CS:GO: relembre as partidas mais longas da história do competitivo

O Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) está vivendo seus últimos momentos no cenário competitivo devido ao lançamento de Counter-Strike 2 (CS2) . Entretanto, mesmo após mais de uma década de seu lançamento, CS:GO ainda é capaz de surpreender seus fãs. Em setembro, durante a grande final do CBCS (Campeonato Brasileiro de Counter-Strike ) Season 2 - e pouco depois do lançamento definitivo de CS2 -, a brasileira paiN Gaming e a BESTIA, da Argentina, presentearam os fãs com um dos mapas mais longos do competitivo: foram 71 rodadas até sair um vencedor.

Por conta do duelo, ocorrido na Nuke, houve dúvidas a respeito se essa foi a partida mais longa em torneios de CS:GO até então. Contudo, apesar de estar entre os confrontos mais demorados, paiN e BESTIA ainda são superados por outras partidas que ocorreram no passado. Com o início de uma nova fase no cenário competitivo de CS, relembre, a seguir, os mapas mais longos da história das competições de CS:GO.

Relembre algumas das partidas mais longas da história do competitivo — Foto: Reprodução/CBCS

👉 Como receber alertas de partidas de esports? Saiba no Fórum do TechTudo

5. Ninjas in Pyjamas x Envy (69 rounds)

Em abril de 2015 a PGL organizou o PGL CS:GO Championship Series Kick-off Season, um torneio que reuniu as principais equipes europeias da época. A fase final ocorreu presencialmente em Bucareste, Romênia, e contou com quatro times classificados: TSM, Fnatic, Envy e Ninjas in Pyjamas. Após o duelo de estreia entre TSM e Fnatic, foi a vez de Envy e NiP se encararem na primeira fase do torneio. Todos os times possuíam grandes lendas do Counter-Strike em suas line-ups, o que, por si só, já garantiria duelos equilibrados, mas ninguém imaginava o que ocorreu no segundo duelo da competição.

O primeiro mapa, Cache, foi vencido pela Envy por 16-10. Depois, na Dust2, o confronto se estendeu muito mais do que o esperado. Mesmo com Fabien "kioShiMa" Fiey e Vincent "Happy" Schopenhauer liderando nas estatísticas, a NiP se mostrou superior quando o assunto foi resistência. Após 69 rodadas, o esquadrão de lendas como Patrik "f0rest" Lindberg e Christopher "GeT_RiGhT" Alesund conseguiu a vitória por 36-33. A NiP ainda virou a série MD3 para 2-1 e avançou pela chave superior do torneio.

Ninjas in Pyjamas x Envy CCS Kick-off Season Finals 2015 — Foto: Reprodução/HLTV

4. paiN Gaming x Bestia e Na'Vi x AGO (71 rounds)

A partida mais recente a entrar nas estatísticas das mais demoradas da história do CS:GO foi entre paiN Gaming e Bestia, ocorrida no dia 24 de setembro na final do CBCS Season 2. A paiN vinha confiante depois de conquistar o título da CT South America Series 11 no dia anterior e tinha a chance de levar duas taças no mesmo fim de semana. Talvez essa tenha sido a motivação para o time liderado por Rodrigo "biguzera" Bittencourt a manter o foco por mais tempo entre tantas prorrogações disputadas no primeiro mapa da série MD3, a Nuke.

No total, foram 71 rounds de disputa, até um time finalmente conseguir vencer uma prorrogação. Esse time foi a brasileira paiN, que superou os argentinos por 37-34. Infelizmente, a paiN não conseguiu manter o mesmo ritmo e acabou sofrendo a virada na série MD3, perdendo o título para a BESTIA, mas o duelo na Nuke já valeu para colocá-los na história do CS:GO.

paiN Gaming x Bestia CBCS 2023 Season 2 — Foto: Reprodução/HLTV

Graças aos 71 rounds, paiN e BESTIA empataram com Natus Vincere (Na'Vi) e AGO. Os times se encararam em março de 2022 em uma MD3 válida pela fase de grupos da ESL Pro League Season 15. Favorita no confronto, a Na'Vi logo atropelou os poloneses por 16-1 no primeiro mapa da série, a Dust2. Era esperado que a lógica fosse ser a mesma para o segundo mapa, a Mirage, mas a vitória da Na'Vi se deu com doses inesperadas de emoção.

A AGO foi muito guerreira no segundo jogo e, graças às atuações de Roland "ultimate" Tomkowiak e de Eryk "leman" Kocęba, conseguiu forçar o overtime. Foram diversas prorrogações até o vencedor ser definido. Com toda a experiência de Oleksandr "s1mple" Kostyliev e de Valeriy "b1t" Vakhovskiy, a Na'Vi confirmou seu favoritismo depois de muita luta e de 71 rounds, quando confirmaram a vitória por 37-34 na Mirage.

Natus Vincere x AGO ESL Pro League Season 15 — Foto: Reprodução/HLTV

3. GUNRUNNERS x eSuba (72 rounds)

Além de terem a terceira partida mais longa da história, GUNRUNERS (República Tcheca) e eSuba (Eslováquia) também contam com uma das mais demoradas séries MD3 no CS:GO de todos os tempos. Os times se encararam em junho de 2020 na Sazka eLEAGUE Spring 2020, uma competição entre times da República Tcheca e da Eslováquia. GUNRUNERS e eSuba já haviam duelado durante a fase de grupos do torneio, com vitória tranquila por 2-0 para o esquadrão tcheco. Contudo, toda a emoção estava reservada para as semifinais dos playoffs, onde a eSuba teria sua revanche.

A série estava empatada em 1-1 e já havia contado com uma prorrogação, mas foi no terceiro e decisivo mapa, a Overpass, que a história aconteceu. Foram necessários 72 rounds de muita emoção para o time vitorioso ser finalmente definido. O jogador da GUNRUNERS, Martin "Dytor" Handl, fez o possível pela sua equipe, alcançando as 71 eliminações e um ótimo rating 2.0 de 1.48. Entretanto, ele não foi capaz de evitar a derrota para a eSuba, que conquistou a vaga na grande final do torneio.

GUNRUNNERS x eSuba Sazka eLEAGUE Spring 2020 — Foto: Reprodução/HLTV

2. DenDD x Pixel Fire (79 rounds)

Em janeiro de 2016, já aconteciam alguns torneios que valiam vagas a classificatórios para o MLG Columbus 2016, o Major vencido pelos brasileiros da Luminosity Gaming. Antes de o Brasil conquistar o primeiro mundial no CS:GO, uma partida chamaria a atenção em um desses torneios classificatórios. A competição em questão era a PGL Regional Minor Championship Europe, que valia uma vaga para o classificatório para o Major nos Estados Unidos. Na fase de grupos, as equipes DenDD e PixelFire se encararam na última rodada do Grupo B em um duelo que parecia ser interminável.

A situação ocorreu durante o primeiro mapa da MD3, a Mirage. DenDD chegou a abrir 11-4 no primeiro half, mas a PixelFire buscou o empate e forçou a primeira de muitas prorrogações. No final, quem comemorou foi a PixelFire, que conquistou a vitória em um largo placar: 41-38. Abalados com a derrota após cansativos 79 rounds, os jogadores da DenDD foram atropelados no mapa seguinte, a Train, e eliminados da competição.

DenDD x Pixel Fire PGL Regional Minor Championship Europe — Foto: Reprodução/HLTV

1. XENEX x exceL (88 rounds)

O recorde de partida mais longa da história do CS:GO não deve ser mais superado. Afinal, ele dura mais de 7 anos e já se tornou muito popular entre a comunidade, mesmo sendo um duelo entre equipes pouco conhecidas. O confronto foi entre XENEX e exceL, válido pela primeira rodada do Grupo A da ESL UK Premiership Season 1. Por sinal, entre os participantes desse duelo, estava presente no esquadrão da exceL o britânico Jake "Boaster" Howlett, que fez a transição para o Valorant em 2020 e conquistou diversos títulos com a camisa da Fnatic.

Antes de ganhar muita notoriedade no FPS da Riot Games, Boaster foi um dos protagonistas da partida mais longa do CS:GO. Infelizmente para o jogador, ele estava no lado derrotado. Foram necessários impressionantes 88 rounds para que a vitória da XENEX fosse confirmada por 46-42 na Inferno. As equipes ainda assustaram a todos com uma nova prorrogação no segundo duelo da MD3, na Cache, mas esteve longe do absurdo na Inferno e finalizou com um 21-18 para a XENEX, que garantiu a vitória na série.

XENEX x exceL ESL UK Premiership Season 1 — Foto: Reprodução/HLTV