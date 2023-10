Conheça 7 novelas turcas para assistir no Globoplay

Nem só de novelas da Rede Globo vive o acervo do Globoplay . A plataforma brasileira contém folhetins de outros países, como a Turquia. As obras televisivas vindas da nação eurasiática tem conquistado fãs mundialmente, incluindo o Brasil. Dos títulos turcos populares no país de Manoel Carlos e Gilberto Braga, estão Mãe, Marasli: O Protetor, Sr. Errado e mais.

Essas e outras produções gringas podem ser maratonadas no Globoplay, disponíveis numa grade especial para novelas estrangeiras. Nesta lista, você confere o que há de mais relevante na cena turca de produções televisivas, acompanhadas de informações sobre elenco, enredo e nota no IMDb.

Fatmagül narra uma história de amor nascida de um evento trágico — Foto: Reprodução/IMDb

Sr. Errado

Özgür (Can Yaman) é um dono de restaurante incrédulo no amor verdadeiro que pula de uma mulher para outra quando se trata de namoro. Já Ezgi (Özge Gürel), vizinha de Özgür, sonha em se casar e ter uma família, mesmo com um histórico de relacionamentos desastrosos. Quando a jovem finalmente se cansa de ser destratada, pede ajuda ao vizinho sobre como conseguir o amor ideal.

A trama lançada em 2020 tem 43 capítulos. A direção é de Deniz Yorulmazer (Asas da Ambição) e o elenco conta com Gürgen Öz (Encurralados), Sarp Can Köroglu (Filhas do Sol), Ece Irtem (Uma Questão de Honra), entre outros. No IMDb, Sr. Errado tem nota 6,5.

Uma proposta inusitada é o começo do romance entre Ezgi e Özgür — Foto: Reprodução/IMDb

Terra Amarga

Assim como há no Brasil, a Turquia também tem suas novelas de época. Em Terra Amarga, o público acompanha a trajetória do casal Zuleyha (Hilal Altınbilek) e Yilmaz (Uğur Güneş), dois jovens apaixonados que vivem na capital Istambul durante os anos 1970. Juntos, os dois sobrevivem à ambição e a tirania do local onde vivem para manter o amor ativo.

A novela tem 113 capítulos com direção de Evren Karabiyik Günaydin (Amor em Foco) e Murat Saraçoglu (Sr. Fazilet e suas Filhas). A obra tem no elenco Sibel Tasçioglu (A Força do Amor), Bülent Polat (Amor e Ódio), Selin Genç (Sana Söz), Murat Ünalmis (Verdades Não Ditas), Kerem Alisik (Amor Sem Fim), entre outros. O folhetim possui nota 5,3 no IMDb.

A novela se passa nos anos 1970 e tem como protagonistas do casal Zuleyha e Yilmaz — Foto: Reprodução/IMDb

Uma Vida Nova

Ainda na linha dos protetores românticos, Uma Vida Nova é focada no romance entre Adem Sahin (Serkan Çayoglu) e Yasemin Karatan (Melisa Pamuk). Adem é um ex-soldado das forças especiais da Turquia que é contratado para fazer a segurança de Yasemi. Mas o que ele não esperava é se apaixonar pela mulher de seu chefe, mesmo ele sendo casado também.

A trama ainda tem no elenco Tayanç Ayaydin (Sila: Prisioneira do Amor), Nilperi Sahinkaya (O Fruto Proibido), Ipek Filiz Yazici (Love 101), Nisa Sofiya Aksongur (Milagre na Cela 7), além da direção de Basak Soysal (Haka) e Cem Özüduru (Esquadrão Lobo). Uma Vida Nova contém 33 episódios e está classificado com nota 7,1 no IMDb.

No enredo de Uma Vida Nova, a rica Yasemin, casada com um homem poderoso, se apaixona por seu guarda-costas — Foto: Reprodução/IMDb

Mãe

Mãe é um remake turco da série japonesa Mother, lançada em 2015. O enredo é protagonizado por Melek Akcay (Beren Gokyildiz), uma criança de sete anos que sofre o abuso nas mãos do padrasto Cengiz (Berkay Ateş), um homem alcóolatra e violento, além da negligência de sua mãe biológica Sule (Gonca Vuslateri). Sensibilizada com a vida de Melek, sua professora Zeynep Gunes (Cansu Dere) decide adotar a garota, nem que para isso ela enfrente seus tutores legais.

Completam o time do elenco Vahide Perçin (Terra Amarga), Gonca Vuslateri (Cabeça Quente), Can Nergis (Esquadrão Lobo), Alize Gördüm (Joypad), alinhados com a direção de Merve Aytekin (Força de Mulher). Possui nota 6,9 no IMDb.

Anne é um remake da série japonesa Mother. A trama familiar foca na relação maternal de uma professora com uma aluna — Foto: Reprodução/IMDb

Amor e Honra (2019)

A novela é protagonizada por Yasemin Adivar (Melis Sezen), uma jovem estudante que viveu em um orfanato. Já crescida, ela cuida do irmão caçula Murat (Kerim Tuna Kaba), portador de deficiência auditiva. Sua caminhada se cruza com Cem (Burak Sevinc), um empresário rico que se apaixona pela jovem. Mas esse amor terá de enfrentar as resistências de uma sociedade bastante conservadora.

Com 30 capítulos lançados, a obra tem no elenco Selen Uçer (O Outro Lado do Amor), Tolga Güleç (Mar de Amores), Selahattin Pasali (Meia-Noite no Hotel Pera Palace), Nail Kirmizigül (Coração Ferido), além da direção de Şenol Sönmez (Amor de Aluguel). A produção possui nota 5,4 no IMDb.

A jovem Yasemin redescobre o amor quando se apaixona pelo empresário Cem — Foto: Reprodução/IMDb

Fatmagül - A Força do Amor (2010)

A protagonista que dá nome à obra, interpretada por Beren Saat (Amor Proibido), é uma jovem apaixonada que vive na costa da Turquia junto com seu irmão, Rahmi (Bülent Seyran), e a cunhada. Ela está de casamento marcado com o pescador Mustafá (Firat Çelik), até que um dia a moça é violentada por quatro homens ricos bêbados antes do casamento e é forçada a se casar com um suposto envolvido no abuso.

Mesmo com enredo traumático, a produção dirigida por Hilal Saral (Amor Sem Fim) promete muitas reviravoltas e, claro, momentos de romance. A trama possui 169 capítulos, dirigidos por Hilal Saral. Participam do elenco Engin Akyürek (Dinheiro Sujo e Amor), Murat Daltaban (Vidas Opostas), Deniz Türkali (Surpresa do Destino), Esra Dermancioglu (Vidas Ocultas) e Seda Güven (Me Mate, Querido). No IMDb, a nota é de 5,9.

Fatmagül é uma jovem que redescobre o amor após ser vítima de um abuso — Foto: Reprodução/IMDb

Hercai: Amor e Vingança (2019)

Como o próprio título já diz, o enredo de Hercai se pauta no romance temperado com revanchismo. Na trama, o jovem Miran (Akin Akinözü) quer se vingar da morte de seus pais. Para isso, ele força um casamento com Reyyan (Ebru Sahin), herdeira da família Sadoglu, a responsável pelo assassinato, O problema é que a vingança aos poucos é substituída pela paixão.

No Globoplay, o público pode acompanhar os 44 episódios da novela. Ainda aparecem no elenco Ayda Aksel (O Amor Adora Condolências), Macit Sonkan (Verdades Não Ditas), Gülçin Hatihan (Para Sempre no Meu Coração), entre outros. A obra dos diretores Cem Karci e Benal Tahiri tem nota 6,6.

Hercai mostra um romance no melhor estilo "Romeu e Julieta" — Foto: Reprodução/IMDb

Com informações de IMDb (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), Globoplay, gshow.

