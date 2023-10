Celular Xiaomi 5G: 7 opções para acessar a Internet de quinta geração

Celulares Xiaomi 5G são uma boa escolha para quem está em busca de aparelhos compatíveis com a rede, mas não está disposto a gastar muito. A gigante chinesa traz desde opções como o Redmi Note 12, que pode ser encontrado por a partir de R$ 1.250 no e-commerce, até o POCO F5 Pro, modelo mais robusto que sai por cerca de R$ 3.315 . Vale lembrar, entretanto, que a fabricante não oferece suporte para produtos adquiridos fora da loja oficial. Nesta lista, o TechTudo reuniu sete opções de celulares Xiaomi 5G . Detalhamos as especificações de cada modelo, para que você possa encontrar o celular ideal para suas necessidades. Confira a seguir.

Bateria dos telefones Xiaomi traz no mínimo 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Redmi Note 12 5G é um smartphone acessível da Xiaomi com boas especificações. Ele é equipado com processador octa-core Snapdragon 4 Gen 1, que trabalha com até 8 GB de memória RAM e duas opções de armazenamento interno (128 GB ou 256 GB). A tela tem 6,67 polegadas e tecnologia AMOLED, com taxa de atualização de 120 Hz.

Redmi Note 12 — Foto: Divulgação/Xiaomi

O conjunto fotográfico apresenta uma lente tripla com uma câmera principal de 48 MP, uma ultrawide de 8 MP e uma macro de 2 MP. O smartphone também conta com uma câmera frontal de 13 MP. Quanto à bateria, o aparelho traz capacidade de 5.000 mAh, com carregamento rápido de 33 W. Ele tem NFC, para pagamentos por aproximação, e Bluetooth 5.1, além de Internet 5G. Seu sistema operacional é o Android 12 sob a MIUI 13 (interface própria da Xiaomi). O celular está disponível por a partir de R$ 1.250 no site da Amazon, e por R$ 2.499,99 no site da Xiaomi.

Redmi Note 12 Pro - a partir de R$ 1.605

Disponível nas cores preto, branco e azul, o Redmi Note 12 Pro 5G traz processador Dimensity 1080, da MediaTek, 6 ou 8 GB de memória RAM e duas opções de armazenamento interno — 128 GB ou 256 GB. O modelo tem tela AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução Full HD+ (2.400 x 1080 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz. O suporte à tecnologia Dolby Vision proporciona imagens mais realistas e faz com que o usuário tenha uma experiência mais imersiva.

Redmi Note 12 Pro 5G — Foto: Divulgação/ Xiaomi

O smartphone também tem um sistema de câmera tripla na parte traseira. São elas: principal de 50 MP, ultrawide de 8 MP e macro de 2 MP. Na frente do celular, a câmera de 16 MP rende boas selfies e vídeos. O Redmi Note 12 Pro ainda tem uma bateria de 5.000 mAh, com suporte para carregamento rápido de 67 W, NFC para pagamentos por aproximação e Internet 5G. Seu sistema é o Android 12, e o celular está disponível por a partir de R$ 1.605 no site da Amazon. Você também pode encontrá-lo por R$ 3.403,99 no site da Xiaomi.

O POCO X5 PRO é um celular que oferece uma boa tela, junto a um sistema de câmeras de qualidade e uma bateria duradoura. O smartphone tem tela AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels) e 120 Hz de frequência — especificações que entregam nitidez, cores vivas e transição de imagens fluidas. O modelo da Xiaomi vem com processador Snapdragon 778G 5G, que garante um desempenho rápido no dia a dia. O chip trabalha com 6 GB ou 8 GB de RAM, e 128 GB ou 256 GB de armazenamento.

Câmera ultra wide do Poco X5 Pro faz registros de 8 megapixels — Foto: Fernando Braga/TechTudo

O X5 PRO possui um conjunto de câmeras triplas na parte traseira, sendo a principal de 108 MP, a ultrawide de 8 MP e a macro de 2 MP. O smartphone também tem uma câmera frontal de 16 MP, para selfies e videochamadas. O modelo saiu de fábrica com o Android 12, mas já pode ser atualizado para o Android 13. A bateria é de longa duração, com 5.000 mAh e suporte a carregamento rápido de 67 W. O POCO X5 PRO está disponível em três cores: amarelo, azul e preto. É possível adquiri-lo por a partir de R$ 1.899 no site da Amazon, e por R$ 3.219,99 no site da Xiaomi.

O Xiaomi 12 Lite 5G é um smartphone recomendado para quem busca desempenho e estilo. Ele tem tela AMOLED de 6,55 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz e resolução Full HD (2.400 x 1.080 pixels). Além disso, o smartphone conta com processador Snapdragon 778G, que garante bom desempenho em qualquer tarefa. Ele também vem equipado com sistema operacional Android 12 (sob a interface MIUI 13, da Xiaomi), RAM de 8 GB e memória interna de 128 ou 256 GB.

Xiaomi 12 Lite 5G tem perfil fino, tela Full HD e câmera tripla — Foto: Divulgação/Xiaomi

O 12 Lite 5G também se destaca pelo sistema de câmeras de alta qualidade. Ele abriga uma câmera principal de 108 MP, uma ultrawide de 8 MP e uma macro de 2 MP, além de uma câmera frontal de 32 MP. Sua bateria é de 4.300 mAh. O aparelho está disponível em três opções de cores: verde, rosa e preto. Você pode adquiri-lo por a partir de R$ 2.106 no site da Amazon, ou por R$ 4.323,99 no site da Xiaomi.

Poco X4 GT - a partir de R$ 2.539

O Poco X4 GT é uma opção interessante para jogos, graças ao seu processador potente e à tela de alta frequência. Ele é equipado com o chipset MediaTek Dimensity 8100, que trabalha com 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno. A tela tem 6,6 polegadas, resolução Full HD+ (1.080 x 2.460 pixels) e taxa de atualização de 144 Hz.

Poco X4 GT — Foto: Divulgação/Xiaomi

Suas três câmeras traseiras captam fotos e vídeos em alta resolução, com uma câmera principal de 64 MP, uma ultrawide de 8 MP e uma lente macro de 2 MP. A câmera frontal, por sua vez, tem 16 MP. O aparelho roda Android 12 e tem bateria de 5.080 mAh com carregamento rápido de 67 W. Além disso, inclui NFC, para pagamentos por aproximação, Bluetooth 5.3 e Internet 5G. O celular está disponível na Amazon por R$ 2.539.

Xiaomi 13 Lite - a partir de R$ 2.599

O Xiaomi 13 Lite é um smartphone potente equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno. A tela AMOLED de 6,55 polegadas tem resolução Full HD+ (1.800 x 2.400 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz. O display, portanto, oferece imagens nítidas e com transição fluida.

Xiaomi 13 Lite 5G é revestido por vidro na frente e atrás, com proteção Corning Gorilla Glass 5 — Foto: Reprodução/Xiaomi

O arranjo de câmeras do Xiaomi 13 Lite inclui uma câmera principal de 50 MP, uma câmera ultrawide de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. Um diferencial deste modelo é que ele é equipado com duas câmeras frontais: uma de 32 MP (principal), e outra de 8 MP (profundidade). A capacidade da bateria do celular é de 4.500 mAh, com carregamento rápido de 67 W. O aparelho roda Android 12, sob a interface MIUI 14. Ele pode ser encontrado nas cores azul, preto e rosa e está disponível por a partir de R$ 2.599 no site da Amazon, ou por R$ 4.599,99 no site da Xiaomi.

POCO F5 Pro - a partir de R$ 3.315

O POCO F5 Pro é um smartphone interessante para quem busca desempenho. Com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm, o celular é capaz de executar qualquer tarefa, incluindo as mais exigentes. A tela AMOLED de 6,67 polegadas tem resolução de 1.440 x 3.200 pixels e uma taxa de atualização de 120 Hz. Graças a essas especificações e às tecnologias Dolby Vision e HDR10 Plus, o POCO F5 Pro oferece imagens vivas e com excelente contraste – ideais para jogos, streaming de vídeo e navegação na web.

Xiaomi Poco F5 Pro — Foto: Divulgação/Xiaomi

O sistema de câmeras do POCO F5 Pro também é notável. A câmera principal de 64 MP captura imagens nítidas e detalhadas, enquanto a câmera ultrawide de 8 MP e a câmera macro de 2 MP são ótimas para capturar fotos de grupos ou de detalhes, respectivamente. A bateria de 5.160 mAh do POCO F5 Pro garante longa duração, mesmo com uso intenso. O smartphone também tem suporte para carregamento rápido de 120 W. O sistema operacional é o Android 13, sob interface MIUI 14. O F5 Pro está disponível nas cores preto e branco e pode ser encontrado na Amazon por R$ 3.315.

Com informações de GSArena, Xiaomi (1 e 2).

