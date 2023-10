Celular com processador Snapdragon: 5 modelos potentes por até R$ 2.500

O TechTudo preparou uma lista com cinco celulares com processador Snapdragon e bom custo-benefício, para que você possa usufruir de bom desempenho sem gastar muito. Nas linhas a seguir, conheça os detalhes de cada modelo e veja qual é a melhor opção para as suas necessidades.

Poco X5 Pro é celular da Xiaomi com processador Snapdragon — Foto: Fernando Braga/TechTudo

O Moto G42 é um os celular com processador Snapdragon mais acessível desta lista, com preço de a partir de R$ 1.079. Lançado em junho de 2022, o smartphone vem equipado com o chipset octa-core Snapdragon 680, que pode atingir velocidade máxima de 2,4 GHz — número mais alto se comparado à média dos celulares intermediários. Ele trabalha com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido para até 1 TB via cartão de memória.

Entre os destaques do Moto G42 está a tela OLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD+ (2.400 x 1080 pixels). A taxa de atualização, porém, deixa a desejar: são apenas 60 Hz. O conjunto triplo de câmeras tem sensor principal de 50 MP e deve agradar os que gostam de tirar boas fotos. A ficha técnica inclui ainda uma bateria duradoura de 5.000 mAh, com suporte a carregamento rápido. Não há suporte para as redes 5G.

Além do azul escuro, o Moto G42 também está disponível num tom rosê — Foto: Divulgação/Motorola

O Moto G53 também é uma boa pedida quando o assunto é celular que combina bom desempenho para o dia a dia e preço baixo. Lançado em fevereiro deste ano, ele vem com processador Snapdragon 480+, que tem oito núcleos e pode chegar à velocidade de 1,9 GHz. Diferente do Snapdragon 680, que equipa o modelo anterior desta lista e foi construído sob o processo de 6 nanômetros (nm), o 480+ possui fabricação de 8 nm, ou seja, tem desempenho menor e tende a consumir mais energia. O chipset trabalha com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Entre os principais destaques do celular está a tela de 6,5 polegadas com resolução HD+ (720 x 1.600 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz, que garante ótima fluidez na exibição de imagens e vídeos. O sistema duplo de câmeras de até 50 MP também pode ser um atrativo, já que garante fotos e vídeos de boa qualidade para um smartphone intermediário. A bateria é de longa duração, com 5.000 mAh e suporte para carregamento rápido, e o celular roda Android 13. O Moto G53 é compatível com 5G e pode ser adquirido por R$ 1.149 na Amazon.

Detalhes da tela e design do Moto G53 — Foto: Reprodução/Motorola

Poco X5 Pro - a partir de R$ 1.734

O Poco X5 Pro é um smartphone intermediário potente, equipado com processador Snapdragon 778G. O celular foi lançado em fevereiro deste ano e pode ser encontrado em duas versões: com 6 GB de RAM e 128 GB memória interna, com preço a partir de R$ 1.734, e com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, que sai por a partir de R$ 1.919. Com fabricação de 6 nm, o chipset do celular tem oito núcleos e pode atingir até 2,4 GHz de velocidade.

Os fatores que chamam a atenção no Poco X5 Pro são a tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz, e a bateria de longa duração, com 5.000 mAh. O componente tem suporte para carregamento rápido e deve durar o dia inteiro com apenas uma recarga. Além disso, um diferencial do celular em relação a outros concorrentes intermediários é o conjunto de câmeras. São três lentes traseiras, com resolução máxima de 108 MP no sensor principal, e uma lente frontal de 16 MP. O Poco X5 Pro tem suporte à Internet 5G.

Poco X5 Pro traz processador Snapdragon 778G (Qualcomm) com velocidade de até 2,4 GHz — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Motorola Edge 30 Neo - a partir de R$ 1.908

Lançado em junho de 2022, o Motorola Edge 30 Neo chega com processador Snapdragon 695. Construído sob o processo de fabricação de 6 nm, o chipset é composto por oito núcleos de processamento com velocidade máxima de 2,2 GHz. Além disso, o celular conta ainda com 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória interna para trabalhar com o processador. As especificações devem garantir boa usabilidade para um celular intermediário, com menos travamentos durante a execução de tarefas que demandem mais do chipset.

Um dos principais destaques do Edge 30 Neo é a tela pOLED com resolução Full HD+ (2.400 x 1080 pixels) e frequência de 120 Hz. Outro ponto interessante é o sistema duplo de câmeras, cujo sensor principal tem 64 MP e estabilização óptica de imagem, e a presença da câmera frontal de 32 MP. O conjunto conta ainda com suporte para gravação de vídeos em 4K e 30 fps.

Motorola Edge 30 Neo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A bateria, se comparada à dos demais celulares, pode ser um fator desfavorável, já que o modelo possui capacidade máxima um pouco mais baixa, de 4.020 mAh. Ainda assim, a Motorola promete que o aparelho consegue passar um dia inteiro com apenas uma recarga, que pode ser feita em até 68 W. O Motorola Edge 30 Neo tem suporte para 5G e pode ser adquirido por a partir de R$ 1.908 na Amazon.

O Poco F5, da Xiaomi, é o último e mais potente item dessa lista. O smartphone vem com processador Snapdragon 7+ Gen 2, fabricado em 4 nm e com velocidade máxima de 2,2 GHz. O chipset torna o celular mais rápido, potente e energeticamente eficiente do que os modelos acima listados. Rodar jogos exigentes ou aplicativos mais pesados não deve ser um problema para o smartphone da gigante chinesa, o qual vem com 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna. Há ainda uma versão com mesma capacidade interna, mas com 12 GB de RAM.

Lançado em maio de 2023 no Brasil, o Poco F5 traz tela AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução Full HD + (1.080 x 2.400 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz. A bateria também merece destaque, já que possui capacidade máxima de 5.000 mAh e tem suporte a carregamento rápido. Vale mencionar ainda o sistema triplo de câmeras traseiras, cuja lente principal tem 64 MP. O sensor frontal, por sua vez, é de 8 MP. Com o conjunto, é possível fazer gravações em 4K e 30 fps. Com Internet 5G, o Poco F5 pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 2.439.

Poco F5 é celular potente da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi

Com informações de GSM Arena.