Como vender na Hotmart: 8 dicas para aplicar e começar a faturar

Para acessar a Hotmart, basta fazer um cadastro e escolher se você pretende usar o serviço para ser um “produtor de conteúdo” ou um “afiliado”. Os produtores podem ser professores, autores independentes ou usuários que dominam diferentes assuntos. Já os afiliados são pessoas que lucram ajudando com as vendas dos produtos de terceiros. Nas duas categorias, a Hotmart paga uma comissão sobre a venda feita pelo site. Vale ressaltar que o serviço também está disponível para celulares Android e iPhone (iOS). A seguir, confira oito dicas essenciais a respeito de como começar a vender e faturar na Hotmart.

Como vender na Hotmart: interessados no serviço devem realizar um cadastro na plataforma para usar todas as funcionalidades — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Como vender na Hotmart: confira 8 dicas essenciais para colocar em prática

Para começar a vender na Hotmart e ter bons resultados com seu negócio, não basta apenas se cadastrar na plataforma e divulgar o produto que você comercializa. Para ser bem-sucedido, você precisa de planejamento, organização e boas estratégias. Nos tópicos a seguir, saiba mais sobre essas e outras questões relevantes.

1. Defina o produto

Para iniciar um empreendimento na Hotmart, é importante definir o tipo de produto que será vendido e o público que pretende atingir. Além disso, é recomendável que produtores e afiliados evitem entrar em negócios que abordam temas que não dominam. A melhor forma de se dar bem no mercado digital é investir inicialmente nos conhecimentos e experiências profissionais que já possui.

Um bom produto é aquele que atende às necessidades dos clientes e à demanda do mercado. É o caso dos cursos de marketing digital online, que são cada vez mais procurados por pessoas que desejam ingressar na área. Procure vincular-se a produtos de menor e maior valor, assim ficará mais fácil garantir as vendas dos que custam mais barato.

A plataforma suporta diferentes tipos de arquivos — Foto: Reprodução/Barbara Ablas

2. Faça análise de preço

Um ponto importante relacionado a como vender no site da Hotmart é a definição do preço do produto. Para isso, é preciso contabilizar os custos dele, o tempo que foi gasto para produzi-lo e o retorno financeiro do projeto. Outra dica para determinar o preço é observar o valor que o produto tem para os clientes, ou seja, identificar os benefícios que as pessoas terão ao comprá-lo. É possível buscar essa informação apresentando o produto a algumas pessoas, colhendo feedbacks ou pesquisando na Internet.

Também é válido observar a concorrência e pesquisar quanto vale o mesmo produto em outras plataformas, e até mesmo em espaços físicos como escolas e faculdades.

Faça as contas e pesquise concorrentes para saber quanto cobrar pelo produto — Foto: Pond5

3. Monte uma estrutura de vendas (considere um blog e as redes sociais)

Um grande aliado das marcas que têm presença digital hoje em dia são os blogs. Neles, é possível fazer propaganda dos produtos com textos e imagens de modo a despertar o interesse de potenciais compradores. O blog também é útil para a divulgação de banners e links que levam os visitantes para a página de vendas do produto anunciado na Hotmart.

Ainda nesse tópico, outra estratégia interessante é fazer o uso de redes sociais como Instagram, Facebook, WhatsApp, Pinterest e YouTube, para divulgar e vender o seu produto, pois elas podem ser ótimos canais de vendas. Além da divulgação do produto, é possível utilizá-las para relacionamento com outros produtores de conteúdo e páginas que podem ter interesse em falar do seu negócio.

Utilizar as redes sociais para vender é uma estratégia de negócio na Hotmart — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

4. Produza conteúdo original e de qualidade

É possível aumentar a quantidade de conteúdos estudando, por exemplo, as páginas de concorrentes, buscando informações em grandes portais de notícias e inspirando-se em profissionais que são referência no mercado. Faça uso também de palavras-chave que, além de ajudar a posicionar melhor os conteúdos no mecanismo de busca, podem estimular novas ideias de conteúdo.

Outro diferencial que contribui para aumentar as vendas na plataforma é produzir conteúdos originais e de qualidade, que levem até as pessoas informações úteis. Isso significa também tentar escapar de clichês e da tentação de copiar o conteúdo alheio. Então, aposte no que sabe e aprendeu com a sua experiência sobre o produto que está vendendo.

Para fazer sucesso nas vendas é importante criar conteúdos únicos — Foto: Divulgação/Hotmart

5. Busque parcerias

Para quem deseja saber como vender na Hotmart e obter bons resultados, é válido ressaltar a importância das parcerias. Nesse sentido, busque construir uma rede de afiliados, que são os profissionais que investem tempo e estratégias para aumentar o alcance de produtos. A própria Hotmart possui um programa que conecta produtores a afiliados. Para utilizá-lo é só cadastrar o produto na página do programa.

Outras vantagens de trabalhar com afiliados é que o vínculo cria uma parceria entre especialistas que ajuda a aumentar o potencial do produto, possibilitando a troca de conhecimentos e a correção de possíveis falhas que podem ser identificadas pelo parceiro.

O afiliado também pode chegar a públicos que estão fora do alcance do produtor. Portanto, funciona como a velha estratégia do “boca-a-boca” (nesse caso virtual), quando uma pessoa indica para outra um determinado produto e a rede de clientes aumenta.

Afiliados podem aumentar o alcance dos produtos por meio das suas redes de contatos — Foto: Pixabay

6. Invista em tráfego pago na Hotmart

A Hotmart também disponibiliza uma ferramenta de tráfego pago para investir dinheiro em anúncios. Entre os canais mais utilizados está o Google AdSense, uma plataforma de links patrocinados que permite divulgar e dar mais visibilidade aos produtos na busca do Google, Gmail, YouTube e Play Store.

Outro canal popular é o Facebook Ads, uma ferramenta de publicidade do Facebook que permite criar anúncios com imagens, vídeos e textos para um público definido pelo usuário. Também é possível fazer isso por meio dos Native Ads (Anúncios Nativos), que são anúncios baseados na experiência dos usuários e que podem ser adquiridos em sites especializados, como Taboola e Outbrain. Uma dica para investir inicialmente é se basear em um valor compatível com a meta de vendas e em históricos anteriores e vendas estimuladas por tráfego pago.

Anúncios pagos aumentam a visibilidade do produto nos buscadores — Foto: Reprodução/Barbara Ablas

7. Utilize o Hotmart Analytics

O Hotmart Analytics é uma ferramenta gratuita de rastreamento de informações que ajuda os produtores a venderem mais. Isso porque esse sistema apresenta números que podem ajudar os produtores na tomada de decisões futuras e em mudanças de estratégias para melhorar os seus resultados em termos de vendas.

Entre os dados que o sistema fornece estão o número de visitantes da página do produto, o perfil do público, a taxa de vendas, as conversões (ou seja, quais anúncios pagos se converteram em vendas), quais canais trazem mais retorno e outras funcionalidades. Para acessar a ferramenta, o usuário só precisa adicionar um código ao blog ou à página de vendas na qual o produto é anunciado.

Com os dados fornecidos pela Hotmart Analytics, usuários podem melhorar as estratégias de vendas — Foto: Reprodução/Barbara Ablas

8. Estude

Por fim, outra dica essencial a respeito de como vender na Hotmart é: estude. A venda de produtos digitais é uma área que surgiu recentemente e está em ascensão. Por esse motivo, essa atividade tem atraído cada vez mais pessoas em busca de dinheiro extra ou de uma carreira na Internet.

Porém, para se destacar nesse meio e ganhar dinheiro, é necessário investir tempo para estudar ferramentas, técnicas e boas práticas de mercado. Além disso, as soluções tecnológicas e estratégias de negócio mudam com frequência, exigindo que produtores e afiliados se mantenham atualizados.

A boa notícia é que é muito fácil encontrar na Internet diversos materiais e cursos gratuitos sobre negócios digitais, marketing digital e produção de conteúdo. O blog da própria Hotmart, por exemplo, possui um vasto acervo com dicas sobre esses temas e sobre como utilizar a plataforma da melhor forma para vender mais. Portanto, procure explorá-lo.

Invista no aumento de conhecimentos para profissionalizar o negócio e vender mais — Foto: Divulgação/Hotmart

