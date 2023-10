Celular Samsung 256 GB: 9 smartphones com muito armazenamento

Celulares Samsung com 256 GB estão disponíveis no mercado em variados modelos. Há alguns mais simples, como o Galaxy A34 , vendido por R$ 1.999, e outros mais potentes pertencentes à linha premium, como o Galaxy S23 Ultra , visto pelo preço de R$ 6.399.

Por mais que existam modelos da própria marca com 128 GB, dispositivos com pelo menos 256 GB são ideais para quem não quiser se preocupar muito com armazenamento, com a possibilidade de guardar uma ótima quantidade de fotos, vídeos e, claro, aplicativos. Nas linhas a seguir, você confere uma lista preparada pelo TechTudo com os nove melhores smartphones da Samsung com 256 GB para comprar em 2023.

Galaxy S23 Ultra conta com processador Snapdragon 8 Gen 2 numa versão especial — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Lançado em março de 2023, o Galaxy M54 é um modelo da Samsung com memória de 256 GB de capacidade de dados, além de 8 GB de RAM. Um dos destaques naturais do aparelho vai para a tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz. Outro ponto que chama atenção no aparelho é o sistema quádruplo de câmeras, com três sensores na parte traseira de 108 MP (principal), 8 MP (ultrawide) e 2 MP (macro), além da lente frontal que deve proporcionar boas selfies com os 32 MP de resolução.

Galaxy M54 foi anunciado em março de 2023 — Foto: Divulgação/Samsung

O dispositivo conta com uma bateria de 6.000 mAh, que, de acordo com a fabricante, é capaz de reproduzir até 23 horas ininterruptas de vídeo em alta resolução. O aparelho também oferece opção para carregamento rápido de 25 W. Quanto ao sistema operacional, o celular chega equipado com Android 13, mas possui suporte, de acordo com a Samsung, para quatro atualizações. O modelo é ideal para quem precisa de um celular potente, que aguenta executar diversas tarefas durante o dia inteiro sem deixar o usuário na mão por falta de bateria ou espaço para armazenar novos dados. No momento, o Galaxy M54 pode ser encontrado por R$ 1.869 na Americanas.

O Galaxy A34 chegou ao mercado em 2023 como mais uma opção da Samsung para modelos intermediários, com foco em um público que deseja um celular que dê conta das tarefas rotineiras, mas que não pode gastar muito. Com 256 GB de memória, a ficha técnica também conta com ótima capacidade de bateria, com 5.000 mAh, que deve ser suficiente para conseguir passar um dia inteiro com apenas uma recarga. Outro destaque vai para a tela com tecnologia AMOLED de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz, que deve garantir maior fluidez na reprodução de gráficos de jogos.

Galaxy A34 tem câmera tripla — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O sistema triplo de câmeras também chama atenção, com sensores traseiros de 48 MP, 8 MP e 5 MP, além da lente frontal, de 13 MP. O aparelho também vem equipado com Android 13 e suporte para até quatro anos de atualizações, podendo chegar até o Android 17. No quesito memória, além da versão com 256 GB, a Samsung disponibilizou mais uma opção com 128 GB. De RAM, o aparelho também conta com duas opções de 6 GB ou 8 GB. A versão mais potente do Galaxy A34, com 256 GB, pode ser encontrada a partir de R$ 1.793 na Americanas.

Deixando os modelos intermediários de lado, a lista chega ao Galaxy S22, lançado em fevereiro de 2022, como um dos smartphones premium da linha S da Samsung. Com 256 GB de armazenamento e conjunto triplo de câmeras que chega até 50 MP. O dispositivo também conta com bateria de 3.700 mAh como destaque, com suporte para carregamento rápido em conector de 25 W. A tela possui 6,1 polegadas com tecnologia AMOLED dinâmico 2X, resolução Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz.

Samsung Galaxy S22 será compatível com Android 14 — Foto: Divulgação/Samsung

O aparelho sai de fábrica equipado com Android 12, mas, por possuir quatro anos de atualização, em breve será possível instalar o Android 14, versão mais nova do sistema operacional lançada em outubro deste ano. A Samsung disponibilizou o smartphone em dois modelos de memória, com 128 GB ou 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. Isto unido ao processador Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm, deve proporcionar uma boa usabilidade até mesmo na execução de tarefas mais pesadas, como na reprodução de jogos. Atualmente, o Galaxy S22 pode ser encontrado a partir de R$ 2.999 na Americanas.

O Galaxy A54 foi lançado em março de 2023 no mercado brasileiro como um dos principais intermediários da Samsung com 256 GB, ideal para quem busca um smartphone capaz de suprir as necessidades rotineiras e executar tarefas de alta performance, como gráficos de jogos. O aparelho chama atenção pelo visual e fluidez do display com 6,4 polegadas de tamanho, resolução Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels) e tecnologia Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. O poderoso sistema de câmeras também é mais um atrativo, com três na parte traseira 50 MP, 12 MP e 5 MP, além do sensor frontal de 32 MP. O celular também chega de fábrica com o Android 13 como sistema operacional e possibilidade de atualização por quatro anos.

Galaxy A54 é um intermediário da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A ficha técnica conta ainda com uma bateria que não deve deixar a desejar: são 5.000 mAh, que, segundo a fabricante, conseguem manter o usuário conectado por mais de dois dias. Quanto ao carregamento, é possível efetuá-lo de maneira rápida em um conector de 25 W de potência. Sobre o armazenamento, a Samsung disponibiliza o smartphone em duas versões, de 128 GB ou 256 GB, além da disponibilidade em 6 GB ou 8 GB de memória RAM. No modelo mais robusto, o Galaxy A54 pode ser adquirido na Americanas por preços a partir de R$ 2.349.

Dando continuidade à lista, agora é o momento de falar sobre o Galaxy S23. Lançado em fevereiro de 2023 para compor as principais opções de celulares topo de linha da Samsung, ele deve capaz de atender as mais diversas necessidades dos mais variados públicos. Com uma tela poderosa de 6,1 polegadas e resolução Full HD+ (2.340 x 1.080 pixels) com tecnologia AMOLED dinâmico 2X, a usabilidade do aparelho promete ser melhorada com a taxa de atualização de 120 Hz. O Galaxy S23 pode ser encontrado em três versões de armazenamento interno, com 128 GB, 256 GB ou 512 GB e 8 GB de RAM.

Samsung Galaxy S23 tem opção com 256 GB — Foto: Divulgação/Samsung

Além disso, outro forte atrativo é o sistema triplo de câmeras, que chega a 50 MP. A bateria é de 3.900 mAh, que deve proporcionar um dia inteiro de uso sem precisar repor. O principal avanço do dispositivo em relação aos aparelhos da geração Galaxy S22 está no processador. O Galaxy S23 é equipado com o Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm, modelo mais potente que deve garantir melhor usabilidade. Além disso, o celular chega ao mercado equipado com o Android 13 e com suporte, de acordo com a política de atualizações da Samsung, para novas versões do sistema por pelo menos mais três anos. Atualmente, pode ser adquirido a partir de R$ 4.799 na Americanas.

Com lançamento em fevereiro de 2023, o Galaxy S23 Plus é uma das versões aprimoradas do Galaxy S23 com algumas melhorias notórias. A primeira está na tela, que foi de 6,1 para 6,6 polegadas, resolução Full HD+ (2.340 x 1.080 pixels) com tecnologia AMOLED dinâmico 2X e taxa de atualização de 120 Hz. O celular chega ao mercado com processamento do chipset Snapdragon 8 Gen 2 e em duas versões, com 256 GB ou 512 GB de armazenamento de dados e 8 GB de memória RAM.

Galaxy S23 Plus é visto por R$ 5.179 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A bateria também é chamativa, com 4.700 mAh, além do sistema quádruplo de câmeras: três traseiras de 50 MP, 10 MP e 12 MP, e o sensor frontal para selfies, de 12 MP. O aparelho chega de fábrica equipado com Android 13 e compatibilidade para pelo menos três anos de atualizações de sistema, sendo possível instalar o Android 14 em breve, versão mais moderna disponível no momento. No momento, o Galaxy S23 Plus pode ser comprado na Americanas por preços a partir de R$ 5.179.

7. Galaxy S22 Ultra - a partir de R$ 5.749

Por mais que tenha sido lançado em fevereiro de 2022, o Galaxy S22 Ultra segue sendo um dos principais celulares topos de linha do mercado. O aparelho é a versão mais potente do Galaxy S22, com especificações mais avançadas e potentes. A primeira delas está na tela de 6,8 polegadas com resolução Quad HD+ de 3.088 x 1.440 pixels. Ainda que o celular chegue equipado com o Snapdragon 8 Gen 1, mesmo processador do Galaxy S22, a memória RAM disponibilizada em dois modelos pela Samsung, de 8 GB ou 12 GB faz com que o aparelho seja capaz de executar quase qualquer tipo de tarefa em alta performance, desde reprodução e gravação de vídeos até jogos pesados.

Galaxy S22 Ultra é um celular premium da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O painel possui tecnologia AMOLED dinâmico 2X e taxa de atualização 120 Hz, o que deve permitir uma usabilidade mais limpa e fluida. Outro ponto de grande destaque vai para o sistema de cinco câmeras: quatro traseiras, de 108 MP, 10 MP, 12 MP e 10 MP, além da lente frontal de 40 MP. Assim como a linha anterior, o smartphone vem equipado com Android 12 com suporte para pelo menos três atualizações de sistema. A bateria é mais um destaque, com 5.000 mAh, que, de acordo com a fabricante, é capaz de aguentar um dia inteiro de uso. Por se tratar de um aparelho da linha premium, o Galaxy S22 Ultra naturalmente é mais caro e pode ser comprado por valores a partir de R$ 5.749 no varejo online.

8. Galaxy S23 Ultra - a partir de R$ 6.959

O Galaxy S23 Ultra estreou em fevereiro de 2023 e é uma das principais opções de aparelhos premium do mercado. O destaque inicial vai, claro, para o processamento, que, assim como nos outros dispositivos da geração S23, é com o chipset de oito núcleos Snapdragon 8 Gen 2. No entanto, a Samsung disponibilizou o Galaxy S23 Ultra em mais versões de armazenamento, com 256 GB, 512 GB ou 1 TB e memória RAM de 8 ou 12 GB. A tela é de 6,8 polegadas com tecnologia AMOLED dinâmico 2X e taxa de atualização 120 Hz. Mas o diferencial do painel está na resolução Quad HD+ (3.088 x 1.440 pixels), que deve permitir uma melhor visibilidade em todos os momentos.

Galaxy S23 Ultra é o topo de linha atual da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Outro ponto marcante é o sistema de câmeras, com cinco sensores que alcançam 108 MP, além da bateria de 5.000 mAh, que, segundo a fabricante, é capaz de proporcionar cerca de 25 horas ininterruptas de navegação pela internet e até 26 horas de reprodução de vídeos. O celular foi lançado com o Android 13 instalado, mas já há a possibilidade de atualização para o Android 14, já que o smartphone possui pelo menos três anos de suporte para novas versões do sistema operacional. É possível encontrá-lo na Americanas por preços a partir de R$ 6.959.

9. Galaxy S22 Plus - a partir de R$ 6.399

O Galaxy S22 Plus, lançado em fevereiro de 2022, também é uma das versões mais robustas do Galaxy S22 e apresenta algumas melhorias. Menos potente que o Galaxy S22 Ultra, o aparelho conta como um dos principais atrativos a tela de 6,6 polegadas com tecnologia AMOLED dinâmico 2X, resolução Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz. Quanto à memória, a Samsung também disponibiliza o dispositivo em duas versões, com 128 GB ou 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM.

Galaxy S22 Plus vem com Android 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A bateria é um dos avanços em relação ao modelo mais básico, já que possui 4.500 mAh, que também deve ser capaz de garantir pelo menos um dia inteiro de uso moderado. O sistema de câmeras é mais uma evolução, com três sensores traseiros de 50 MP, 10 MP e 12 MP, além da lente para selfies de 10 MP. Assim como os demais aparelhos da geração, o Galaxy S22 Plus chega de fábrica equipado com Android 12 e suporte para pelo menos três atualizações de sistema. Atualmente, é possível encontrá-lo por preços a partir de R$ 6.399 no varejo online.

Com informações de Samsung e GSM Arena

