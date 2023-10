Dia do Empreendedor 2023: 8 apps que podem ajudar o seu negócio

No dia 5 de outubro, comemora-se o Dia do Empreendedor, data instituída no ano de 2005 para celebrar a Lei Geral da Micro e Pequena empresa. Essa data busca valorizar os empreendedores que enfrentam um mercado exigente, assumindo riscos e expressando a sua criatividade para construir um negócio de sucesso. Nesse sentido, existem aplicativos capazes de ajudar a tornar a jornada um pouco mais fácil. É o caso do Estoque Fácil , que auxilia no gerenciamento do estoque, do Canva , que possui ferramentas de edição de imagens para arte de divulgação, e do NFS-e, que permite a emissão de notas fiscais que seguem o padrão nacional, medida obrigatória para os empreendedores cadastrados no MEI. A seguir, descubra as principais funcionalidades destes e de demais apps.

Como mudar o endereço do MEI sem sair de casa

Confira lista de apps que podem ajudar empreendedores — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Com o WhatsApp Business, o empreendedor cria um perfil comercial para o seu negócio, capaz de fornecer informações essenciais, como horário de funcionamento, localização e site. Além disso, a funcionalidade de Catálogo do aplicativo exibe e detalha os produtos ou serviços diretamente no aplicativo, criando uma experiência de compra integrada.

WhatsApp Business possui diversas funções importantes para o empreendedor, como a opção de incluir catálogo — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Ao utilizar o app WhatsApp Business, no Android ou iPhone (iOS), o empresário unifica as etapas de venda, atendimento e suporte, proporcionando uma experiência contínua para os clientes. Isso simplifica a comunicação e a gestão, já que o WhatsApp Business conta com carrinho de compras, pagamento direto no app com poucos cliques, comunicação direta por meio das mensagens instantâneas e recursos de análise, que permitem avaliar o desempenho das interações.

2. NFS-e

Disponível no Android e iPhone (iOS), o app NFS-e garante a emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos de acordo com o padrão nacional. Com ele, os prestadores de serviços, optantes SIMEI ou Pessoas Físicas, podem emitir notas de forma prática, contando com o preenchimento intuitivo dos campos, usando a funcionalidade "Emitir NFS-e".

NFS-e permite a emissão de notas fiscais de forma rápida — Foto: Reprodução/Portal de Gestão NFS-e

Entre as principais funcionalidades do app, podemos citar o cadastro prévio de serviços, destacados como favoritos no Emissor Web da NFS-e, a consulta de notas fiscais eletrônicas emitidas anteriormente, o salvamento automaticamente dos documentos gerados, mesmo quando o dispositivo não está conectado à internet, a criação de QR Code para os documentos gerados e as ferramentas de preenchimento, que orientam o usuário na inserção correta dos campos.

3. Google Meu Negócio

Recentemente incorporado ao Google Maps, tornando-se uma aba dentro do aplicativo, o Meu Negócio permite ao empresário incluir o estabelecimento no Google Search, o que aumenta a visibilidade do seu negócio. Desse modo, ele pode criar um perfil personalizado com fotos, ofertas, postagens e informações adicionais. Além de poder inserir informações essenciais, como horário de funcionamento, fotos dos produtos e serviços, postagens e outros detalhes.

Google Meu Negócio é essencial para melhorar a presença da sua empresa na internet — Foto: Reprodução/Thiago Siqueira

Além disso, a função Meu Negócio direciona o cliente para o estabelecimento, possibilita que ele faça avaliações do serviço e tire dúvidas por meio de respostas rápidas, acesse o cardápio e peça um orçamento online, posteriormente mostrando ao empresário métricas das ligações recebidas e reservas. O Google Maps pode ser baixado no Android e iPhone (iOS).

4. Estoque Fácil

Com disponibilidade para o Android, o app Estoque Fácil 2.0 é um gerenciador abrangente que oferece controle total para negócios, permitindo agilidade no atendimento aos clientes e uma gestão eficaz de todas as áreas financeiras. Além do controle tradicional de estoque, o aplicativo engloba aspectos como clientes, fornecedores, formas de pagamento e até mesmo a organização de produtos por categoria.

Após um rápido cadastro, app Estoque Fácil oferece várias opções ao empreendedor — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Suas funcionalidades incluem desde o controle detalhado de despesas e parcelamentos até relatórios estratégicos, como o ranking de produtos mais vendidos. Com recursos avançados, como o acompanhamento remoto por funcionários e o compartilhamento fácil nas redes sociais, o Estoque Fácil 2.0 oferece soluções úteis para simplificar a gestão empresarial.

5. Adobe Scan

Uma boa opção para escanear os documentos da empresa, o Adobe Scan pode ser instalado tanto no Android como no iPhone (iOS). Ele transforma o smartphone em um scanner portátil, reconhecendo automaticamente o texto (OCR) e permitindo salvar em vários formatos de arquivo, incluindo PDF e JPEG. Versátil, o Adobe Scan escaneia qualquer coisa, incluindo recibos, notas, documentos, fotos, cartões de visita e quadros brancos, com texto reutilizável em cada PDF e escaneamento de foto.

Adobe Scan ajuda os empreendedores a lidarem com documentos — Foto: Ana Marques/TechTudo

Caso o documento apresente imperfeições, o Adobe Scan apaga manchas, marcas, dobras e até mesmo escrita à mão. Além disso, o OCR incorporado permite reutilizar texto escaneado e conteúdo, criando um PDF de alta qualidade compatível com o Adobe Acrobat Reader.

6. Gov.br

Com o app do Gov.br o empreendedor acessa vários serviços do governo, incluindo a assinatura digital de documentos. Ao instalar no seu Android ou iPhone (iOS), será possível utilizar qualquer serviço do governo que tenha o botão "Entrar com gov.br", sem a necessidade de senha, utilizando apenas a biometria do celular.

Aplicativo Gov.br tem conta unificada que facilita o acesso a serviços fornecidos pelo Governo Federal — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Desse modo, você pode consultar dados e documentos digitais e compartilhá-los com contatos para simplificar processos, visualizar o histórico de login em sites gov.br, aumentar o nível de segurança da conta para prata ou ouro, realizar prova de vida digital, receber notificações para assinar documentos eletrônicos, e muito mais.

7. Meta Business

O Meta Business Suite está disponível para Android e iPhone (iOS), oferecendo soluções para ampliar a presença online de empresas e otimizar a interação com o público. Desde a gestão de conteúdo até a análise de desempenho, passando pela automação de respostas e acompanhamento das tarefas prioritárias, este aplicativo proporciona uma abordagem integrada para impulsionar os negócios e fortalecer a presença digital.

O meta business suite ajuda a gerenciar o contato entre empreendedores e o público — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Com ele, o empreendedor pode criar, programar e gerenciar publicações no Facebook e stories da conta no Instagram, interagir com clientes respondendo às mensagens e comentários, além de avaliar dados estatísticos para criar conteúdos mais atrativos para o público.

8. Canva

Quer uma ajudinha com as artes e divulgação da sua marca, produto e serviços? O Canva pode te ajudar! Com disponibilidade para o Android e iPhone (iOS), o aplicativo reúne templates específicos para a edição de story e capa de destaque para Instagram, criação de posts e capas para Facebook, produção de banners para Twitter, thumbnail para YouTube, e utilização de novos kits para Twitch, além de oferecer ferramentas para cartões, convites, colagens de fotos e cartazes.

Melhore a divulgação da sua marca criando artes incríveis no Canva — Foto: Paola

Para ajudar no trabalho, o Canva oferece templates pré-prontos, que facilitam a criação de planos de negócio, pitch decks, manuais de treinamento e gestão de projetos. Além disso, garante a apresentações em vídeo, permitindo explicações detalhadas em cada slide, tudo isso com a possibilidade de colaboração em tempo real com colegas no mesmo design.

