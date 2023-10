Curte futebol? Veja 8 aplicativos que são obrigatórios para qualquer boleiro

Alguns aplicativos para Android e iPhone ( iOS ) podem ser bastante úteis para quem curte futebol e não quer perder nenhum lance do time favorito. Há plataformas gratuitas que possibilitam assistir aos jogos de diversos campeonatos pelo celular. Outras também permitem visualizar notícias atualizadas dos clubes, acompanhar partidas com lance a lance e receber notificações durante os confrontos. Há ainda apps de apostas esportivas e até opções para acessar transmissões de partidas internacionais. Confira, a seguir, a lista completa com sete aplicativos para quem gosta de futebol.

Veja lista com 7 aplicativos para curtir futebol no celular

O Globoplay transmite a programação da TV Globo ao vivo e de graça para usuários logados com uma Conta Globo. Sendo assim, o app é uma boa opção para assistir a jogos de futebol exibidos pelo canal em tempo real pelo computador e pelo celular. A emissora detém os direitos de torneios como o Brasileirão, campeonatos estaduais, Copa do Brasil e a Conmebol Libertadores.

Além disso, o aplicativo também possui pacotes que liberam o sinal do Sportv e do Premiere na plataforma, possibilitando assistir online aos jogos exclusivos veiculados por esses canais durante todo o ano, com direito a uma aba de estatísticas da partida em tempo real. O pacote “+ Canais Ao Vivo” custa a partir de R$ 49,90 por mês, enquanto o pacote Premiere sai por R$ 69,90 mensais.

O Globoplay transmite a programação da TV Globo ao vivo e de graça para usuários

DAZN é uma plataforma de streaming voltada especificamente voltada para a transmissão de jogos e eventos esportivos. O app está disponível para Android e iPhone e disponibiliza, entre outros, o Campeonato Brasileiro da Série C e a Premiere League. No app, também é possível acessar uma programação linear com programas sobre futebol feminino e documentários originais sobre personalidades do esporte.

Além do futebol, o DAZN também oferece outros esportes, como a NBB, Champions League do basquete, a liga de futebol americano dos Estados Unidos (NFL), além de artes marciais, como Matchroom Boxin e Golden Boys, e automobilismo, com a Indycar Series. A assinatura do DAZN custa R$ 34,90 por mês, ou R$ 19,90 no plano anual.

App DAZN permite assistir a jogos de futebol pelo celular

3. OneFootBall

O OneFootBall é um aplicativo que permite acompanhar seu time do coração em tempo real. O usuário tem acesso ao lance a lance de partidas ao vivo, com notificações de gols, cartões e substituições, notícias atualizadas sobre o clube preferido e o mundo do futebol em geral. Pelo app, também é possível acessar um calendário de jogos com datas e horários de partidas de várias competições nacionais e internacionais.

Também é possível acessar a transmissão de alguns jogos ao vivo, geralmente de campeonatos internacionais menores. Além disso, o OneFootBall também permite ver cotações de apostas para jogos, com links que direcionam o usuário para a realização de jogos online.

Aplicativo OneFootBall permite que usuário acompanhe jogos do time favorito com lance a lance

O Cartola FC é o fantasy game do Campeonato Brasileiro. Por meio do app, disponível para download no Android e no iPhone, o usuário se transforma num técnico de futebol e deve criar seu próprio time e escalar os jogadores dos clubes da competição. De acordo com o resultado alcançado dentro dos campos reais, o player vai avançando na plataforma digital, em um campeonato virtual contra outros técnicos de todo o país. A pontuação é feita por meio do número de gols, cartões recebidos, faltas cometidas, entre outras variáveis.

No app, o usuário pode selecionar os jogadores de cada posição e montar sua escalação até um minuto antes da rodada semanal ser iniciada. Para o campeonato deste ano, o app anunciou novidades como a multiplicação da pontuação do capitão do time, premiações por rodada e o sorteio de R$ 80 mil para assinantes do Cartola Pro, a versão paga que dá funções extras e premiações em dinheiro.

Cartola FC é o fantasy game do Campeonato Brasileiro de futebol

Disponível para Android e iPhone, o 365Scores permite que o usuário acompanhe o resultado de partidas em tempo real e o desempenho do seu time, mesmo sem transmitir os jogos ao vivo. O objetivo do app é oferecer o “lance a lance” e notificar o usuário quando há gols ou ações importantes, como cartões e substituições durante um jogo. Por meio de um campo virtual, é possível visualizar a movimentação dos jogadores e analisar as jogadas em tempo real.

O usuário pode selecionar várias competições e jogos para acompanhar, determinar seu time favorito, acompanhar o calendário de partidas e a tabela atualizada dos campeonatos. Uma aba também oferece as últimas notícias sobre o mundo do futebol, com possíveis escalações, o mercado de transferências, entrevistas, vídeos e fotos.

Aplicativo 365Scores permite acompanhar o desempenho dos times

O FIFA+ é o aplicativo oficial da Federação Internacional de Futebol e está disponível de graça para Android e iPhone (iOS). No app, o usuário pode assistir a jogos oficiais de competições FIFA ao vivo, como a Copa do Mundo, por exemplo. Segundo a empresa, a plataforma disponibiliza 40 mil jogos ao vivo por ano, entre campeonatos masculinos, femininos e juvenis de todo o mundo.

O catálogo do FIFA+ também oferece documentários, filmes e séries com a temática de futebol, incluindo programas sobre personalidades marcantes da história do esporte. Além disso, é possível assistir a reprises completas, compactos e melhores momentos de jogos oficiais da Copa do Mundo.

O FIFA+ permite que o usuário assista as lives através do celular

O Zé Delivery é o aplicativo para quem deseja pedir bebida na hora de assistir aos jogos. O app, disponível no Android e no iPhone, oferece um grande catálogo de cervejas, destilados, refrigerantes, petiscos e aperitivos para deixar a hora do jogo mais animada com os amigos. Também há itens como carvão, gelo e doces. É possível descobrir os produtos disponíveis de acordo com a localização do usuário, e a entrega é feita no endereço registrado.

Zé Delivery é o aplicativo para quem deseja pedir bebida na hora de assistir aos jogos

8. Aplicativo de apostas

Os aplicativos de aposta já fazem parte do cotidiano de quem acompanha esportes como o futebol e, dada a popularidade desse tipo de serviço, as opções são bem variadas. Casas de apostas como a Betano e Bet365 têm apps disponíveis para Android e iPhone, ainda que, no caso do primeiro, eles precisem ser baixados por fora da loja oficial. Nesses aplicativos, os usuários podem apostar dinheiro em placares números de cartões, chutes ao gol, dentre outras métricas. Apostas combinadas (e, portanto, mais difíceis de acertar) podem gerar valores mais altos de pagamento.

Betano é uma casa de apostas que tem apps disponíveis para Android e iOS

