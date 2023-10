Como montar um cubo mágico? 6 sites e apps com simulador e resolução

Conhecido no Brasil como cubo mágico, o cubo de Rubik foi criado em 1974 e, de lá para cá, virou uma brincadeira popular e atemporal entre crianças e adultos que gostam de desafios. Se você quer aprender a jogar esse quebra-cabeça tridimensional, confira, a seguir, seis sites e apps que vão te ajudar a montar um cubo mágico hoje mesmo.

Como montar cubo mágico? Conheça 6 sites e apps com simulador e resolução — Foto: Reprodução/Pexels/Juan Pablo Serrano Arenas

1. Rubik’s Cube

O Rubik’s Cube (rubikscu.be) é uma opção útil para quem quer aprender a montar um cubo mágico. A plataforma tem um design simples e colorido, com quatro abas: "Play" (jogar), "Solve" (resolver), "Learn" (aprender) e "Time" (tempo). A primeira página permite que o usuário jogue com um cubo virtual. Basta clicar em "scramble" para embaralhar e começar a montar, movendo as peças com o mouse.

Em "Solve", é possível escolher diferentes formas de visualização para o cubo, podendo jogar com ele aberto, como um grande quebra-cabeça, ou com seu interior "transparente". Os movimentos são feitos quando o jogador clica em um dos eixos do cubo, representados por letras. Ao clicar no botão "Solve", o site abre uma página com um tutorial completo e ilustrado com todos os movimentos necessários para resolver o cubo.

Já a aba "Learn" traz um guia explicativo de como resolver o cubo mágico. A página conta com ilustrações e dicas de como resolver qualquer cubo mágico, independente da organização das cores. O guia é bem rico em informações, mas, como o site não tem versão em português, o recurso pode deixar a desejar para alguns usuários. Por fim, "Time" é um cronômetro. Além de contar o tempo de resolução do cubo mágico, a ferramenta também traz algumas informações como melhor e pior tempo de resolução.

O site Rubik’s Cube é bem completo para quem pretende aprender a montar um cubo mágico — Foto: Reprodução/Millena Borges

2. Solucionador de Cubos de Rubik

O Solucionador de Cubos Rubik (rubiks-cube-solver.com/pt/) também é uma alternativa para quem quer aprender a montar cubo mágico. O site conta com um recurso semelhante ao "Solve" do Rubik’s Cube. O jogador pode personalizar o cubo, alterar entre diferentes modos de visualização e jogar por meio dos eixos. A ferramenta também oferece um passo a passo de como resolver um cubo mágico, mas ele não é tão detalhado quanto o do site anterior. Ao clicar em "Solucionar", o jogador acessa uma página com todos os movimentos necessários para montar o cubo, porém sem ilustrações.

O site Solucionador de Cubos de Rubik permite que o jogador personalize seu cubo mágico e veja como solucionar — Foto: Reprodução/Millena Borges

3. Solucionador de Cubo Mágico

Disponível para dispositivos Android, o Solucionador de Cubo Mágico é um app ideal para aprender a montar cubo mágico. O maior diferencial da aplicação é que ela possui uma câmera capaz de escanear um cubo de Rubik e gerar uma versão idêntica à real no celular, identificando as posições exatas das cores. Assim, o jogador pode visualizar a resolução de seu cubo em um vídeo de animação, ou em um passo a passo estático. O aplicativo permite o ajuste da velocidade do vídeo e é possível dar zoom na imagem para conferir em mais detalhes. Em comparação com os sites anteriores, o app se destaca ainda por ter versão em português.

O app Solucionador de Cubo Mágico pode escanear um cubo real e dar instruções para sua solução — Foto: Reprodução/Millena Borges

4. Cubo Mágico - Resolva Já

Quem usa iPhone (iOS) também pode contar com um aplicativo para aprender a montar o cubo de Rubik. O app Cubo Mágico - Resolva Já oferece soluções para quebra-cabeças Rubik 3x3, o tradicional, em até 22 movimentos. De forma semelhante às outras plataformas, o aplicativo permite que o usuário movimente o cubo por meio de cada eixo, representado por uma letra. O jogador ainda pode optar pelos modos "Resolver rápido" ou "Resolva e aprenda". Na versão paga, que custa R$ 19,90 por mês, também é possível resolver cubos 2x2, 4x4, cubos Void, torres e dominós. Assim como o app para Android, o Cubo Mágico - Resolva Já está disponível em português.

Para baixar o aplicativo na App Store, basta buscar o nome Cubo Mágico - Resolva Já — Foto: Reprodução/Millena Borges

5. Grubiks

No site Grubiks (www.grubiks.com/solvers/rubiks-cube-3x3x3/), o usuário pode personalizar um cubo 3x3 virtual com as cores do seu cubo verdadeiro. Basta clicar em uma nova cor e, em seguida, selecionar o quadrado que deseja pintar. Depois de completar toda a parte visível do cubo, o jogador pode clicar em "Solve" para acompanhar o passo a passo para a resolução do desafio. Ao rolar a página inicial para baixo, também é possível ler um texto de instruções, em inglês, sobre como usar a plataforma.

Na página inicial de Grubiks, é possível adicionar as cores ao cubo virtual para replicar um cubo mágico verdadeiro — Foto: Reprodução/Millena Borges

6. Cubesolver

O site Cubesolver conta com três páginas "Scramble” (embaralhar), “Solve” (solucionar) e “Custom” (personalizar). Na primeira opção, o jogador pode embaralhar o cubo virtual e movimentá-lo com os botões referentes a cada eixo. Já em "Custom", é possível pintar o quadradinhos do quebra-cabeça de acordo com um cubo real. Por fim, em "Solve", o usuário pode acompanhar a resolução interativa do desafio. Conforme o usuário avança na montagem, o cubo vai girando em seu eixo para mostrar a mudança na disposição das cores.

A ferramenta oferece duas formas de solucionar o jogo, uma baseada no guia de iniciantes e outra com até 22 movimentos. Além da versão web para desktop, o Cubesolver também está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

Cubesolver está disponível na web, App Store e Google Play — Foto: Reprodução/Millena Borges

