Dia das Crianças 2023: 6 joguinhos do Google para divertir os pequenos

Brincar com os joguinhos do Google pode ser uma boa forma de comemorar o Dia das Crianças, celebrado hoje (12). Disponíveis gratuitamente no próprio buscador, o Google esconde alguns jogos secretos que são ótimos para entreter a criançada. Entre as opções, há clássicos como Pacman e Snake, o famoso jogo da cobrinha. Também é possível optar por brincadeiras desenvolvidas para Google Doodles de datas comemorativas, que, além de divertir, podem educar. A seguir, confira a lista completa e conheça seis joguinhos do Google ideais para o Dia das Crianças.

O Google Pacman é um dos jogos escondidos do Google. Para acessá-lo é preciso digitar "Google Pacman" na caixa de busca e clicar no botão "Estou com sorte". Com isso, o logo do buscador irá automaticamente se transformar no clássico game da bolinha amarela que precisa comer todas as pastilhas e desviar dos fantasmas que a perseguem. Para iniciar a partida e divertir a criançada, clique em "Jogar" e utilize as setas do teclado para mover o personagem. O jogo existe desde 2010, quando o Google criou um Doodle em homenagem aos 30 anos do Pac-Man.

2. Google Snake

Outro game clássico que faz parte dos jogos escondidos é o Google Snake. Ao digitar nome da brincadeira e clicar no botão "Estou com sorte", o usuário é redirecionado para uma versão do famoso jogo da cobrinha, que fez parte dos antigos celulares da Nokia. A diferença é que, no lugar da cobra que come frutas, o jogador deve movimentar um trem que anda pelas cidades do Google Maps para buscar passageiros. Conforme o usuário pega os passageiros, o trem aumenta de tamanho e dificulta as manobras na tela. O objetivo do jogo é acumular o máximo de pontos possíveis.

3. Google Doodle Celebrating Pizza

Para homenagear o quarto aniversário da inscrição da pizza na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, o Google criou um game bem simples e divertido. No Doodle Celebrating Pizza (www.google.com/doodles/celebrating-pizza), é preciso mover o cursor do mouse para cortar os pedaços de pizza conforme a quantidade solicitada na tela. Quanto mais perfeito são os cortes, mais estrelas o usuário ganha.

4. Jogo da velha

Para iniciar uma partida de jogo da velha no Google, basta digitar "tic tac toe" ou "jogo da velha" na caixa de busca e dar Enter. A tela do game aparecerá logo em seguida e, então, basta escolher entre o xis (X) ou o círculo (O) para jogar. Também é possível escolher o nível de dificuldade da partida, optando entre fácil, médio e impossível, ou jogar contra um amigo. Vence o jogo aquele que conseguir completa uma fileira primeiro, seja na horizontal, vertical ou diagonal. Ao empatar, o jogo finaliza com a clássica frase "Deu velha".

5. Rápido, desenhe!

O jogo do Google Rápido, desenhe! (quickdraw.withgoogle.com) é uma brincadeira que envolve criatividade e agilidade. O jogo consiste em utilizar o mouse para desenhar um objeto ou ideia mostrado na tela em exatamente 20 segundos — enquanto uma inteligência artificial (IA) de rede neural tenta adivinhar o que é a figura apenas pelo o que foi desenhado. O mais interessante no game é a rapidez com que a voz responde conforme o usuário constrói o desenho.

6. Google Doodle Halloween 2016

Em comemoração ao Halloween de 2016 (www.google.com/doodles/halloween-2016), o Google fez um de seus Doodles mais memoráveis, que teve muito sucesso devido ao jogo Magic Cat Academy. No game, o jogador é um gato preto que precisa salvar sua escola de magia expulsando espíritos invasores. Para isso, é preciso utilizar o mouse para desenhar as formas corretas que aparecem em cima dos fantasmas e, assim, derrotá-los. No início, ele pode pode parecer fácil, mas esse é um dos jogos do Google mais desafiadores, pois à medida que os níveis vão subindo, o game requer muita atenção e velocidade do jogador.

