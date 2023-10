Como aumentar o limite do seu cartão no Nubank: dicas e truques

Uma dúvida que muitos correntistas do Nubank têm é sobre como aumentar o limite do cartão no banco digital — inclusive, se o processo é rápido, feito na hora ou se leva um certo tempo para ser realizado. De modo geral, esse aumento não é instantâneo, porém saiba que é possível solicitá-lo e consegui-lo, se você seguir algumas boas práticas, como manter um bom histórico financeiro, pagando as contas em dia, e acumular compras no cartão da fintech . Essas duas ações normalmente colaboram para a liberação de quantias mais altas em sua conta.

Sendo assim, se você tem interesse em saber como aumentar o seu limite no Nubank e entender melhor como funciona esse procedimento via app, não deixe de conferir as informações a seguir. Ao longo delas, você verá como funciona o cálculo do limite no Nubank e conhecerá algumas dicas e truques para facilitar a liberação de valores mais altos em sua conta digital. Lembrando que o aplicativo está disponível para Android e iPhone (iOS). Logo, as orientações apresentadas podem ser aplicadas em ambos os sistemas operacionais.

Como aumentar o limite do cartão no Nubank: veja dicas e truques — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Como funciona e o que define o limite do cartão no Nubank?

O limite do cartão é, basicamente, um empréstimo mensal que uma instituição financeira oferece ao seu correntista — ou seja, um crédito pré-aprovado que pode ser utilizado em compras à vista ou parceladas. Caso uma pessoa tenha um limite de R$ 300, por exemplo, isso significa que ela tem exatamente essa quantia para gastar por mês — mesmo em casos de parcelamento. Desse modo, se ela tiver R$ 300 de limite liberado e fizer uma aquisição de R$ 250 (parcelada ou não), sobrará R$ 50 para gastar em seu cartão.

Na hora de definir o limite do cartão de crédito liberado para cada correntista, o Nubank leva em consideração aspectos como histórico financeiro e o perfil de gastos de cada um. Dessa maneira, se você tiver o hábito de parcelar faturas ou atrasar pagamentos, será mais difícil conseguir aumentar o valor disponível. Por outro lado, quando você antecipa ou paga em dia as suas contas, é aumentada a "confiança" da fintech em seu perfil — o que pode eventualmente levar à liberação de mais limite no seu cartão.

Além do comportamento no próprio app do Nubank, a fintech considera seus hábitos financeiros em geral. Para esse objetivo, ela acessa as informações liberadas no Serasa. Por causa disso, caso seu nome esteja sujo ou seu score na plataforma seja baixo, é menos provável que o banco digital faça aumentos regulares no seu limite.

Por que cada pessoa recebe um limite diferente no Nubank?

Como mencionado anteriormente, alguns fatores interferem no limite de crédito oferecido pelo Nubank. Isso porque, na lógica utilizada por instituições financeiras, o histórico de cada pessoa pode demonstrar se o correntista pode ou não honrar com suas dívidas.

A explicação para cada pessoa receber um limite diferente no Nubank está no histórico financeiro individual. Aspectos como nome negativado, atrasos no pagamento das contas, comprovação de renda e a frequência nos pagamentos são considerados para analisar possíveis comportamentos financeiros e determinar o limite de cada um.

É por esse motivo que, eventualmente, é possível que alguém que ganhe menos do que você tenha limite mais alto do que o seu, se os hábitos financeiros dessa pessoa indicarem mais segurança à plataforma.

O que pode ser negativo para o meu limite?

Existem diferentes condições que podem prejudicar correntistas em busca de um aumento no limite de crédito no Nubank. Ter um score baixo no Serasa (saiba aqui como consultar o seu), por exemplo, reduz consideravelmente as chances de aumentar o crédito de uma pessoa. Contas atrasadas, dívidas no mercado financeiro, nome negativado pelo Serasa/CPC e histórico de parcelamento de faturas são fatores analisados pelo algoritmo das instituições financeiras — e que fazem com que não seja liberado um limite maior para o correntista.

Afinal, como aumentar o meu limite no Nubank?

Alguns comportamentos podem melhorar o histórico financeiro das pessoas e influenciar positivamente na obtenção de um limite maior, como o uso responsável do crédito. Não parcelar a fatura do cartão, centralizar os gastos no Nubank, fazer o pagamento antecipado das faturas e manter a renda atualizada no aplicativo também podem colaborar para que correntistas consigam um limite maior.

Outra dica primordial é simplesmente não gastar mais do que você pode bancar. Portanto, caso esteja com a fatura mais alta do que seu orçamento, o ideal é reorganizar e limitar seus gastos.

Assim, com essas boas práticas no uso do crédito atual, o banco fica abastecido de informações que podem aumentar as chances de ter o limite mais compatível com a expectativa da pessoa.

Além desses pontos, é importante manter os seus dados no app sempre atualizados para que a fintech fique ciente de sua situação financeira vigente. Para atualizar os dados cadastrais no aplicativo Nubank, é só tocar no ícone do seu perfil e selecionar a opção "Editar dados do perfil". Depois, basta informar o que for necessário, como o seu endereço, a sua renda mensal atual e outras informações.

Manter dados atualizados no Nubank é mais uma estratégia para conseguir aumento no limite de crédito — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Como você viu, existem diferentes práticas que ajudam a aumentar o limite do seu cartão no Nubank — ou em qualquer outro banco. Portanto, procure colocá-las em ação se você deseja ter uma quantia maior para utilizar por mês.

Com informações de Nubank.

Veja também: Nubank, Inter, Neon e mais: tudo sobre bancos digitais

Nubank, Inter, Neon e mais: saiba tudo sobre bancos digitais

Veja ainda: Nubank, Inter, Neon e mais: saiba tudo sobre bancos digitais