encontrado por R$ 1.137 na Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui tela de 6,72" Realme C55 (128 GB) — Preto R$ 1.018,00 IR À LOJA R$ 1.231 IR À LOJA

Todas as ofertas de Realme C55 (128 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. tela de 6,72" Realme C55 (128 GB) — Preto R$ 1.018,00 IR À LOJA tela de 6,72" Realme C55 (128 GB) — Preto R$ 1.231 IR À LOJA

O Moto G73 é outro celular intermediário da Motorola com NFC. A ficha técnica do celular é liderada pelo processador MediaTek Dimensity 930, além da memória RAM de 8 GB. Na hora da compra, os usuários podem escolher entre os armazenamentos de 128 GB e 256 GB.

Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola

A bateria de 5.000 mAh é outro chamariz. Para fotos, os usuários contam com uma câmera de 50 megapixels e outra de 8 megapixels, desta vez com lente ultrawide. O celular está à venda na Amazon por R$ 1.429.

Gostou do produto? Compre aqui câmera de 50 mp Moto G73 5G (128 GB) — Azul R$ 1.429,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Moto G73 5G (128 GB) — Azul × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. câmera de 50 mp Moto G73 5G (128 GB) — Azul R$ 1.429,00 IR À LOJA

O Galaxy A34 é um modelo acima do Galaxy A24. Também com NFC para pagamentos por aproximação, o smartphone sai da caixa com o processador MediaTek Dimensity 1080 e 6 ou 8 GB de memória RAM. Para guardar fotos, vídeos e demais tipos de arquivos, o telefone tem 128 ou 256 GB de armazenamento.

Galaxy A34 tem processador MediaTek Dimensity 1080 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Todas as ofertas de Galaxy A34 5G (128 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. tela de 6,6" Galaxy A34 5G (128 GB) — Preto R$ 1.592,76 IR À LOJA tela de 6,6" Galaxy A34 5G (128 GB) — Preto R$ 1.399 IR À LOJA tela de 6,6" Galaxy A34 5G (128 GB) — Preto R$ 1.489 IR À LOJA

7. Redmi Note 12 Pro – a partir de R$ 1.800

A Xiaomi também comercializa celulares intermediários com NFC. É o caso do Redmi Note 12 Pro, que sai da caixa com o processador MediaTek Dimensity 1080 na ficha técnica. Na hora da compra, os usuários podem escolher entre modelos com 6 GB, 8 GB ou 12 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento.

Redmi Note 12 Pro 5G tem câmera de 50 megapixels — Foto: Divulgação/ Xiaomi

Para tirar fotos, o celular possui uma câmera tripla com sensor principal de 50 megapixels. Já a tela de 6,67 polegadas possui taxa de atualização de 120 Hz, o que pode agradar os gamers de plantão. É possível comprar o smartphone da marca chinesa por R$ 1.800 na Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui 6 gb de ram Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (128 GB) — Preto R$ 1.614,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (128 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 6 gb de ram Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (128 GB) — Preto R$ 1.614,90 IR À LOJA

Também da Xiaomi, o Poco X5 Pro é mais um smartphone com NFC por menos de R$ 2.000. Seu destaque gira em torno da câmera tripla de 108 megapixels, com lentes ultrawide e macro. A ficha técnica também comporta o processador intermediário Snapdragon 778G 5G.

Poco X5 Pro tira fotos de até 108 megapixels — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Na hora da compra, os usuários podem optar entre modelos com 6 GB ou 8 GB de memória RAM e com 128 GB ou 256 GB de armazenamento. A bateria do celular é de 5.000 mAh. Na Amazon, o celular da Xiaomi está à venda por R$ 1.906.

Gostou do produto? Compre aqui câmera de 108 MP Xiaomi Poco X5 Pro (128 GB) — Preto R$ 1.715,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Poco X5 Pro (128 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. câmera de 108 MP Xiaomi Poco X5 Pro (128 GB) — Preto R$ 1.715,00 IR À LOJA

Com NFC, o Galaxy M54 permite o pagamento de compras pela Carteira do Google e pelo Samsung Wallet. Além disso, o smartphone da marca sul-coreana se destaca pela câmera tripla de 108 megapixels, sendo as secundárias com lentes ultrawide e macro.

Galaxy M54 foi anunciado em março de 2023 — Foto: Divulgação/Samsung

A ficha técnica intermediária é liderada pelo processador Exynos 1380, da própria Samsung, e a memória RAM de 8 GB. O smartphone também conta com armazenamento de 128 GB ou 256 GB. O celular está disponível na Amazon por R$ 1.979.

Gostou do produto? Compre aqui nfc Galaxy M54 (256 GB) — Azul R$ 1.979,10 IR À LOJA R$ 1.954 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy M54 (256 GB) — Azul × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. nfc Galaxy M54 (256 GB) — Azul R$ 1.979,10 IR À LOJA nfc Galaxy M54 (256 GB) — Azul R$ 1.954 IR À LOJA