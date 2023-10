Controles para PC gamer podem ser ideais para curtir jogos como os de ação, aventura, corrida e luta. Além disso, os joysticks são exigidos por serviços como Xbox Cloud Gaming , em que por meio de uma assinatura dá acesso a títulos do Xbox Game Pass no computador ou mesmo na nuvem. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 99 , como é o caso do Pichau GCX100, que conta com design similar ao DualShock 4. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o 8bitDo Ultimate C é um controle sem fio que traz design atraente por valores que partem de R$ 258. Outra opção é o Nintendo Switch Pro Controller, que conta com suporte a NFC por cerca de R$ 389. Veja a seguir cinco controles para PC gamer para comprar no Brasil.

Controle para PC gamer: 5 opções por a partir de R$ 99 — Foto: Divulgação/Nintendo

1. Pichau GCX100 – a partir de R$ 99

O Pichau GCX100 é um modelo com fio que promete ser uma boa opção custo-benefício. O design do controle lembra o Dual Shock 4 (PS4), mas o controle se conecta por meio de um cabo USB ao computador. O layout dos botões também é similar ao controle do PlayStation, porém, a nomenclatura deles segue o padrão do Xbox (PC/Windows). O produto é vendido por valores a partir de R$ 99.

O GCX100 oferece ainda os modelos X e D input, o que garante mais compatibilidade ao controle, além de sistema de vibração e compatibilidade com sistemas operacionais Linux e Windows. A maior parte das avaliações do produto destacam o custo-benefício do modelo, que tem mais de 75% de avaliações com cinco estrelas na Amazon.

Prós: custo baixo, versátil

custo baixo, versátil Contras: design simples, fio pode ser um problema para alguns jogadores

2. GameSir G7 SE – a partir de R$ 242

O GameSir G7 SE é um controle que se assemelha muito ao controle do Xbox e é totalmente compatível com Windows. Ele apresenta um layout similar e com alguns recursos equivalentes ao controle da Microsoft. O modelo também traz cabo USB e deve ser reconhecido em computadores como um controle de Xbox (x-input); o que o torna uma solução compatível com praticamente qualquer game. O controle da GameSir conta ainda com uma conexão P2, que permite plugar um fone ou headset para utilizar durante sua jogatina.

Segundo a fabricante, os analógicos do controle são à prova de “drift”, que é um problema que acomete a calibragem de alguns analógicos de joysticks. O modelo é muito bem avaliado, tendo 88% de aprovação máxima com comentários que ressaltam a qualidade de construção e desempenho do modelo. O produto aparece por valores a partir de R$ 242.

Prós: layout de Xbox (maior compatibilidade), boa construção, visual, promete mais resistência

layout de Xbox (maior compatibilidade), boa construção, visual, promete mais resistência Contras: fio pode ser um problema para alguns jogadores

3. 8bitDo Ultimate C – a partir de R$ 258

O 8bitDo Ultimate C é um controlador sem fios com um visual atraente. O controle que conta com bateria interna recarregável utiliza um dongle USB para se conectar ao PC. O modelo é mais um a utilizar o layout do Xbox, o que faz com que seja reconhecido como tal pelo PC. O produto surge por valores a partir de R$ 258.

A versão da lista é oferecida na cor verde claro, com botões verde escuros. O controle da 8bitDo também é muito bem avaliado e procurado, tendo como destaques a qualidade de construção e versatilidade.

Prós: visual atraente, bons recursos, layout Xbox, bateria interna

visual atraente, bons recursos, layout Xbox, bateria interna Contras: utiliza dongle USB (que acompanha controle), mas poderia ser Bluetooth

4. Xbox Wireless Controller – a partir de R$ 359

O controle do Xbox Series X/S é a escolha ideal para quem vai jogar no PC, principalmente para quem utiliza o sistema Windows. Ele é completamente compatível com o sistema da Microsoft, o que faz com que o usuário possa explorar todas as funcionalidades de forma nativa. Além de um design que promete muita ergonomia, o Xbox Wireless Controller oferece gatilhos analógicos que prometem oferecer mais precisão em jogos de tiro ou corrida, além de botões de acesso rápido para capturas (Windows). Os controles da Microsoft exigem pilhas AA ou bateria recarregável vendida à parte, mas caso utilize próximo ao PC, pode conectar o controle por meio de um cabo USB-C.

O modelo conta ainda com uma boa qualidade de construção, conectividade Bluetooth (ou cabo), além de compatibilidade total com serviços da Microsoft. O controle aparece por valores a partir de R$ 359.

Prós: compatibilidade, ergonomia, qualidade de construção, versatilidade

compatibilidade, ergonomia, qualidade de construção, versatilidade Contras: para ser utilizado sem fios requer pilhas

O controle do Nintendo Switch também é compatível com computadores e até mesmo é um dos controles suportados pelo Xbox Cloud Gaming, serviço de jogos em nuvem da Microsoft/Xbox. O controle do Switch, que também traz uma bateria recarregável, até pode ser utilizado por meio de Bluetooth no PC, mas para uma maior compatibilidade com serviços, o ideal é utilizar um cabo USB-C. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 389 para comprar o produto.

O controle ainda oferece suporte a NFC, que em alguns programas pode permitir algumas interações diferentes no PC. Assim como a maioria dos produtos oficiais Nintendo, o Nintendo Switch Pro Controller é mais um produto muito bem avaliado, tendo mais de 95% de avaliações com cinco estrelas.

Prós: visual, conforto, versatilidade

visual, conforto, versatilidade Contras: compatibilidade maior apenas com cabo

