Dia das Crianças: veja 6 presentes 'tech' para comprar em 2023

O Dia das Crianças comemorado no 12 de outubro é uma das datas mais esperadas pelos pequenos. Por isso, o TechTudo traz seis opções 'tech' para os pais fazerem bonito na hora do presente. A mesa digitalizadora Wacom One CTL472 abre a lista como uma opção de presente para quem gosta de desenhar, editar fotos ou até auxiliar nos estudos e pode ser adquirida por valores que partem de R$ 169 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Dia das Crianças

1. Wacom One CTL472 - a partir de R$ 169

A mesa digitalizadora pode ser um presente interessante para incentivar os pequenos artistas em desenhos e edições de fotografias ou uma ferramenta útil para os nativos digitais que tem a tela como papel. A One CTL472 da Wacom é um modelo compacto e de utilização simples — basta conectar ao computador por meio de um cabo USB. A caneta que acompanha a mesa possui pegada ambidestra e 2.048 níveis de pressão para reconhecer diferentes padrões e intensidades de uso e acompanha três pontas para reposição. Tanto a mesa quanto a caneta não precisam de baterias ou pilhas, o que torna o seu uso ainda mais prático. O modelo pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 169.

A One CTL472 tem mais de 15,6 mil avaliações de compradores e classificação de 4,8 estrelas com 87% de aprovação máxima no site da Amazon. As características mais elogiadas da Wacom One são custo-benefício, facilidade de uso, sensibilidade da tela, construção robusta e tamanho compacto que ajudam em atividades como desenhos e estudos. No entanto, ela pode não ser o modelo indicado para quem procura uma mesa digitalizadora com grande precisão, de acordo com alguns comentários.

Prós: custo-benefício, facilidade de uso, sensibilidade da tela, construção robusta e tamanho compacto

custo-benefício, facilidade de uso, sensibilidade da tela, construção robusta e tamanho compacto Contras: não possui grande precisão, de acordo com alguns comentários

Feito especialmente para o público infantil, o JBL JR310BT possui um tamanho menor e revestimento acolchoado por todo fone para dar conforto. O fone é projetado com limitação de volume em 85 dB para garantir a saúde auditiva dos jovens apreciadores de música e oferece até 30 horas de autonomia com uma carga completa da bateria. O JR310BT também conta com microfone integrado para ser utilizado em chamadas. Ele conta com design chamativo nas cores vermelho e azul e ainda acompanha adesivos reutilizados para que cada pequeno e pequena deixe o fone com a sua cara. Ele aparece por cifras a partir de R$ 190.

O fone de ouvido infantil tem classificação de 4,8 estrelas e 88% de aprovação máxima com 980 avaliações no site da Amazon. Os compradores destacam a qualidade de som, duração da bateria, encaixe e função de restrição de volume para a saúde auditiva como os pontos fortes do JR310BT. Alguns clientes, no entanto, avaliam que o fone é pequeno até mesmo para o público infantil.

Prós: qualidade de som, duração da bateria, encaixe e função de restrição de volume

qualidade de som, duração da bateria, encaixe e função de restrição de volume Contras: pode ser pequeno mesmo para o público infantil

3. JBL Go 3 - a partir de R$ 313

A Go 3 é outra opção da JBL para os pequenos apaixonados por música. A caixa de som é focada na portabilidade e por isso tem dimensões de 8,6 x 6,9 x 4,0 cm, pesa 209 g e conta com uma alça integrada para facilitar o transporte. Por ser resistente à água, a caixa pode estar presente nos momentos de lazer na praia ou piscina. A Go 3 tem potência de 4.2 W RMS e resposta de frequência de 110 Hz a 20 KHz. Com Bluetooth versão 5.1, a caixa tem um alcance de até 8 m em relação ao dispositivo que está conectada. A caixinha é encontrado por valores a partir de R$ 313.

A Go 3 já passou a casa de 2,2 mil avaliações no site da Amazon e é classificada com 4,9 estrelas e 94% de notas máximas pelos compradores que citam a sua qualidade de som, portabilidade, qualidade de acabamento e estrutura robusta como seus aspectos mais atrativos. Já a duração da bateria e nível de volume são aspectos que deixaram a desejar para algumas pessoas.

Prós: qualidade de som, portabilidade, qualidade de acabamento e estrutura robusta

qualidade de som, portabilidade, qualidade de acabamento e estrutura robusta Contras: duração da bateria e nível de volume podem não ser os esperados

Uma opção para presentar fãs da Disney é o Multilaser NB358, também conhecido como Multilaser Minnie. O tablet possui processador Quad Core, memória interna de 32 GB, 1 GB de memória RAM, tela de 7 polegadas Android 11 e Bluetooth. Indicado para crianças com idade a partir de três anos, o tablet conta com controle parental para que os pequenos o utilizem de forma divertida e segura. A capa do tablet conta com uma moldura preta ao redor da tela e uma alça com cor rosa. Na parte traseira, ela traz o rosto da clássica personagem da Disney. O case é emborrachado e conta com ajuste de ângulo para facilitar o uso.

O tablet Multilaser Minnie conta com 140 avaliações, classificação de 4,1 estrelas e 61% de avaliação máxima. O custo-benefício e bom desempenho para atividades simples como jogos infantis e assistir vídeos são aspectos que o modelo atende bem. Outro ponto de destaque é a capa temática que torna o dispositivo mais resistente a quedas. No entanto, a duração da bateria e a qualidade de construção foram alguns pontos de crítica nos comentários e podem deixar a desejar.

Prós: custo-benefício, bom desempenho para atividades simples e capa personalizada

custo-benefício, bom desempenho para atividades simples e capa personalizada Contras: duração da bateria e qualidade da construção podem deixar a desejar

5. Xbox Series S - a partir de R$ 2.229

O Xbox Series S pode ser uma boa opção de presente para os fãs de consoles curtirem os jogos de última geração. O modelo possui processador de 3,6 GHz e SSD de 512 GB personalizado para uso em jogos e com um slot de expansão de até 1 TB. A sua resolução para jogos é de 1440 p, mas capaz de alcançar 4K em aplicativos de streaming e é capaz de alcançar taxas de até 120 FPS. O Series S possui Som Espacial em 3D que utiliza algoritmos para proporcionar experiência imersiva a cada jogo. O videogame surge por valores que partem de R$ 2.229.

O Series S já foi avaliado por quase 16 mil clientes no site da Amazon e apresenta classificação de 4,9 estrelas com 94% de aprovação máxima. O videogame se destaca por seu custo-benefício, biblioteca de jogos, desempenho gráfico, funcionamento silencioso e tamanho compacto. O ponto negativo fica por conta do seu armazenamento, que pode ser preenchido rapidamente por jogos mais pesados da atual geração.

Prós: custo-benefício, biblioteca de jogos, desempenho gráfico, funcionamento silencioso e tamanho compacto

custo-benefício, biblioteca de jogos, desempenho gráfico, funcionamento silencioso e tamanho compacto Contras: armazenamento limitado

Outra opção de console é o Nintendo Switch, que pode ser utilizado tanto como dispositivo doméstico quanto portátil. O console pode ser utilizado em uma base para ser conectado na TV como um console comum ou pode ser usado em modo semiportátil, onde é retirado da base e é jogado por meio de sua própria tela HD de 6,2 polegadas e em modo portátil, onde os controles Joy-Con são conectados com a tela para serem levados a qualquer lugar, como o Switch Lite. No modo portátil, a bateria pode durar de 4,5 a 9 horas, a depender do jogo reproduzido.

Com quase 3 mil avaliações de compradores no site da Amazon, o Nintendo Switch é classificado com 4,9 estrelas e possui 95% de aprovação máxima. O Switch se destaca por sua biblioteca repleta de clássicos da Nintendo, facilidade de uso, versatilidade e diversão para todas as faixas etárias, em especial para as crianças. Já o valor elevado dos jogos e a sua capacidade de armazenamento são pontos nos quais o console pode decepcionar, de acordo com alguns comentários. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.559 para comprar o produto.

Prós: versatilidade, facilidade de uso, jogos clássicos e sucesso com o público infantil

versatilidade, facilidade de uso, jogos clássicos e sucesso com o público infantil Contras: valor dos jogos e espaço para armazenamento

