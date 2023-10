Climatizador Cadence: 4 modelos por preços a partir de R$ 399

Os climatizadores podem ser uma boa pedida para consumidores que desejam se refrescar no calor sem gastar muito. Os produtos são indicados para quem busca alternativas ao ar-condicionado e ainda costumam gastar menos energia. A Cadence, empresa de eletrodomésticos, é uma das fabricantes que disponibiliza o produto no mercado por preços que partem de R$ 399 , como é o caso do Cadence Duo Tank CLI306, que conta com potência de 65 W e reservatório de 5,7 litros. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o Cadence CLI511 apresenta sistema de filtro colmeia e estrutura lavável por valores que partem de R$ 649. Outra opção é o Cadence CLI545, que é indicado para quem deseja climatizar ambientes maiores por cerca de R$ 1.299. Veja a seguir quatro climatizadores da Cadence para comprar no Brasil.

Climatizadores de ar podem ser opção para substituir o ar-condicionado — Foto: Divulgação/Unsplash (Raychan)

1. Cadence Duo Tank CLI306 - a partir de R$ 399

A opção mais em conta entre os itens listados é o modelo CLI306. Disponível por cerca de R$ 399 no varejo online, o modelo traz reservatório de 5,7 L e potência de 65 W. As especificações indicam que o item pode ter um desempenho satisfatório em cômodos menores. Compacto, o climatizador traz medidas de 230 x 550 x 290 mm, além de rodinhas que otimizam seu transporte pela casa. Ele ainda apresenta filtro antipoeira para garantir ar puro e limpo, aletas com fechamento total para facilitar a limpeza e sistema que utiliza a evaporação da água para refrescar naturalmente o ambiente. O produto acompanha quatro recipientes térmicos, de gel, que podem ser distribuídos entre os dois reservatórios.

A avaliação do climatizador entre consumidores resulta em 4 de 5 estrelas na Amazon. Entre os comentários, é possível encontrar relatos satisfeitos com o produto em ambientes menores e com temperatura por volta de 28 ºC. No entanto, há algumas pontuações negativas sobre seu desempenho em temperaturas maiores, além de relatos insatisfeitos quanto ao acabamento.

Prós: custo-benefício e funcionamento silencioso

custo-benefício e funcionamento silencioso Contras: acabamento pode ser considerado frágil

2. Cadence Brezze CLI06 - a partir de R$ 566

Outra opção oferecida pela Cadence é o Brezze CLI06, que pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 566. Com sistema de resfriamento por meio de filtro colméia, o produto climatiza ambientes sem deixar o ar ressecado. Dessa vez, as especificações mencionam potência de 75 W e reservatório de 5,3 L para acomodar água e eventualmente bolsas de gelo. O modelo opera em três velocidades e dispõe de duas funções, a de gerar conforto térmico e a de umidificar o ambiente. Entre as facilidades, é possível mencionar as alças laterais e as rodinhas, que otimizam o transporte do produto, além das bolsas de gel que acompanham a compra e podem ser congeladas para potencializar o frescor da água que sai do recipiente.

Com filtro lavável e reservatório removível, o Brezze CLI06 tem limpeza otimizada. Todo o conjunto conquista 4,1 estrelas na Amazon, com destaque para o funcionamento silencioso. Há, contudo, pontuações sobre a falta de um controle remoto para regulação de temperatura e limitação do bom funcionamento a ambientes diminutos.

Prós: potência de 75 W e funcionamento silencioso

potência de 75 W e funcionamento silencioso Contras: uso limitado a cômodos menores

3. Cadence CLI511 - a partir de R$ 649

A última indicação disponível por menos de R$ 1 mil é o CLI511, encontrado por cerca de R$ 649 no varejo. Diferente dos modelos anteriormente citados, este dispõe de um reservatório de 9 L, distribuído entre um compartimento superior de 2,1 L e outro inferior de 6,9 L. A potência, no entanto, entrega 70 W, valor semelhante aos últimos climatizadores mencionados. As medidas mencionam 230 x 550 x 290 mm, enquanto a estrutura inclui quatro rodinhas para facilitar a locomoção. No que diz respeito à velocidade e às funções, o CLI511 opera em nível baixo, médio, alto e em modo climatizador, umidificador e circulador de ar. A indicação também é para ambientes pequenos, como quartos e escritórios.

Com sistema de filtro colmeia e estrutura lavável, o produto pode gerar conforto térmico com a ajuda das bolsas de gel congelável que acompanham a compra. Classificado em 3,7 de 5 estrelas, o climatizador conta com avaliações positivas quanto ao desempenho e ao funcionamento silencioso. Por outro lado, há ressalvas quanto à estrutura, que é indicada como frágil por alguns.

Prós: compartimento duplo e três modos de funcionamento

compartimento duplo e três modos de funcionamento Contras: estrutura pode ser considerada frágil

O item mais caro da lista, vendido por R$ 1.299, é uma boa pedida para quem deseja climatizar ambientes maiores, de até 40 m². Isso se torna possível por conta da capacidade expandida do reservatório principal de água, que dispõe de 42 L. Há um compartimento auxiliar, que permite acomodar até 3 L extras. A potência também é ampliada e chega a 180 W. Ainda que a estrutura seja ligeiramente maior, com proporções de 620 x 980 x 420 mm, o produto também dispõe de rodinhas para auxiliar a locomoção do climatizador. A composição do climatizador também inclui filtro antipoeira e sistema pump protector, que desliga automaticamente a bomba ao acabar a água do reservatório.

Em termos de funcionamento, há três opções: climatização, ventilação e umidificação de ar. O conjunto de funções agrega 3,9 estrelas de 5 na Amazon. Por lá, consumidores que já adquiriram o produto comentam sobre o bom funcionamento, seja em climatização ou na umidificação de ambientes. Contudo, há comentários que apontam o barulho como uma desvantagem.

Prós: potência e reservatório amplo permite bom desempenho em locais maiores

potência e reservatório amplo permite bom desempenho em locais maiores Contras: cifras elevadas

Com informações da Cadence (1/2/3)

