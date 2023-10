Climatizador Philco: 3 opções para deixar o ambiente mais fresco

Os climatizadores de ar são responsáveis por absorver o ar do ambiente e umidificá-lo por meio de partículas evaporadas de água gelada. Isto é, propaga a emissão fresca do ar, mas não refrigerada. É útil para quem procura uma casa fresca e ventilada, mas que não necessariamente apresente uma baixa temperatura. Além disso, podem ser uma boa opção para quem quer se refrescar no calor sem precisar recorrer a um ar-condicionado tradicional e ainda costumam gastar menos energia. A Philco , por exemplo, oferece modelos a partir de R$ 840 , como é o caso do Philco PCL1F, que traz um controle remoto com alcance de até 6 metros e um tanque de água com capacidade para até 4,5 litros. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o Philco PCL10QF oferece funções como climatizar, umidificar, ventilar, aquecer e resfriar. O modelo acompanha timer de até 7 horas e pode ser encontrado por R$ 959. Outra opção é o Philco PCL1QF, que oferece múltiplas funções para o ambiente, como ventilar, umidificar e aquecer, além de uma potência vigorosa de 1.500 W para administração em até dois níveis de funcionamento por cerca de R$ 1.119. Saiba mais sobre os modelos a seguir.

Climatizadores de ar podem ser opção para substituir o ar-condicionado — Foto: Divulgação/Unsplash (Raychan)

1. Philco PCL1F – a partir de R$ 840

O Philco PCL1F é um modelo de climatizador com multi-funções, isso porque ele funciona como ventilador, umidificador, purificador e evaporador. De acordo com as especificações, ele possui botões com funções de umidificação e oscilação, na qual promete distribuir o vento em todas as direções. Um dos seus destaques vai para a função modo, onde é possível programá-lo para dormir, além do seletor de velocidades como baixa, média, alta. No entanto, é importante ressaltar que ele oferece somente a voltagem 220 V.

O periférico acompanha um controle remoto com alcance de até 6 metros e um tanque de água com capacidade para até 4,5 L, com indicação de mínimo e máximo, além de um cordão elétrico de 1,3 metro e filtro e pré-filtro, deixando o ar mais puro e limpo. Sua potência é de 70 W, o que pode ser o bastante para ambientes internos médios, como quartos e salas. Para quem se interessar, o PCL1F pode ser encomendado por preços que partem de R$ 840 na Amazon. Ao todo, ele foi avaliado em 4,3 de 5 estrelas, com destaques para o controle remoto e compartimento de água. No entanto, relatam que ele não é fácil para limpar.

Prós: multi-funções, timer e modos para dormir

multi-funções, timer e modos para dormir Contras: é difícil de fazer a limpeza

Prós: multi-funções, timer e modos para dormir

Contras: é difícil de fazer a limpeza

2. Philco PCL10QF – a partir de R$ 959

O Philco PCL10QF é um climatizador com funções de climatizar, umidificar, ventilar, aquecer e resfriar. Com timer de até 7 horas, o modelo pode ser usado para resfriar um quarto, por exemplo, acompanhando a noite de sono do usuário. Além disso, possui também duas potências de aquecimento e três velocidades de resfriamento. O reservatório para dar conta de 8 horas é de 5 litros e o dispositivo possui indicador que avisa quando o nível de água está baixo.

Equipado com rodinhas, o modelo da Philco permite fácil transporte entre cômodos e pode ser controlado com controle remoto. O produto oferece ainda filtro e pré-filtro de ar removíveis com ação antibacteriana. O PCL10QF pesa 7,2 quilos e aparece no varejo saindo por R$ 959 no momento. Ao todo, ele foi avaliado em 3,8 de 5 estrelas, com destaques para a alta eficiência. No entanto, relatam que ele só possui voltagem 220 V.

Prós: refresca bem e possui display touch

refresca bem e possui display touch Contras: aletas externas são manuais

Prós: refresca bem e possui display touch

Contras: aletas externas são manuais

O Philco PCL1QF é o modelo mais caro da lista. Ele apresenta dimensões de 69 cm de altura por 27 cm de largura. Disponível nas voltagens de 110 V e 220 V, o climatizador oferece múltiplas funções para o ambiente, como ventilar, umidificar e aquecer. O aparelho fornece uma potência vigorosa de 1.500 W para administração em até dois níveis de funcionamento, além da tecnologia de oscilação, distribuindo o vento em diversas direções.

A fabricante desenvolveu o desenvolveu com um tanque de água de 4,5 litros de capacidade, filtro de ar antibacteriano e antimofo e com funções de controle por timer. Além disso, ele acompanha um controle remoto com até 6 metros de alcance e cordão elétrico de 1,6 metro. O item é visto por cifras a partir de R$ 1.119. Ele foi avaliado com 5 de 5 estrelas, com destaques para a eficiência e por gelar o ambiente rápido.

Prós: refresca o ambiente com facilidade

refresca o ambiente com facilidade Contras: não há

Prós: refresca o ambiente com facilidade

Contras: não há

