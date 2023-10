Conheça 20 filmes perturbadores para assistir online que vão chocar você

Existem filmes que fazem os espectadores chorarem de tanto rir . Há outros que, de tão dramáticos, desidratam os olhos em lágrimas . Mas no mundo da sétima arte existe uma categoria de produções que, mesmo gerando controvérsia entre a audiência e a crítica, instigam uma estranha curiosidade entre os cinéfilos, os longas com enredos perturbadores.

Nessa linha, títulos como O Pássaro Pintado (2019), Dente Canino (2009), A Outra História Americana (1998) e Réquiem para um Sonho (2000) estão disponíveis em plataformas como Amazon Prime Video, Netflix, Mubi e HBO Max. Na lista a seguir você confere esses e outros filmes para maratonar no streaming, todos com informações sobre elenco, enredo, repercussão e os pontos mais perturbadores. Vale conferir a classificação indicativa antes de assisti-los.

Edward Norton interpreta um neonazista em A Outra História Americana. Filme mostra o crescimento de ideias racistas entre os jovens estadunidenses — Foto: Reprodução/IMDb

Réquiem para um Sonho (2000)

O diretor Darren Aronofsky é um cineasta que costuma provocar em suas obras, a exemplo de Mãe (2017) e Cisne Negro (2010). Réquiem Para um Sonho, um dos seus primeiros sucessos, eleva a provocação em níveis intragáveis para os espectadores mais sensíveis. Disponível no Amazon Prime Video, o longa é protagonizado por Jared Leto (Morbius), Jennifer Connelly (Top Gun: Maverick), Ellen Burstyn (O Exorcista) e Marlon Wayans (As Branquelas).

O casal Harry (Leto) e Marion (Connelly) é viciado em heroína. Enquanto Marion quer abrir uma loja de roupas, o desocupado Harry quer dar orgulho à sua mãe, Sara (Burstyn). A dona de casa é vidrada em game shows televisivos. Logo, ela se entope de anfetaminas para perder peso e aparecer na mídia. Por mais que levem uma vida miserável, essas pessoas não deixaram de acreditar nos seus sonhos. Réquiem possui nota 7,1 no IMDb. No Rotten Tomatoes a aprovação é de 78% (Certificado Fresco).

Protagonizado por Jared Leto e Jennifer Connelly, Réquiem Para um Sonho é um drama que aborda a dependência química — Foto: Reprodução/IMDb

A Perfeição (2018)

Exclusivo da Netflix, A Perfeição soa como uma versão mais perversa de Cisne Negro. Inveja, rivalidade e instabilidade mental são o combustível para situações que orbitam entre o surreal e o nojento. Allison Williams (Corra!), Logan Browning (Cara Gente Branca), Steven Weber (Mulher Solteira Procura) e Molly Grace (Para Todos os Garotos que Já Amei) estrelam este suspense do diretor Richard Shepard (A Recompensa).

Charlotte (Williams) é uma talentosa violoncelista que se sente ameaçada com a ascensão de Elizabeth Wells (Browning), ex-colega de infância e também musicista, no conservatório onde estuda. A chegada da rival perturba ainda mais o juízo fragmentado de Charlotte, que deseja todas as atenções para si. A Perfeição possui nota 6,2 no IMDb e aprovação de 71% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Movida pela inveja, uma violoncelista famosa busca destruir a carreira de uma rival — Foto: Reprodução/IMDb

Batalha Real (2000)

Antes do sucesso das saga Jogos Vorazes e Maze Runner nos cinemas, o filme japonês Batalha Real já havia impressionado os espectadores mundiais (em especial, Quentin Tarantino) com uma distopia violenta protagonizada por adolescentes. O longa é uma adaptação do romance homônimo escrito por Koushun Takami. O título é exclusivo do Mubi.

Estrelado por Tatsuya Fujiwara (Death Note: O Primeiro Nome), Aki Maeda (O Reino dos Gatos), Tarô Yamamoto (Get Up!) e Chiaki Kuriyama (Kill Bill), a trama se passa em um momento do Japão onde a criminalidade juvenil cresce em níveis alarmantes. Como solução, é implementada uma lei para reunir adolescentes infratores em um duelo mortal numa ilha deserta, onde só uma pessoa deve sair com vida. O filme tem nota 7,5 no IMDb e aprovação de 88% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Batalha Real mostra um mundo distópico com duelos mortais entre adolescentes, semelhante a Jogos Vorazes — Foto: Reprodução/IMDb

A Outra História Americana (1998)

O drama dirigido por Tony Kaye (O Substituto) ilustra como as ideias neonazistas circulam entre a juventude americana. Logo, o filme não poupa o espectador de discursos odiosos e ações violentas que, mesmo simuladas, ainda possuem forte impacto. A obra pode ser vista no Amazon Prime Video e é estrelada por Edward Norton (Clube da Luta), Edward Furlong (O Exterminador do Futuro 2), Fairuza Balk (Jovens Bruxas), Beverly D'Angelo (Noite Infeliz), e mais.

Preso por assassinar um homem negro, Derek (Norton) é um ex-líder neonazista que mudou seu modo de pensar após passar anos atrás das grades. Ele agora quer convencer seu irmão mais novo, Danny (Furlong), a não seguir a mesma trajetória de intolerância que o levou à prisão. Com nota 8,5 no IMDb, o longa possui aprovação de 84% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Norton interpreta um ex-neonazista que tenta mudar a cabeça preconceituosa de seu irmão caçula — Foto: Reprodução/IMDb

O Poço (2019)

Conhecido pelo meme "Óbvio!", o filme O Poço é capaz de gerar cenas nada humoradas e muito desconcertantes. A produção exclusiva da Netflix teve passagens no Festival Internacional de Cinema de Toronto e nos Prêmios Goya. Uma alegoria à verticalização da desigualdade social, o longa dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia (El ataúd de cristal) é estrelado por Ivan Massagué (Assombrosas), Zorion Eguileor (Todas as Luas), Emilio Buale (El Cid) e Antonia San Juan (Tudo Sobre Minha Mãe)

Goreng (Massagué) divide uma cela com Trimagasi (Eguileor) em uma prisão vertical onde a comida é enviada de cima para baixo. O que chega aos prisioneiros inferiores é apenas as sobras da refeição vinda do topo. À medida que a comida começa a ficar escassa, uma rebelião entre os encarcerados tem início. O longa espanhol conquistou nota 7,0 no IMDb e aprovação de 79% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

O Poço impressionou plateias mundiais com enredo que é uma alegoria da desigualdade social — Foto: Reprodução/IMDb

Boa Noite, Mamãe (2014)

O suspense austríaco Boa Noite, Mamãe rendeu no ano passado um remake no Amazon Prime Video. Mas é na versão original onde conferimos de forma mais pura o enredo desconcertante e agressivo proposto pelos diretores e roteiristas Severin Fiala e Veronika Franz (O Chalé). O longa pode ser alugado nas plataformas Amazon Prime Video (R$ 4,90), Google Play Filmes, Microsoft (R$ 6,90) e Apple TV+ (R$ 11,90). Susanne Wuest (Entardecer) é a atriz principal do longa.

Os gêmeos Lukas e Elias (interpretados por Lukas e Elias Schwarz) passam uma temporada na casa de sua mãe (Wuest), uma apresentadora de TV. Porém, quando a mãe dos garotos chega com o rosto enfaixado após realizar uma cirurgia, cresce entre os irmãos a desconfiança de que ela pode ser uma farsante. O suspense austríaco possui nota 6,7 no IMDb e aprovação de 85% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Dois irmãos gêmeos entram em paranoia ao desconfiarem que sua mãe foi substituída por outra pessoa — Foto: Reprodução/IMDb

Os Olhos de Minha Mãe (2016)

Fado português e terror slasher se misturam em Os Olhos de Minha Mãe, filme do diretor Nicolas Pesce (reboot de O Grito). A obra filmada em preto e branco evoca um clima de Psicose (1960), porém muito mais visceral e grotesco. Disponível no Amazon Prime Video, o título tem no elenco Kika Magalhães (Herança Maldita), Will Brill (The OA), Olivia Bond (Piercing) e Diana Agostini (O Irlandês).

Francisca (Magalhães) é uma imigrante portuguesa que aprendeu na infância a ser uma cirurgiã como sua mãe (Agostini). Depois de ter presenciado um evento traumático, a jovem vive sozinha em uma fazenda. Cansada da solidão, Francisca quer agora conhecer outras pessoas, mas também se vingar de um antigo desafeto. Entre os críticos, o filme rendeu aprovação de 79% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco) e nota 6,2 no IMDb.

Francisca é uma imigrante portuguesa que passa a ter comportamentos estranhos após vivenciar uma tragedia — Foto: Reprodução/IMDb

Dente Canino (2009)

Atualmente trabalhando na divulgação de seu mais novo filme, Pobres Criaturas, o cineasta grego Yorgos Lanthimos chocou a crítica mundial com o filme Dente Canino. Indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2010, o longa retrata como o autoritarismo opera dentro do ambiente familiar. Disponível no Mubi, o filme é protagonizado por Christos Stergioglou (Jogo do Poder), Angeliki Papoulia (O Lagosta), Christos Passalis (Silence 6-9) e Mary Tsoni (Artherapy).

Em uma casa completamente isolada vive um pai autoritário (Stergioglou) e sua esposa conivente (Michele Valley) junto com seus três filhos. Eles não têm contato com o mundo exterior e tudo o que sabem é informado de forma desvirtuada por seus pais. Aos filhos é dada a promessa de saírem de casa quando seus dentes caninos caírem, o que cria uma ansiedade na filha mais velha do casal (Papoulia). A obra grega rendeu nota 7,2 no IMDb e 93% de aprovação (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Um pai cria rigorosamente os filhos afastando eles do mundo exterior — Foto: Reprodução/IMDb

Eraserhead (1977)

Eraserhead é o primeiro filme do diretor David Lynch (Twin Peaks), hoje disponível no Mubi. Aqui Lynch dá início à sua identidade "peculiar" no cinema ao mostrar personagens e eventos surreais, mas não menos intrigantes. O longa é estrelado por Jack Nance (Veludo Azul), Charlotte Stewart (Os Pioneiros), Allen Joseph (Touro Indomável) e Jeanne Bates (Duro de Matar 2).

Em um ambiente industrial cinza e sem vida, Henry Spencer (Nance) busca encontrar um sentido para sua rotina vazia. Um dia, ele é surpreendido por sua namorada, que revela ter dado à luz a um bebê mutante cujo pai é Spencer. O clássico cult é adorado por fãs e críticos, com nota 7,3 no IMDb e aprovação de 90% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Eraserhead é uma das primeiras obras de sucesso do diretor David Lynch — Foto: Reprodução/IMDb

Incêndios (2010)

Incêndios foi o filme que colocou o nome de Denis Villeneuve (Duna) no mapa de Hollywood. O diretor teve sua obra indicada ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2011. Baseado na peça teatral homônima do escritor Wajdi Mouawad, o longa transita por conflitos religiosos tensos na região árabe. Disponível no Reserva Imovision, o filme tem Lubna Azabal (Túnica), Mélissa Désormeaux-Poulin (Ruptures) e Maxim Gaudette (Higiene Social) no elenco.

Com a morte da mãe, Jeanne (Désormeaux-Poulin) e Simon (Gaudette) descobrem que possuem mais um irmão e que o pai deles, antes considerado morto, está vivo. Ao cumprirem uma exigência da mãe, que é reencontrar seus parentes, eles conhecem o passado conturbado de sua família. Destaque entre público e crítica, o filme tem nota 8,3 no IMDb e 91% de aprovação no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Incêndios foi o primeiro filme de destaque do diretor Denis Villeneuve, diretor de Duna — Foto: Reprodução/IMDb

Pixote - A Lei do Mais Fraco (1980)

Na categoria de filmes brasileiros, Pixote é considerado um marco no cinema nacional. Por outro lado, não deixou de impactar o público com um enredo que mostra de forma crua e sem filtros a entrada de crianças no crime. A obra do diretor Hector Babenco (Carandiru) pode ser vista no Globoplay e Mubi. É estrelada por Fernando Ramos da Silva (Gabriela), Tony Tornado (Carcereiros), Marília Pêra (Pé na Cova), Beatriz Segall (O Clone), entre outros.

Baseado no livro Infância dos Mortos, de José Louzeiro, a trama acompanha Pixote (Silva), um garoto que mal saiu do reformatório e se envolve em crimes dos mais variados tipos. De pequenos roubos a prostituição, Pixote segue um caminho autodestrutivo, mesmo com a pouca idade. O longa tem nota 7,9 no IMDb e aprovação de 94% da crítica no Rotten Tomatoes.

Pixote ficou conhecido no cinema mundial por retratar a entrada precoce de crianças no mundo do crime — Foto: Reproduçao/Letterboxd

Titane (2021)

A obra da diretora Julia Ducournau (Raw) é a junção de vários filmes em um só. Terror slasher, horror corporal, suspense psicológico, ficção científica e drama familiar ocupam o mesmo espaço. Integram o elenco Agathe Rousselle (Cash), Vincent Lindon (O Ódio), Garance Marillier (Raw), Bertrand Bonello (Zombi Child), e mais. O filme pode ser assistido no Mubi.

Alexia (Agathe Rousselle) é uma stripper que realiza performances em carros potentes. Quando criança, ela sofreu um acidente de trânsito que resultou na aplicação de uma placa de titânio em sua cabeça. Já adulta, Alexia embarca numa jornada de violência sem sentido que só tem pausa quando ela se refugia na casa de um bombeiro solitário. Titane recebeu nota de 6,6 no IMDb e Certificado Fresco com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Titane é um filme franco-belga de 2021. No enredo, uma stripper de temperamento violento tem uma estranha conexão com carros — Foto: Reprodução/IMDb

A Estrada (2009)

Este filme de John Hillcoat (A Proposta) é capaz de drenar a alegria de quem assiste em questão de minutos. Disponível no HBO Max, A Estrada é um drama pós-apocalíptico que não poupa o espectador de momentos degradantes e pessimistas. Baseado no livro homônimo de Cormac McCarthy, o longa é estrelado por Viggo Mortensen (franquia Senhor dos Anéis), Kodi Smit-McPhee (Ataque dos Cães), Charlize Theron (Atômica), Michael Kenneth Williams (A Escuta), entre outros.

Um evento climático deixa o planeta Terra entregue às cinzas. Nesse ambiente devastado, um pai (Mortensen) viaja com seu filho (Smit-McPhee) em direção ao litoral. Mas até chegarem lá, a dupla precisa enfrentar grupos de canibais, falta de recursos e até mesmo o próprio desespero. Entre a crítica, o filme conseguiu aprovação de 74% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco). Já no IMDb, a nota é 7,2.

Drama pós-apocalíptico é baseado no livro homônimo de Cormac McCarthy — Foto: Reprodução/IMDb

Miss Violence (2013)

Conterrâneo de Dente Canino, o filme grego Miss Violence é outra obra perturbadora que desnuda os problemas de uma família disfuncional. O título está disponível no Looke e é protagonizado por Themis Panou (Jogo do Poder), Reni Pittaki (Não Me Ame), Eleni Roussinou (Crimes Obscuros) e Sissy Toumasi (Amercement). O desempenho do cineasta Alexandros Avranas (Não Me Ame) lhe rendeu um Leão de Prata de Melhor Diretor na 70ª edição do Festival de Cinema de Veneza em 2013.

No dia do seu aniversário de onze anos, a adolescente Angeliki (Chloe Bolota) morre após se jogar da varanda de casa. A jovem ainda sorri mesmo depois de morta. A polícia investiga o caso como um aparente suicídio. Mas de forma bastante suspeita, os pais de Angeliki querem convencer os investigadores de que tudo não passou de um acidente. A obra apresenta nota 7,1 no IMDb e aprovação de 81% no Rotten Tomatoes.

O suicídio de uma adolescente revela os problemas de uma família disfuncional — Foto: Reprodução/TIFF Originals

O Império dos Sentidos (1976)

O filme do cineasta Nagisa Ôshima (Furyo, Em Nome da Honra) eleva o conceito de "romance picante" a um nível que caminha entre o sensual e o explícito - o que causou sua censura no Brasil por quatro anos durante a ditadura. A trama é baseada no assassinato da prostituta Sada Abe em 1935 no Japão, vítima de asfixia erótica. Disponível no Telecine (via Globoplay), a obra tem no elenco Tatsuya Fuji (Futuro Brilhante), Eiko Matsuda (Jack no irezumi) e Akiko Koyama (O Garoto Toshio).

Sada Abe (Matsuda) é uma ex-prostituta que se envolve com Kichizo Ishida (Tatsuya Fuji), o dono da propriedade onde ela vive. A relação inicialmente casual evolui para uma busca implacável do prazer, onde os amantes deixam de lado seus pudores e experimentam práticas sexuais de toda natureza. O romance tem nota 6,6 no IMDb e aprovação de 84% no Rotten Tomatoes.

O Império dos Sentidos impactou plateias do mundo inteiro devido a representação de práticas sexuais nada comuns — Foto: Reprodução/JustWatch

O Bar da Luva Dourada (2019)

Filmes true crime ilustram a vida bandida como ela é, mas O Bar da Luva Dourada, do diretor Fatih Akin (Em Pedaços), vai além por ser um filme que "no final, você desejaria não ter assistido", como publicou a revista Time. Para quem quiser vê-lo mesmo assim, o longa está disponível no Reserva Imovision. Estão no elenco Jonas Dassler (Nunca Deixe de Lembrar), Margarete Tiesel (Paraíso: Amor), Hark Bohm (Yasemin) e Greta Sophie Schmidt (Rheingold: O Roubo do Sucesso).

A trama é focada na vida do serial killer alemão Fritz Honka, responsável por assassinar quatro mulheres na Alemanha durante a década de 1970. Vemos as relações de Honka com os frequentadores do Luva Dourada, um bar decrépito onde ele escolhe suas vítimas. Cansado das prostitutas que habitam o local, a obsessão de Honka passa a ser a estudante Petra Schulz (Schmidt). A obra de true crime tem nota 6,7 no IMDb e aprovação de 57% (Selo Podre) no Rotten Tomatoes.

Longa alemão narra a história real do serial killer Fritz Honka, que aterrorizou o país europeu durante a década de 1970 — Foto: Reprodução/JustWatch

Anticristo (2009)

São poucos os filmes do diretor dinamarquês Lars Von Trier (Ninfomaníaca) que não causem desconforto ou estranheza no público. Em Anticristo o cineasta vai fundo na representação do pessimismo, do horror, do luto e do sexo compulsivo. Estrelado apenas por Willem Dafoe (O Homem do Norte) e Charlotte Gainsbourg (Melancolia), a obra está disponível no Mubi.

Dafoe e Gainsbourg interpretam um casal cujos nomes não são apresentados. Eles se refugiam em um chalé no meio da floresta para tratar o trauma da esposa após ter perdido o filho em um acidente. Entretanto, a natureza parece causar um efeito tão obscuro nos dois que nem o marido, um psicanalista, consegue diagnosticar. O filme levou nota 6,5 no IMDb e aprovação de 54% (Selo "Podre") no Rotten Tomatoes.

Um casal em luto pela morte do filho vive situações destrutivas enquanto tentam se recuperar do trauma — Foto: Reprodução/JustWatch

Violência Gratuita (1997)

O filme do diretor Michael Haneke (Amor) é, como o próprio nome já diz, uma violência gratuita. O espectador presencia cenas agressivas e humilhantes apresentadas sem outra justificativa que não seja chocar. A obra, que chegou a ser inscrita no Festival de Cannes de 1997, pode ser vista no Reserva Imovision. Integram o elenco principal Susanne Lothar (A Fita Branca), Ulrich Mühe (A Vida dos Outros), Arno Frisch (O Vídeo de Benny) e Frank Giering (Gigantes Absolutos).

O casal Georg (Lothar) e Anna Schober (Mühe) resolvem passar um fim de semana com os filhos em uma casa de veraneio. Até que, de repente, a família recebe a visita inesperada dos adolescentes Paul (Frisch) e Paul (Clering), que mantém todos eles como reféns. Sádicos ao extremo, os jovens obrigam a família a participar de um jogo perverso e degradante. A obra tem nota 7,5 no IMDb e aprovação de 71% dos críticos no Rotten Tomatoes.

Uma família é mantida refém por dois adolescentes de comportamento sádico — Foto: Reprodução/Rottten Tomatoes

O Pássaro Pintado (2019)

Na linha de filmes como Túmulo dos Vagalumes (1988), O Tambor (1979) e Império do Sol (1987), O Pássaro Pintado mostra a crueldade dos adultos contra as crianças durante a Segunda Guerra Mundial. O diretor Václav Marhoul (Tobruk) é tão obsessivo nessa abordagem que beira ao apelativo. O longa está disponível no Looke e no Mubi. Integram o elenco Petr Kotlár (11 barev ptácete), Udo Kier (Bacurau), Stellan Skarsgard (Duna) e Harvey Keitel (Cães de Aluguel).

Baseado no romance homônimo de Jerzy Kosiński, o filme é protagonizado por Joska (Kotlár), um menino judeu que vaga sozinho após perder os pais e a tia, que deveria ser sua tutora. Ao procurar um refúgio seguro para a guerra, Joska se torna vítima da degradação humana nos lugares onde passa. Com nota 7,3 no IMDb, o longa tem aprovação de 82% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

O Pássaro Pintado mostra a violência praticada contra uma criança em plena Segunda Guerra Mundial — Foto: Reprodução/JustWatch

Vá e Veja (1985)

Considerado um dos filmes mais realistas sobre a Segunda Guerra Mundial, Vá e Veja se tornou um marco do cinema soviético. O drama do diretor Elem Klimov (Agonia Rasputin) choca espectadores até hoje com a retratação dos crimes de guerra cometidos pelos nazistas na Bielorrússia. O longa pode ser assistido no Belas Artes à La Carte. Estão no elenco Aleksey Kravchenko (9º Pelotão), Olga Mironova e Vladas Bagdonas (Expresso da Morte).

Florian (Kravchenko) é um garoto bielorrusso que decide se voluntariar como soldado da resistência soviética. Ele tem uma visão fantasiosa de como é a batalha contra os nazistas. Mas ao se deparar com tiroteios, explosões, assassinatos, fome e destruição, Florian sofre um desgaste físico e mental. As avaliações são de nota 8,4 no IMDb e aprovação de 90% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Florian é um garoto que se voluntaria para lutar no exército soviético, achando que será um herói. No entanto, a crueldade do conflito destrói sua sanidade — Foto: Reprodução/IMDb

