Conheça 10 séries de terror para maratonar no mês do Halloween

Os fãs de histórias de terror têm diversas opções de séries com a temática para assistir nas plataformas de streaming neste Halloween de 2023. É possível aproveitar desde produções como O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, série antológica da Netflix , até The Changeling - Sombras de Nova York , lançamento do Apple TV+ .

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista de 10 séries de terror para maratonar no mês do Halloween. Para montar esta seleção, foram elencados títulos recentes e bem avaliados, que chamaram a atenção do público. A seguir, confira a lista completa, que traz sinopse e elenco das produções, além dos serviços de streaming disponíveis.

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro (Netflix) é uma produção antológica que teve duas de suas histórias escritas pelo próprio diretor — Foto: Reprodução/IMDb

The Changeling - Sombras de Nova York

Série de terror e fantasia lançada em 2023, The Changeling - Sombras de Nova York é uma adaptação do best-seller homônimo de Victor LaValle. Criada por Kelly Marcel (Venom), a produção conta a história de um rapaz que, após se desfazer de um presente que sua esposa trouxe do Brasil, passa a viver situações amedrontadoras com sua família.

Original do Apple TV+, o seriado é estrelado por LaKeith Stanfield (Atlanta) e Clark Backo (Amor em Look Lodge), que dão vida ao jovem casal apaixonado. Com uma primeira temporada de oito episódios, o título conquistou até o momento 74% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,6 do público no IMDb.

The Changeling - Sombras de Nova York (Apple TV+) se passa nos EUA, mas tem o Brasil como pano de fundo — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro

Produção de 2022 feita sob curadoria do renomado diretor de A Forma da Água, O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro é uma série antológica composta por oito episódios. Dirigidos por cineastas como David Prior (O Mensageiro do Último Dia) e Jennifer Kent (O Babadook), os capítulos se debruçam sobre histórias góticas, macabras e de terror gráfico.

Estrelada por atores como Andrew Lincoln (The Walking Dead) e Rupert Grint (Harry Potter), o seriado foi desenvolvido pela Netflix, que até o momento não confirmou se haverá uma segunda temporada do show. Bastante popular entre a crítica e o público, ele alcançou 93% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 7,0 no IMDb.

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro (Netflix) apresenta uma coleção de oito histórias de terror — Foto: Reprodução/IMDb

Origem

A série Origem foi criada por John Griffin (A Cratera) para a rede de TV MGM+, e já conta com duas temporadas. Mistura de terror e ficção científica, a trama segue os passos de uma família que se perde na estrada e vai parar em uma cidade do meio-oeste dos EUA, onde ficam presos e são assombrados por terríveis criaturas noturnas.

Disponível no Brasil exclusivamente pelo Globoplay, o título já foi renovado para uma terceira season, com lançamento previsto para 2024. Estrelada por Harold Perrineau (Romeu + Julieta) e Hannah Cheramy (The Hollow Child), a produção foi bem recebida pelo público e pela crítica, alcançando 94% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 7,7 no IMDb.

Origem (Globoplay) é uma série feita pelos mesmos produtores de Lost (Star+) — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Gêmeas - Mórbida Semelhança

Minissérie lançada em 2023, Gêmeas - Mórbida Semelhança é uma produção inspirada no clássico filme homônimo de David Cronenberg (A Mosca). Na história, duas irmãs idênticas, que trabalham como cirurgiãs e entrelaçam suas vidas compartilhando tudo, decidem revolucionar as práticas de parto, ultrapassando os limites éticos da medicina.

Protagonizada por Rachel Weisz (A Múmia), que interpreta as duas personagens, e com Jennifer Ehle (Orgulho e Preconceito) no elenco, a minissérie tem seis episódios. Produzida pelo Amazon Prime Video, ela conquistou 85% de aprovação da mídia especializada no Rotten Tomatoes e nota 6,5 do público no IMDb.

Gêmeas - Mórbida Semelhança (Amazon Prime Video) é uma minissérie de terror e supense psicológico — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

What We Do In The Shadows

Série baseada no filme de mesmo nome, What We Do In The Shadows é uma produção de comédia e terror de 2019. Criada por Jemaine Clement (Flight of the Conchords), ela é gravada em estilo mocumentário (falso documentário) e acompanha o dia a dia de três vampiros de Staten Island, bem como do vampiro cheio de energia que mora com eles e do familiar Guillermo.

Protagonizado por Matt Berry (Toast of London), Natasia Demetriou (Stath Lets Flats) e Harvey Guillén (Besouro Azul), o seriado está atualmente em sua quinta temporada, já tendo sido renovado para mais uma season. Disponível no Star+, ele tem 97% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,6 do público no IMDb.

What We Do In The Shadows (Star+) já foi indicada a Melhor Série de Comédia do Emmy em 2020 e 2022 — Foto: Reprodução/IMDb

Missa da Meia-Noite

Minissérie de terror gótico e sobrenatural, Missa da Meia-Noite tem criação e direção de Mike Flanagan (A Maldição da Residência Hill). Lançada em 2021, ela segue os passos de um homem que, em busca de reconstruir sua vida, retorna para sua cidade natal. Ao mesmo tempo, um misterioso padre também chega por lá, realizando eventos milagrosos e assustadores.

Original da Netflix, a produção é estrelada por Hamish Linklater (Tell Me Your Secrets), que dá vida ao enigmático sacerdote, e Zach Gilford (Uma Noite de Crime 2: Anarquia), que faz o papel do jovem de passado sombrio. Indicado a Melhor Minissérie do Saturn Awards, o show alcançou 87% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,7 do público no IMDb.

Missa da Meia-Noite (Netflix) toca em temas pessoais para o seu criador como sobriedade e ateísmo — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

The Terror

Série antológica escrita por Dan Simmons, The Terror é uma produção de 2018. Na primeira temporada, a série traz um relato ficcional do que teria acontecido à tripulação dos navios Terror e Erebus, da Marinha Real Inglesa. Já em sua segunda season, a produção se debruça sobre uma série de assassinatos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, em uma comunidade nipo-americana.

Estrelada por Jared Harris (Fundação) na primeira temporada e por Derek Mio (Spooked) na segunda, a antologia foi produzida pela AMC, mas pode ser assistida no Brasil pelo Amazon Prime Video. Bem recebida tanto pelo público quanto pela crítica, ela tem 87% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 7,9 dos fãs no IMDb.

The Terror (Amazon Prime Video) teve sua primeira temporada baseada em um romance homônimo de Dan Simmons — Foto: Reprodução/IMDb

Wandinha

Show criado por Alfred Gough e Miles Millar (Smallville), Wandinha é uma produção de comédia e terror sobrenatural. Protagonizada pela personagem homônima da Família Adams, a série segue os passos da jovem quando ela entra para a Academia Nevermore e, com a ajuda de habilidades psíquicas, tenta desvendar uma série de assassinatos locais.

Produção da Netflix de 2022, a série é protagonizada por Jenna Ortega (Pânico 6) e conta com Christina Ricci (intérprete de Wandinha nos cinemas) e Catherine Zeta-Jones (A Máscara do Zorro) no elenco. Com metade dos episódios dirigidos por Tim Burton, a série conquistou 72% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,1 no IMDb.

Wandinha é a série mais vista da história da Netflix; produção já teve sua segunda temporada confirmada — Foto: Divulgação/Netflix

30 Monedas

Lançada em 2020, 30 Monedas é uma série de terror e mistério espanhola. Escrita e dirigida por Álex de la Iglesia (El día de la bestia), a trama segue um exorcista e ex-presidiário, que presencia estranhos eventos paranormais na vila onde mora, além de descobrir que possui uma das trinta moedas de prata pagas a Judas por trair Jesus.

Disponível no HBO Max, a segunda temporada do show chega dia 23 de outubro na plataforma. Protagonizada por Eduard Fernández (As Linhas Tortas de Deus) e com Megan Montaner (La caza: Monteperdido) e Miguel Ángel Silvestre (Sense8) no elenco, a série tem 91% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,1 do público no IMDb.

30 Monedas (HBO Max) teve seu primeiro episódio transmitido no Festival de Cinema de Veneza — Foto: Reprodução/IMDb

O Mistério de Chapelwaite

Série de horror baseada no conto Jerusalem’s Lot, de Stephen King, O Mistério de Chapelwaite é uma produção escrita por Peter (Jovens Bruxas) e Jason Filardi (17 Outra Vez). Na trama, ambientada em 1850, um homem recém-viúvo decide levar seus filhos para sua antiga casa no Maine, onde é confrontado com os sórdidos segredos de sua família.

Produzida em 2021 pela MGM+, a série está disponível no Brasil pelo HBO Max. Protagonizada por Adrien Brody (O Pianista), ela foi renovada para sua segunda temporada, após uma primeira season de dez episódios. Com avaliações positivas, a produção alcançou 60% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,2 no IMDb.

O Mistério de Chapelwaite (HBO Max) é baseado em um conto epistolar de Stephen King — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

