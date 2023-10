Como calcular carne para churrasco? Veja 4 sites que podem ajudar

Calcular a quantidade de carne para um churrasco com várias pessoas nem sempre é uma tarefa fácil. Organizar uma refeição festiva como essa para um grupo numeroso requer planejamento e organização, já que comida e bebida não podem faltar. Nesses momentos, é possível recorrer a calculadoras online gratuitas para montar uma lista de compras mais assertiva. Sites como "Manda Brasa", da Perdigão, e "Churrascômetro", da rede de supermercados Epa, ajudam os usuários a determinarem a quantia adequada de comida, bebida e até descartáveis necessários de acordo com o número de convidados.

Além de ajudar a calcular a carne do churrasco, as plataformas ainda podem determinar a quantidade de ingredientes necessários para os acompanhamentos, como pão de alho, vinagrete e farofa. Ferramentas como o Calcule.net ainda informam o valor estimado do evento e o custo por pessoa, auxiliando na divisão de contas ente os convidados. Confira, a seguir, quatro sites que podem te ajudar a planejar o seu churrasco de maneira gratuita.

Lista reúne sites gratuitos que ajudam a calcular carne para churrasco de acordo com o número de convidados — Foto: Reprodução/Kamran Aydinov/Freepik

1. Churrascômetro

O Churrascômetro é uma calculadora online e gratuita, disponível no site da rede de supermercados Epa. Para usar, basta acessar a página da ferramenta (www.epa.com.br/churrascometro) e informar quantas pessoas participarão do evento, separando homens, mulheres e crianças. Na sequência, o usuário deve marcar as opções de proteína disponíveis, entre carnes de boi, porco e frango, além de linguiça e outros complementos.

Depois, será a vez de selecionar os acompanhamentos, bebidas e suprimentos, como sal grosso, carvão e descartáveis. Por fim, basta clicar no botão "Calcular meu churrasco", no final da página. A ferramenta exibirá uma tabela com a quantidade necessária de cada item, a partir do número e categoria de convidados indicados. O internauta poderá imprimir o resultado ou optar por calcular novamente.

"Churrascômetro" gratuito de rede mineira permite calcular comida e bebida por pessoa — Foto: Reprodução/Churrascômetro

2. Manda Brasa

A "Manda Brasa" (www.perdigao.com.br/nabrasa/calculadora/) é a calculadora de churrasco online e gratuita da Perdigão. Por meio do site oficial, é possível acessar a ferramenta e conferir receitas de carnes e sanduíches. Há ainda botões para compartilhamento automático nas redes sociais, facilitando o envio do link da plataforma. Para planejar a refeição, o usuário deve indicar o número de adultos e crianças convidados e marcar as opções de cortes disponíveis, como carne bovina, frango, coração e linguiça. Também é possível indicar preferências de complementos, que vão de pão de alho, a queijo coalho, farofa e molho vinagrete. Depois, basta clicar no botão "Calcular" para conferir a quantidade de itens recomendada e imprimir a lista.

Calculadora de churrasco da Perdigão ajuda a dosar comida, bebida e suprimentos — Foto: Reprodução/Manda Brasa

3. Disk Churrasqueiro

Outra opção para planejar o evento gastronômico é a calculadora do Disk-Churrasqueiro (diskchurrasqueiro.com.br/calculadora-de-churrasco). Para utilizar a ferramenta gratuita, basta acessar o site do serviço e preencher o número de convidados, entre homens, mulheres e crianças. Na sequência, o usuário deverá marcar os alimentos desejados, entre carnes de boi, porco e frango, além de diversos tipos de linguiça. Há ainda uma categoria de cortes especiais, como ancho, chorizo, baby beef e T-bone.

Calculadora do Disk-Churrasqueiro permite fazer cálculo de diversos tipos de carne e tem itens bastante variados — Foto: Reprodução/Disk-Churrasqueiro

4. Calcule.net

O site Calcule.net (www.calcule.net/alimentacao/calculo-churrasco/) é uma das ferramentas mais completas para planejar um churrasco, permitindo inserir o valor unitário dos alimentos previstos. Assim, o usuário consegue obter não só as quantidades de alimentos e acessórios necessários, mas também uma prévia do custo total e por pessoa. O resultado final conta com duas versões de orçamento: uma somente com participantes adultos (lista com crianças não pagantes) e outra incluindo todos os convidados. O Calcule.net permite orçar proteínas como carnes, linguiças, queijo coalho e coração. Complementos como pães, saladas, farofa e arroz também estão na lista, além de bebidas como cerveja e refrigerante.

Calcule.net revela custo somente para adultos e com todos os participantes, incluindo crianças não pagantes — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

