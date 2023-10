ChatGPT para se preparar para entrevistas de emprego? Veja 7 dicas

Para isso, basta fornecer à ferramenta todas as principais informações sobre a empresa, a vaga, o cargo e também sobre o entrevistador. Isso irá garantir que o ChatGPT seja capaz de criar respostas personalizadas com a realidade do profissional e com o que pode ser esperado da entrevista. Depois, o usuário pode adaptar as respostas de acordo com as suas experiências para gerar resultados mais originais ainda. Além disso, é importante checar todos os dados obtidos em uma fonte confiável, visto que o chatbot pode cometer erros. A seguir, confira sete formas de se preparar para uma entrevista de emprego com o ChatGPT.

Inteligência artificial da OpenAI pode realizar uma entrevista de emprego com você; saiba como — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 ChatGPT is at capacity right now: o que isso significa? Veja no Fórum do TechTudo

1. Pesquise sobre a empresa e o cargo

Algumas das principais informações que todo candidato em um processo seletivo precisa saber são referentes à história da empresa e a posição para qual se inscreveu. É muito importante conhecer o que a companhia faz, os seus valores, as principais novidades pelas quais vem passando e qualquer outra informação relevante para mostrar que há um verdadeiro interesse na vaga. Também é fundamental saber em detalhes o escopo da vaga anunciada, para entender se o seu perfil é realmente compatível com a função.

Para facilitar a pesquisa, o ChatGPT pode auxiliar na obtenção de informações. Para isso, basta utilizar um comando textual bem detalhado sobre os tipos de conhecimento que deseja obter. Na plataforma, teste um prompt como este: “Vou fazer uma entrevista de emprego para o cargo <insira cargo> na empresa <insira nome da empresa>. Descreva os valores dessa empresa, assim como notícias e novidades que eu preciso conhecer.” Vale destacar que, neste caso, é muito importante que todas as informações sejam checadas no site oficial da empresa ou no Google para garantir que os dados sejam verdadeiros e atualizados.

O ChatGPT é capaz de compilar e organizar informações importantes sobre a empresa — Foto: Reprodução/Millena Borges

2. Gere perguntas comuns em entrevistas de emprego

O chatbot da OpenAI também pode ser muito útil para prever o que será perguntado durante a entrevista de emprego. Por isso, fazer uma “pré-entrevista” é ideal para não chegar sem ideias de respostas para as questões mais comuns, além de ajudar a perder o nervosismo e a ansiedade. No ChatGPT, é possível gerar algumas perguntas relevantes de acordo com o cargo e a área de atuação do candidato. Basta escrever um comando bem completo para a plataforma, com detalhes como currículo e a descrição da vaga. Também podem ser úteis para a ferramenta informações sobre o entrevistador — se é do RH ou o líder direto da área — e da empresa.

Envie um prompt como este para gerar perguntas relevantes que vão te ajudar a se preparar para a sua entrevista de emprego: “Me inscrevi para uma vaga de emprego na empresa <nome da empresa> como <nome da função>. Tenho experiências com <detalhe suas principais experiências>. Esta é a descrição da vaga <copie e cole a descrição da vaga>. Gere uma lista de perguntas mais comuns para este cargo”.

Descubra as perguntas de emprego mais frequentes na sua área com o ChatGPT — Foto: Reprodução/Millena Borges

3. Rascunhe respostas para perguntas comuns em entrevistas de emprego

Além de gerar perguntas específicas para a sua vaga, o ChatGPT também pode te auxiliar a responder às questões mais comuns, presentes em quase todas as entrevistas de emprego. Embora essas respostas devam ser pessoais, a IA pode te auxiliar na construção delas, garantindo que você não esqueça nenhuma informação relevante e organize tudo de forma concisa e clara. Para isso, selecione uma pergunta para a qual deseja se preparar e seja bem descritivo, como no prompt abaixo.

“Em uma entrevista de emprego, serei perguntado <insira a pergunta>. Escreva uma resposta organizada de forma a apresentar as ações tomadas e quais foram os resultados. Este é o meu currículo <cole o currículo na íntegra>”.

O ChatGPT pode te ajudar a preparar respostas para as perguntas mais comuns feitas em entrevistas de emprego — Foto: Reprodução/Millena Borges

4. Simule uma entrevista de emprego

Além de te ajudar a se preparar por conta própria, o ChatGPT também pode simular uma entrevista de emprego com você. Basta informar, no comando textual, todas as informações que o entrevistador tem sobre você e sua profissão, assim como nome da empresa e a descrição da vaga. Teste o seguinte comando:

“Meu nome é <insira nome>, sou <insira profissão> e me inscrevi para a vaga de <insira nome do cargo> na empresa < insira nome da empresa>. Esta é uma descrição da vaga <insira descrição> e este é meu currículo <insira currículo>. Seja o meu entrevistador e faça perguntas, uma de cada vez”.

Para que a entrevista funcione, será preciso realizar as respostas no próprio chat, assim, a ferramenta saberá quando enviar a próxima pergunta.

Simule uma entrevista de emprego no ChatGPT para testar suas respostas e se preparar — Foto: Reprodução/Millena Borges

5. Peça feedback

Outra forma de se preparar para uma entrevista de emprego com o ChatGPT é pedir para a inteligência artificial oferecer uma análise sobre o seu desempenho na entrevista simulada. Com essa opção, é possível entender os seus principais erros e acertos durante as respostas e obter ideias de como melhorar. Logo após a pré-entrevista, use o comando: “Me dê um feedback para as minhas respostas. Explique como posso melhorá-las”.

Pergunte à ferramenta quais erros e acertos você cometeu durante a entrevista para melhorar suas respostas — Foto: Reprodução/Millena Borges

6. Peça conselhos

Se a sua preocupação está relacionada a como se comportar em uma entrevista, o ChatGPT pode oferecer conselhos valiosos sobre o que vestir, como evitar o nervosismo, o que fazer e o que não fazer nesse momento. Reúna suas principais dúvidas e pergunte na ferramenta com o seguinte comando: “Farei uma entrevista para o cargo de <insira nome do cargo> na empresa <insira nome da empresa>. Quais informações eu preciso saber para impressionar o entrevistador?”.

Aprenda tudo sobre a empresa e o cargo para impressionar durante a entrevista — Foto: Reprodução/Millena Borges

7. Escreva um bom e-mail após a entrevista

Enviar um e-mail para o entrevistador após a entrevista pode ser uma boa forma de demonstrar interesse na vaga. Há também outras situações em que isso pode ser necessário, como para pedir feedback ou até mesmo informar que deseja desistir do processo seletivo. Seja qual for a motivação do contato, o ChatGPT pode auxiliar a criar um e-mail bem estruturado e formal. Teste um comando de texto neste estilo: “Vou enviar um e-mail para <insira nome da pessoa que realizou a entrevista>, responsável por ter realizado minha entrevista de emprego na empresa <insira nome da empresa> para o cargo de <insira o nome do cargo>. Gostaria de pedir que ela enviasse um feedback sobre a vaga. Escreva o e-mail para mim”.

Caso precise entrar em contato com a empresa, peça para o ChatGPT escrever o e-mail para você — Foto: Reprodução/Millena Borges

Com informações de Career Higher

Veja também: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI