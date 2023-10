Destinos à Deriva: veja personagens e elenco do filme da Netflix

O drama Destinos à Deriva está em primeiro lugar no Top 10 Filmes da Netflix . A obra estrelada por Anna Castillo ( Um Conto de Fadas Perfeito ) e Tamar Novas (O Corpo Aberto) mostra a luta de um casal que tenta fugir do seu país, controlado por um regime totalitário. A protagonista Mia (Castillo), que está nos últimos meses da gravidez, só não esperava que o contêiner onde iria viajar clandestinamente caísse no meio do oceano.

O longa é dirigido por Albert Pintó (La Casa de Papel) e é uma criação da roteirista Indiana Lista, que desenvolveu o roteiro junto com Ernest Riera (Medo Profundo), Miguel Ruz (Black Mirror), Seanne Winslow (The Falconer) e Teresa Rosendoy (U.C.O.). Na lista a seguir, você confere uma lista dos principais personagens e os atores e atrizes em Destinos à Deriva.

Anna Castillo interpreta uma mulher que, mesmo grávida, enfrenta uma viagem desafiadora no mar em Destinos à Deriva — Foto: Divulgação/Netflix

Anna Castillo é Mia

A protagonista é esposa de Nico e está grávida de um bebê. Juntos, os dois tentam fugir de seu país, uma nação que sofre com a fome, a pobreza e a violência de um regime autoritário. Sua viagem iria acontecer junto com o esposo, mas os dois foram separados pelos agentes clandestinos. Após uma ação da guarda federal, Mia fica sozinha no contêiner e deve sobreviver para se reencontrar com o marido.

Mia embarca com o marido e um grupo de imigrantes ilegais em uma viagem para fora do país — Foto: Divulgação/Netflix

Tamar Novas é Nico

O marido de Mia é responsável por levar a esposa em uma viagem para fora do país. Ele é também pai da criança que a protagonista espera. Os dois deveriam concluir a viagem juntos, mas foram separados em contêiners diferentes. Mesmo longe da esposa, ele a auxilia por celular quando Mia está à deriva no oceano.

Nico é marido de Mia. Ele quem conduz a esposa para uma viagem fora do país onde vivem — Foto: Divulgação/Netflix

Emma Sanchez é Uma

Antes do regime ter início, Mia e Nico tiveram uma filha chamada Uma. Ainda criança, Uma foi levada pelas forças de segurança após ter saído do esconderijo onde vivia com sua mãe. O assunto é relembrado pela protagonista em certos momentos. Emma Sanchez está na série A Garota na Fita, disponível na Netflix.

Uma é filha de Mia e Nico. Uma tragédia separou a garota de sua família — Foto: Divulgação/Netflix

Tony Corvillo é Gil

Gil é o agente responsável por fiscalizar as cargas que transitam pelo país autocrático do filme — incluindo os contêiners por onde tentam imigrar os clandestinos. Sua aparência pode ser tranquila à primeira vista, mas ela esconde o caráter frio e violento do agente.

Gil é um agente de segurança frio e violento que fiscaliza as cargas no regime autoritário — Foto: Divulgação/Netflix

Confira o trailer oficial de Destinos à Deriva:

Com informações de IMDb e Netflix.

